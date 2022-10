Deze essentials mogen niet ontbreken in je handtas

Terwijl de meeste vrouwen constant onderweg zijn, kinderen naar school brengen, naar kantoor gaan, ervoor zorgen dat de koelkast gevuld is en het huis schoonhouden, komt de persoonlijke verzorging soms op de tweede plaats. Maar met de juiste items en essentials in je tas, hoeft er mooi of presentabel uit te zien niet zo moeilijk te zijn.

We hebben een lijst met specifieke items die je zeker zullen helpen op die dagen dat je het echt nodig hebt.

Als eerste, een vochtinbrengende crème en een gezichtsreiniging. Deze twee items zijn de meest elementaire, maar houden je gezicht schoon, gehydrateerd en fris.

Een goede foundation en BB cream zijn belangrijk om bij de hand te hebben. Je begint je dag altijd fris, helder en klaar om aan het werk te gaan. Maar zoals het gaat, duurt het nooit echt de volledige dag van 8 uur. En dat is oké. Door deze items aan je tas toe te voegen, zul je er zeker stralend uitzien en voelen voordat je je volgende vergadering binnenloopt.

Als je vatbaar bent voor puistjes, of als die donkere kringen rond je ogen beginnen te verschijnen, is een goede concealer altijd van vitaal belang.

Lippenstift is ook een essentieel item en zorg ervoor dat je de tint vasthoudt die bij je past en een die je lippen hydrateert.

Bodylotion is een duidelijke JA voor ons. Houd het dichtbij en houd die huid gehydrateerd.

Als je nagellak draagt, pronk dan niet met de afgebroken look – het is absoluut een beauty no-no. Bewaar dezelfde tint nagellak op je bureau op het werk voor die noodgevallen.

Als je veel papierwerk of vuile oppervlakken hebt, maar je hebt niet de mogelijkheid om je handen zo regelmatig te wassen als je zou willen, dan is handdesinfecterend middel erg belangrijk.

Een van de belangrijkste items is zeker de deodorant roll-on of spray, vooral tijdens de warme zomerdagen. Een compact parfum is ook perfect, maar probeer het niet te overdrijven, want het kan niet alleen jou, maar ook de kamer overweldigen.

Je hebt er misschien nog niet over nagedacht, maar make-up remover is een geweldige toevoeging aan je tas. Als je na het werk of naar de sportschool ergens heen moet, wil je niet dat je poriën verstopt raken omdat je geen make-up van je gezicht hebt verwijderd. En zorg ervoor dat je een van goede kwaliteit koopt!

Ten slotte, en het is een grote, tandpasta en een tandenborstel zijn belangrijk, vooral als je constant in de buurt van anderen bent. Of je nu pittig eten hebt gegeten of veel thee en koffie hebt gedronken, dit is een must.

Vergeet niet om nooit van huis te gaan zonder enkele of alle van deze items in je tas te doen, zodat je er op elk moment van de dag op je best uitziet en je goed voelt.