Deze BN’ers doen mee aan ‘De Verraders’

Hetzelfde spel, dezelfde regels… en toch is alles anders in dit nieuwe seizoen van ‘De Verraders’. Wie dacht voorbereid het kasteel te betreden, komt bedrogen uit. Een hard gelag waar negentien bekende Nederlanders, onder aanvoering van presentator Tijl Beckand, vanaf de eerste minuut mee moeten leren omgaan. Als niets meer is wat het lijkt, blijft het vertrouwen op mentale kracht en strategie over; de kernelementen van dit spel waarin vertrouwen en verraad hand in hand gaan. Wie overleeft deze strijd vol misleiding en wie gaat er met de buit naar huis? Ontdek het vanaf vrijdag 9 mei, wekelijks om 20:00 uur bij RTL4.

Een imposant Frans château, een ronde tafel en een torentje: deze vaste ingrediënten vormen ook nu weer het toneel van een nieuw seizoen van ‘De Verraders’. De volgende kandidaten gaan met mekaar de strijd aan: Annick Boer, Barry Paf, Christiaan Bauer, Churandy Martina, Dimeo Van der Horst, Duncan Tromp, Eric de Munck, Estelle Cruijff, Frederik Brom, Jan van Halst, Joost Dowib (Josylvio), Julia Heetman, Kim Feenstra, Lale Gül, Lidewij Welten, Omar Ahaddaf, Sanne Vogel, Shay Kreuger en Vinchenzo. Tussen hen verraders, die in het geheim proberen de getrouwen uit te schakelen en de felbegeerde zilverschat voor zichzelf te houden.

Maar daar houdt het oude vertrouwde dan ook wel op…

In ‘De Verraders’ heeft iedereen een eigen strijdplan. Sommigen manoeuvreren zich onopvallend door het spel, terwijl anderen vol in de aanval gaan, bluffen, bondjes sluiten of keihard liegen. Elke nacht wordt een trouwe deelnemer ‘vermoord’, elke dag volgt een zenuwslopende stemming aan de ronde tafel. Wie kun je vertrouwen? Wie speelt een dubbelspel? En wie weet het langst onder de radar te blijven?

Maak hieronder kennis met de deelnemers van het nieuwe seizoen:

Annick Boer

Annick is snel, tactisch en een echte improvisator. Ze is gewend om met de kleinste informatie een geloofwaardige opvoering te geven van een variant op de waarheid. Een ware kameleon die zich in zowel de rol van getrouwe als verrader op haar gemak kan voelen. Een ding is zeker: Annick is one to watch.

Barry Paf

De goedlachse Barry staat voor vrolijkheid en gezelligheid, maar brengt ook de broodnodige nuchterheid in de groep. Liegen is naar eigen zeggen niet zijn sterkste eigenschap. Sterker nog, hij wordt al stikzenuwachtig bij het idee om dat te moeten doen. Rijst de vraag of deze radio- dj dit seizoen een nieuwe kwaliteit gaat ontdekken…

Christiaan Bauer

De oudste telg uit de Bauers-clan is slim, gevat en zeer loyaal. Een interessante combi die hem kan maken of breken in het Verraderskasteel. Zingen kan hij, maar heeft hij ook de nodige noten op zijn zang om een eventuele rol van verrader te dragen? Wat het ook mag zijn, met Christiaan is er altijd ruimte voor een lach en een traan.

Churandy Martina

Snel als het licht, met een glimlach van oor tot oor. Churandy is een vrolijke noot, maar vergis je niet, hij doorziet mensen als geen ander. In het spel zal hij zijn medespelers dan ook niet zomaar vertrouwen. Zijn doel was altijd goud, maar voor dit spel is zilver zijn ultieme winst.

Dimeo Van der Horst

Op het basketbalveld is hij rustig, gefocust en bekwaam. Ook is Dimeo gewend om de touwtjes in handen te hebben. Eigenschappen die hem kunnen helpen om een verrader te zijn óf te pakken. Met zijn gouden plak nog vers in het geheugen, is hij nu alweer gefocust op het zilver.

Duncan Tromp

Vrolijk, getalenteerd en vlijmscherp. Duncan doet mee aan het avontuur van zijn leven! Hij is groot fan van het spel en is hier met één doel: om te winnen. Spanning voelt hij niet, maar hij verwacht wel dat het hem moeilijk zal vallen dat mensen er binnen het spel dubbele agenda’s op kunnen nahouden. Eén ding is zeker: Duncan is bloedfanatiek.

Eric de Munck

Entertainmentdeskundige Eric heeft maar één wens: verrader worden. Hij zweeft dan ook tussen hoop en vrees of het lot hem gunstig gezind gaat zijn… Maar ook als getrouwe belooft deze uitgesproken, sluwe speler alles op alles te zetten! Eric zal namelijk niet rusten tot hij het zilver mee naar huis kan nemen.

Estelle Cruijff

Sociaal, scherp en met het hart op de juiste plek trekt Estelle ten strijde in dit spel vol verraad. Aan mensenkennis bij haar geen gebrek- een eigenschap die ze vol overtuiging in haar voordeel wil gaan gebruiken. En onderschat Estelle niet, want rechtvaardig is haar tweede naam.

Frederik Brom

Frederik is doortastend, kritisch, met een haviksoog voor goed acteerwerk. Thuis spreekt hij zich doorgaans snel uit, maar in het kasteel wil hij wat strategischer te werk gaan en zich meer op de achtergrond houden. Mocht hij daar niet in slagen, dan is hij bereid om te vechten als een leeuw om zijn plek aan de ronde tafel te behouden.

Jan van Halst

Deze voormalige middenvelder zal tijdens dit spel zowel in de verdediging als in de aanval moeten bewegen om ervoor te zorgen dat zijn team scoort. Maar speelt Jan dit seizoen als verrader of als getrouwe? Wat er ook gebeurt, deze analist zal het spel snel doorzien en het recht laten zegevieren.

Joost Dowib (Josylvio)

Josylvio heeft een grote mond, maar ook het hart op de juiste plek. Een ding is duidelijk: hij komt voor de winst. Minder dan het zilver is onacceptabel voor hem, in welke rol dan ook. Hij is dan ook in staat om een gemeen spel te spelen, maar wel zonder zijn morele kompas te verliezen…

Julia Heetman

Julia is ongedwongen, eerlijk en klaar voor de strijd! Ze kijkt wel eerst de kat uit de boom en wil het spel meer in de luwte gaan spelen. Of is dat een rol die ze aanneemt als verrader en speelt ze eigenlijk de vermoorde onschuld? Zeker is dat Julia veel mensen aan haar kant kan krijgen door haar spontane en warme voorkomen.

Kim Feenstra

Vertrouwen moet je verdienen bij de charmante en zeer integere Kim. Liegen is een woord dat ze doorgaans liever mijdt en bedrog spot ze op kilometers afstand. Kortom, rechtschapenheid heeft Kim hoog in het vaandel staan- tenzij ze de rol van verrader toebedeeld krijgt…

Lale Gül

Lale is vlijmscherp, moedig en rechtdoorzee. Ze staat erom bekend niet te kiezen voor de makkelijkste weg en is niet bang om haar mening te delen. Met een stapel zilver in het vooruitzicht zal zij er niet voor terugdeinzen om haar pijlen te richten op al dat wat verdacht oogt. Een dappere strategie, die in haar voor- of nadeel kan uitpakken…

Lidewij Welten

Met maar liefste driemaal Olympisch goud en diverse lands- en wereldtitels op zak, kan het zilver van De Verraders niet ontbreken. Deze fanatieke hockeyspits is vastberaden om de getrouwen naar de eindstreep te loodsen… Tenzij Lidewij natuurlijk andere tactieken zal moeten verzinnen in een rol als verrader…

Omar Ahaddaf

Omar is de nestor van dit seizoen. Deze ervaren acteur weet hoe hij op slinkse wijze onder de radar kan blijven en begrijpt als geen ander dat observeren de sleutel tot succes kan zijn in dit spel. Hij hoopt zijn medespelers zo een rad voor de ogen te draaien en zelf buiten schot te blijven…

Sanne Vogel

Met een achtergrond in zowel acteren, schrijven als regisseren brengt Sanne een bak aan ervaring mee het spel in. Ze is dan ook uitermate geraffineerd en weet elke situatie van verschillende kanten te bekijken. Eigenschappen die haar in de rol van zowel verrader als getrouwe zeer goed van pas kunnen komen.

Shay Kreuger

Ze is gevat, mondig en trots. Shay vecht voor haar idealen en accepteert geen onrecht. Ze heeft een eigen mening en deinst er niet voor terug om deze te delen met haar medespelers. Verraderlijk scherp of juist een hartstochtelijke getrouwe: welke rol ze ook aanneemt, ze zal hem met verve dragen.

Vinchenzo

Zanger en creatief talent Vinchenzo weet exact waar hij aan meedoet. Hij heeft zich verdiept in het spel, de psyche van de mens en een volledig masterplan uitgedacht. De rol van verrader is waar hij op hoopt, maar in die van getrouwe zegt hij net zo gevaarlijk te kunnen zijn. Blijkt zijn uitvoerige voorbereiding een voor- of juist een nadeel? De tijd zal het leren..



Wie zijn de getrouwen en wie zijn verraders? Ben je benieuwd? Kijk dan vanaf vrijdag 9 mei wekelijks naar ‘De Verraders’ om 20:00 uur bij RTL 4, ontwikkeld door IDTV in samenwerking met RTL Creative Unit.



