Deze films zijn in april 2022 in de bioscoop te zien

Na een zonnige maart, begint april helaas wat grauwer en grijzer. Maar niet getreurd, want weer of geen weer: bij Pathé valt er ook deze maand genoeg te beleven. Zo keert ieders favoriete schoolhoofd terug naar het witte doek in Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore. Ben jij een échte Potterhead? Aanschouw dan hoe een wel heel bekende acteur een fictief verhaal tot realiteit omtovert in The Lost City. Aan actie is er deze maand wederom geen gebrek. Ga mee op missie met heldhaftige Vikings in The Northman of neem waar hoe een nieuwe antiheld in het Marvel-universum wordt geboren met Morbius. Held of niet: The Unbearable Weight of Massive Talent bewijst maar weer dat de grootste rol die je uiteindelijk kunt vervullen, die van jezelf is.

Niet alleen gaat er een nieuwe maand van start, voor de familie Crawley breekt er een nieuw tijdperk aan in Downton Abbey: A New Era. In Waar is Anne Frank? leeft het wereldberoemde verhaal uit haar dagboek na de Tweede Wereldoorlog voort in Amsterdam. Reis af naar het Frankrijk van de jaren 60’ met het meeslepende verhaal van L’événement. En in lijn met de sferen van “vroeger”, keert er ook een – nog niet zo – oude bekende terug naar de bioscoopzalen – zij het in een nieuw jasje gestoken: Costa!!

Pathé Specials

Pride Night: The Man With The Answers – 31 maart

De 22-jarige Victor woont met zijn grootmoeder in een Grieks kustplaatsje. Na haar plotselinge overlijden, springt hij in een oude auto met als einddoel Beieren, waar zijn moeder woont. Onderweg ontmoet hij Matthias.

50PLUSbios: West Side Story – 5 & 7 april

West Side Story, geregisseerd door Steven Spielberg, speelt zich af in 1957 in New York en toont het klassieke verhaal van heftige rivaliteit en jeugdige liefde.

Music: SEVENTEEN POWER OF LOVE: THE MOVIE – 20 april

Na 5 platina albums in Korea, twee weken in de US Billboard 200 en een nummer 1-hit op de Japanse Oricon chart, domineert de K-Pop groep SEVENTEEN de wereldwijde hitlijsten.

Expat Night: Adieu Monsieur Haffmann – 21 april

Adieu Monsieur Haffmann vertelt het verhaal over een Joodse juwelier die zijn winkel noodgedwongen door de oorlog aan zijn medewerker moet overdragen.

Nieuwe topfilms bij Pathé in April

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore – 7 april

Professor Albus Perkamentus (Jude Law) weet dat de duistere tovenaar Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) de macht over de tovenaarswereld wil overnemen.

Louis – 14 april

Drie jaar lang werd de huidige bondscoach gevolgd en samen met nationale- en internationale voetbalsterren, zijn vrouw en dochters blikt hij terug op zijn kleurrijke leven.

The Lost City – 14 april

Als Loretta Sage (Sandra Bullock) samen met Alan (Channing Tatum) op promotietoer is voor haar nieuwste boek wordt ze ontvoerd door een excentrieke miljardair (Daniel Radcliffe) die hoopt dat ze hem kan leiden naar de oude schat van de Verloren Stad uit haar laatste verhaal.

The Northman – 14 april

Een heroïsch actie-epos over een jonge Vikingprins en zijn missie om de moord op zijn vader te wreken. De sterrencast bestaat onder meer uit Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk en Willem Dafoe.

Morbius – 21 april

In de nieuwe actie-thriller Morbius speelt Oscarwinnaar Jared Leto een van Marvels meest intrigerende personages: antiheld en wetenschapper Michael Morbius.

The Unbearable Weight of Massive Talent – 21 april

Met een carrière die voor dit moment gebouwd is, moet de met een Oscar bekroonde acteur Nicholas Cage de rol van zijn leven op zich nemen: die van hemzelf.

Downton Abbey: A New Era – 28 april

De geliefde acteurs uit de serie en eerste film keren terug. Downton Abbey: A New Era wordt geregisseerd door Simon Curtis (My Week with Marilyn).

Costa!! – 28 april

Spaanse stranden, zon, zee, feesten, liefde en vriendschap… met al deze ingrediënten is Costa!! dé ultieme zomerse feel good film.

Arthouse films bij Pathé in april

Waar is Anne Frank? – 7 april

In de animatiefilm Waar is Anne Frank laat Israëlische filmmaker Ari Folman zien hoe Anne Frank voortleeft in Amsterdam en vraagt hij zich af of we wat van haar geleerd hebben.

A Hero – 14 april

Tweevoudig Oscarwinnaar Asghar Farhadi keerde – na Todos Lo Saben- voor A Hero terug naar Iran. Rahim zit in de gevangenis wegens een schuld die hij niet kan terugbetalen. Tijdens een kort verlof loopt een plan om zijn schuld te kunnen voldoen niet zoals gepland, maar het levert hem onverwacht grote bekendheid op.

Met Mes – 14 april

Een aangedikte aangifte van diefstal veroorzaakt een kettingreactie van gebeurtenissen in de satirische tragedie Het Mes. Met Hadewych Minis en Shahine El-Hamus.

L’événement – 21 april

1963, student Anne heeft een mooie toekomst voor zich. Maar de droom om haar studie af te maken en zich van haar sociale afkomst los te wrikken, spat uiteen als ze onverwachts zwanger raakt…

Pathé KIDS

Natuurlijk worden ook de allerkleinste filmfans niet vergeten: op 6 april aanstaande deelt Pathé een speciaal Kids bericht met alle kindertitels – en meer – in het kader van Paasweekend!

Releasedata onder voorbehoud, kijk voor de meest actuele informatie en tickets op www.pathe.nl.