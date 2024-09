Deze dertien deelnemers dromen van de zilverschat in ‘De Verraders Halloween’

Laatst geüpdatet op september 5, 2024 by Redactie

Avontuur, manipulatie, leugens en bedrog. Onder leiding van Frank Evenblij stappen dertien BN’ers in een ware horrorfilm in de Halloween editie van ‘De Verraders’. Tussen deze deelnemers bevinden zich enkele Verraders. De rest is Getrouwe. Zij strijden tegen hun medekandidaten om een grote zilverschat in deze epische strijd tussen goed en kwaad. Ze weten inmiddels waar ze instappen, maar weten ze deze slasher te overleven? Wie zich staande weet te houden is vanaf 28 september wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

Dit zijn de BN’ers die de strijd aangaan:

Georgina Verbaan (acteur/schrijver), Olcay Gulsen (ondernemer/presentator), Leslie Keijzer (tv-persoonlijkheid ‘Echte Gooische Moeders’), Niels Oosthoek (content creator), Nienke Plas (comedian/content creator), Remy Bonjasky (voormalig kickbokskampioen), Leontine Ruiters (presentator/acteur), Marco Schuitmaker (zanger), Sander Lantinga (radio-DJ), Danny Froger (zanger), Nesim el Ahmadi (comedian), Cherry-Ann Person (tv-persoonlijkheid ‘Real Housewives of Amsterdam’), Maik de Boer (fashion en lifestyle deskundige).



Vanaf de eerste aflevering zijn de deelnemers continu op hun hoede. Niemand is te vertrouwen en de angst voor de nacht is groter dan ooit. Zelfs de meest eenvoudige missies veranderen in bloedstollende uitdagingen waarin alleen de scherpsten overleven. De onheilspellende sfeer binnen de hekken van de Havixhorst zorgt voor verrassingen, gevaar en een allesbepalende spanning. Omringd door kaarsen, fakkels en hier en daar een lijk, voelen de deelnemers ieder minuut van de dag deze spanning. Wie overleeft de nacht en haalt Halloween?



‘De Verraders Halloween’ is ontwikkeld door IDTV, in samenwerking met de RTL Creative Unit, en wordt geproduceerd door IDTV. Internationaal wordt het programma gedistribueerd door All3media. ‘De Verraders Halloween’ is vanaf zaterdag 28 september wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4. Daarnaast kijk je vanaf release een week vooruit bij Videoland.



Credit: Jasper Suyk / Draco Rubio