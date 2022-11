Deze datingtrends kunnen we verwachten in 2023

Laatst geüpdatet op november 21, 2022 by Redactie

Bumble, de women-first dating app, heeft haar trends voor Nederland vrijgegeven, die het daten in het nieuwe jaar zullen bepalen. Dit jaar bracht de terugkeer van iconische Y2K en een obsessie met wijde jeans – maar hoe zit het met ons datingleven?

Bumble’s 2022 trends richtten zich op herontdekking, terwijl we uit de pandemie kwamen met nieuwe houdingen zoals hardballing, de opkomst van alcoholvrij ‘dry-dating’, en een obsessie om hobby’s onderdeel te maken van onze dates.



Vooruitkijkend lijkt het erop dat 2022 ons een aantal lessen heeft geleerd over wat we willen en hoe we onze behoeften en grenzen het beste kunnen verwoorden. Na vorig jaar, het jaar van herontdekking, suggereert het onderzoek van Bumble dat volgend jaar meer gericht zal zijn op het uitdagen van de status quo en het vinden van meer balans in de manier waarop we daten.



Volgens de dating app, moeten we optimistisch zijn over daten in 2023 met 70% van de mensen die zeggen dat ze zich positief voelen over de romantiek die in het verschiet ligt, dit is nog meer overheersend in Nederland met 80% positief te zijn.

Lees ook: Casual relaties: de regels van casual dating

Als het gaat om daten in 2023, verwacht Bumble het volgende….

1- Open Casting: Het is tijd om de lange, donkere en knappe eisen af te schaffen, want de nauwe zoektocht naar ons fysieke ’type’ dient ons niet. Het tegenovergestelde van type-casting, open casting, verwijst naar hoe 1 op de 3 (38%) mensen nu meer openstaan voor wie ze overwegen te daten buiten hun ’type’ en 1 op de 4 (28%) van ons legt minder nadruk op het daten met mensen die anderen ‘verwachten’. Waar zijn we naar op zoek? De overgrote meerderheid van de mensen (63%) richt zich nu meer op emotionele volwassenheid dan op fysieke vereisten.



2- Waakzaamheid: Met de terugkeer van de kantoorcultuur en drukke sociale agenda’s voelt de meerderheid van de mensen zich momenteel overweldigd. Dit heeft ons allemaal gedwongen onze grenzen aan te geven en meer dan de helft (52%) heeft het afgelopen jaar meer grenzen gesteld. Dit houdt in dat we duidelijker zijn over onze emotionele behoeften en grenzen (63%), dat we beter nadenken over hoe we onszelf naar buiten toe presenteren (59%) en dat we ons sociaal niet te veel engageren (53%).



3- Evenwicht tussen liefde en leven: Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in de manier waarop we denken over en waarde hechten aan ons werk en het werk van onze partner. Voorbij zijn de dagen dat onze functietitels en veeleisende werkdagen worden gezien als een statussymbool: de helft van de mensen geeft prioriteit aan het evenwicht tussen werk en privéleven (49%). Als het om hun partner gaat, geeft meer dan de helft van de mensen meer om de balans tussen werk en privéleven dan om hun carrièrestatus (54%), maar in Nederland is dat meer dan twee derde (68%). Meer dan de helft van de mensen (52%) creëert het afgelopen jaar actief meer ruimte voor pauzes en rust en meer dan 1 op de 10 (13%) gaat niet meer uit met iemand die een zeer veeleisende baan heeft.



4- Wanderlove: Lijkt op een eat, date, love moment met 1 op de 3 (33%) mensen op Bumble die zegt nu meer open te staan voor reizen en relaties met mensen die niet in hun huidige stad wonen. In Nederland is dit nog hoger: bijna de helft (45%) overweegt relaties met mensen buiten hun stad. Post-pandemische WFH-flexibiliteit betekent dat 1 op de 8 (14%) van ons het idee heeft onderzocht om een ‘digitale nomade’ te zijn, waardoor we meer gaan nadenken over wie en waar we daten.



5- Nieuw jaar, nieuwe ik: Gesprekken over gender normen en verwachtingen stonden centraal. In het afgelopen jaar zegt 3 op de 4 (74%) mannen hun gedrag meer dan ooit onder de loep te hebben genomen en een duidelijker begrip te hebben van ‘giftige mannelijkheid’ en wat niet acceptabel is. Meer dan de helft van de mannen op Bumble (52%) vecht actief tegen stereotypen die suggereren dat mannen geen emoties mogen tonen, uit angst om zwak over te komen. 1 op de 3 (38%) spreekt nu openlijker over zijn emoties met zijn mannelijke vrienden, en de helft (49%) van de mannen is het ermee eens dat het doorbreken van genderrollen in daten en relaties ook voor hen gunstig is.



6- Dating Renaissance: Net als Queen B hebben velen van ons een renaissance met 1 op de 3 (39%) mensen op Bumble die in de afgelopen twee jaar een huwelijk of serieuze relatie hebben beëindigd. Deze mensen springen nu in hun tweede hoofdstuk met 1 op de 3 (36%) die voor de eerste keer dating apps gebruiken en leren navigeren door de nieuwe dating taal en codes.



7- Ethische sex-ploration: De manier waarop we praten, denken en seks hebben verandert. Meer mensen benaderen seks, intimiteit en dating op een open en verkennende manier (42%) en seks is niet langer het taboe, waarbij meer dan de helft van ons het ermee eens is dat het belangrijk is om seksuele wensen en behoeften vroegtijdig te bespreken (53%). In het afgelopen jaar heeft 1 op de 5 (20%) zijn seksualiteit meer verkend en 1 op de 8 (14%) van ons overweegt een niet-monogame relatie. Dit betekent echter niet dat we allemaal meer seks hebben. 1 op de 3 (34%) heeft momenteel geen seks en vindt dat prima, vooral onder Gen-Z (39%).



Lees ook: Nieuwe trend: ‘cash-candid dating’

8-Cash-candid dating: De stijgende kosten van levensonderhoud hebben geleid tot meer eerlijke en open gesprekken over geld en dating met 1 op de 4 (28%) van ons die financiële grenzen stellen voor hun datingleven. Dit betekent niet dat we minder daten, maar eerder dat we veranderen hoe we daten: meer dan de helft van ons (57%) is meer geïnteresseerd in casual dates dan in iets chiques. In feite is 1 op de 3 (32%) minder onder de indruk van chique eerste afspraakjes. In Nederland is dit nog meer: bijna de helft (45%) is niet onder de indruk van ‘over the top’ dates.