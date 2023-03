Deze dingen helpen je om nooit meer te laat te komen

Laatst geüpdatet op maart 2, 2023 by Redactie

Iedereen komt wel eens te laat. En dat is ook helemaal niet erg als je de juiste reden daarvoor hebt. Dat je moeilijk op kon staan is echter geen goede reden en ook dat je in de file stond, daar had je rekening mee kunnen houden. Heb je altijd wel een goede smoes: je tandpasta was op, je ontbijt was nog niet klaar of je wekker deed het niet? In dit artikel geven we je een aantal tips om nooit meer te laat te komen.

Begin met een nieuwe houding

Het is helemaal niet leuk voor de mensen die op jou wachten dat jij te laat komt. Ze hadden in dat kwartier veel andere dingen kunnen doen. Maar in plaats van belangrijkere dingen, zaten ze op jou te wachten. Eigenlijk heb je dus gewoon een kwartier tijd van die mensen gestolen en dat kwartier krijgen ze nooit meer terug. Op tijd komen is respect en waardering voor mensen en met jouw nieuwe houding, zul je ze dat ook laten zien, toch?

Schrijf je hele planning op

Er zijn veel mensen die denken dat ze hun wekelijkse planning wel in hun hoofd kunnen hebben en een agenda, nee, dat is niet nodig. Toch is dat een van de redenen dat jij altijd van die dubbele afspraken hebt: je vergeet af en toe wel eens dat je met iemand hebt afgesproken. Door een goede planner te hebben waar je jouw hele planning opschrijft, voorkom je dat je jezelf dubbel ‘boekt’. Bovendien zul je veel minder stress hebben als je niet overal telkens aan moet denken.

Wordt ’s ochtends op tijd wakker

Er zijn veel manieren om in de ochtend op tijd wakker te worden. Het belangrijkste: zit ’s avonds niet te lang op je mobiel. Ga op tijd naar bed. Verbrand geen ‘midnight oil’. Bovendien heb je gewoon een goede wekker nodig: zo’n vervelende, die een hele hoop lawaai maakt. Of zorg voor een gezellige wekkerradio waarbij je wakker wordt met het nieuws van half zeven. Een goede wekker geeft je een goede start.

Zorg dat je altijd de tijd hebt

Overal op ieder moment weten hoe laat het is? Dat is niet zo moeilijk als je een horloge om je pols hebt. Dat is dan ook onze vierde tip: zorg dat je altijd de tijd weet door een horloge te kopen. En zet dit horloge dan ook een aantal minuten vooruit, zodat je net wat sneller op de afgesproken plek bent.

Disciplineer jezelf om niet te laat te komen

Het is ook goed om jezelf te ‘straffen’ als je te laat bent. Betaal een boete aan jezelf bijvoorbeeld: elke keer als je te laat bent een tientje in de pot. Aan het einde van de maand geef je dat bedrag aan een goed doel. Daarnaast of in plaats daarvan kun je ook denken aan andere dingen: ga de keuken van je moeder opruimen en de afwas van je huisgenoten doen als je te laat was die dag. Of zorg dat je tien push-ups moet doen voor elke minuut die je te laat was. Daar word je niet alleen gedisciplineerd van, maar ook sterk.