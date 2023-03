Déze BN’ers gaan de interior design strijd met elkaar aan in ‘The Interior Project: VIPS’

Laatst geüpdatet op maart 28, 2023 by Redactie

Carolien Spoor, Défano Holwijn, Euvgenia Parakhina, Géza Weisz, Ruth Jacott en Shelly Sterk laten in ‘The Interior Project: VIPS’ álles uit hun handen vallen om zich vol te storten op één van de grootste passies in hun leven: interieur design. Van een gedateerde vakantiebungalow tot een kleine jongerenstudio en van een leegstaand kantoorpand tot een unieke miljoenenvilla, met als ultieme finale-opdracht het restylen van een luxe hotelsuite in Hotel De L’Europe: elke week moeten de deelnemers in verschillende opdrachten hun creativiteit en talent laten zien om deze wedstrijd te winnen. ‘The Interior Project: VIPS’ is vanaf dinsdag 11 april wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.



In deze gloednieuwe interieurwedstrijd – naar een idee van Leco van Zadelhoff – krijgen de BN’ers wekelijks een nieuwe opdracht. Hiervoor moeten ze in slechts twee dagen een ruimte helemaal restylen – zonder daarbij hun eigen signature én de wensen van de opdrachtgever uit het oog te verliezen. Co-host en jurylid Leco van Zadelhoff – zelf pro-amateur op interieurgebied – beoordeelt samen met een wekelijks wisselende interieurexpert het werk van de deelnemers. Samen bepalen zij wie er doorgaat en van wie helaas afscheid moet worden genomen. Wie schopt het tot de spectaculaire finale en wiens naam prijkt uiteindelijk boven die exclusieve vijfsterren-hotelsuite?



Leco van Zadelhoff: “Dat ik deze andere kant van mezelf kan laten zien dankzij dit programma, is echt een eer. Na veertien verhuizingen in 25 jaar, kan ik wel zeggen dat interior design iets meer is geworden dan een uit de hand gelopen hobby. Ik maak graag mensen mooi, maar ook interieurs en ik kan niet wachten om mijn kennis én die van de gastjuryleden te delen met de kijkers.



Presentator Edson da Graça: “Momenteel zit ik zelf middenin een verbouwing en wat ben ik blij dat ik dit programma mag presenteren, want het heeft me onwijs veel geleerd. Eigenlijk ben ik een leek op het gebied van interieur en ik ga altijd graag voor de veilige optie: gebroken wit. Maar dankzij alle inspiratie en kennis van onze deelnemers en Leco, durf ik het nu toch wat spannender aan te pakken!”



‘The Interior Project: VIPS’ is geproduceerd door EndemolShine Nederland – een label van Banijay Benelux – en is vanaf dinsdag 11 april wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

Fotocredit: William Rutten.