Deze duo’s gaan de strijd met elkaar aan in ‘Retour Masters’

Nederlanders sturen jaarlijks maar liefst zestig miljoen online bestelde artikelen retour. De handelaren in het nieuwe, dagelijkse RTL 5 programma ‘Retour Masters’ proberen tijdens een spannende veiling deze spullen zo goedkoop mogelijk in te slaan, om ze vervolgens weer zo winstgevend mogelijk door te verkopen. Wie weet de beste deals te sluiten, kan werkelijk alles op waarde schatten en is een geboren handelaar? Ontdek hoe teruggestuurde artikelen een nieuw leven krijgen en hoe fanatieke duo’s alles op alles zetten voor de winst. Collega’s Patrick & Jordy, echtpaar Esther & Bob, vader en dochter Huub & Angelique, partners Kamila & Peter en broers Valentino en Walter beginnen allemaal op maandag 21 oktober aan hun avontuur in ‘Retour Masters’ bij RTL 5.



Patrick en Jordy hebben hun bedrijf JPJ Pallet Handel in 2024 opgericht. Het duo handelt vanuit een garage midden in een woonwijk die als opslag dient, met de belangrijke regel dat alles binnen een week de deur uit moet zijn. In de opslag staan vooral woonartikelen, sportartikelen, dieren benodigdheden, strandartikelen en tuinmeubelen.

Patrick en Jordy

Esther en Bob, al 16 jaar samen waarvan 8 jaar getrouwd, verkopen hun retourspullen hoofdzakelijk online en hebben een garagebox waar alle spullen opgeslagen liggen. Bob heeft een goeie babbel, kan volgens eigen zeggen álles verkopen. Hij is de hele dag bezig met handelen waardoor de opslag regelmatig uit z’n voegen barst. Gelukkig schept Esther orde in de chaos.

Esther en Bob

Huub en Angelique handelen inmiddels al 30 jaar samen en zijn begonnen met de verkoop van speelgoed op de markt, braderieën en in Beverwijk. Huub heeft daarvoor jaren een antiekzaak gehad waar zijn dochter als tiener hielp. Sinds vier jaar heeft Angelique twee kringloopwinkels. Angelique en Huub zijn echte handelaren die alles wat los en vast zit weten te verkopen.

Huub en Angelique

Kamila en Peter zitten sinds 2005 samen in de handel. Kamila is 26 jaar geleden vanuit Polen naar Nederland gekomen voor Peter, trouwde met hem en ze hebben samen een dochter. Ze runnen momenteel Used Products in Hilversum. Kamila bestiert de zaak en wil Peter eigenlijk niet in de winkel hebben, omdat ze vindt dat hij niet zo’n goede in- en verkoper is. Hun handel bestaat uit louter kwaliteitsproducten.

Kamila en Peter

Valentino & Walter hebben het bedrijf E-waste overgenomen van hun Bosnische vader om er een nog mooier bedrijf van te maken. Het duo weet dus niet beter dan dat handelen een deel van hun leven is. Hun motto is: “Een goede handelaar kan alles verkopen”. In Maasbree staat hun loods vol met pallets met producten die retour zijn gestuurd. Het doel van de broers is deze producten een tweede kans en leven te geven.

Valentino & Walter

‘Retour Masters’ geproduceerd door SimpelZodiak, een onderdeel van Banijay Benelux, is vanaf 21 oktober dagelijks om 19.30 uur te zien bij RTL 5.



Kijk ‘Retour Masters’ en al je favoriete RTL programma’s tot zeven dagen terug via TV Gemist, zonder een betaald abonnement. Maak gemakkelijk een account aan of meld je aan met je al bestaande RTL account.