Deze films zijn in augustus 2022 in de bioscoop te zien

Een nieuwe maand vol must-see films komt er aan en wordt afgetrapt met de humoristische en uitzinnige actiethriller Bullet Train. Deze maand augustus 2022 is sowieso dé maand voor liefhebbers van thrillers. Zo kun je genieten van de spannende screening Fall of de survival-thrillerfilm Beast. Krijg je er geen genoeg van? Dan zit je op de juiste plek bij Nope. Exclusief bij Pathé is deze maand ook de thriller Rogue Agent te bekijken. Naast de vele thrillers komen er ook genoeg andere genres aan bod. Ben je gek op actie dan kun je dit opzoeken tijdens Dragon Ball Super: Super Hero. Ben je juist op zoek naar iets luchtigers? Dan kun je lekker ontspannen tijdens de romantische film Hart op de Juiste Plek. Nog niet klaar met alle romantiek? Dan is After Ever Happy een goede keuze.



Aan de kleinste filmfans is deze maand ook gedacht, zij kunnen leuke avonturen bekijken tijdens Nick Jr. Zomerbios 2022. Muziekliefhebbers zitten deze maand goed bij Pathé met de Opera Encore voorstellingen La Fille Du Régiment en La Bohème of het gloednieuwe zomerconcert van Andre Rieu: Happy Days Are Here Again. Tijdens alweer de derde Pathé Pride Week zijn er tal van bijzondere films over LHTBIQ+ thema’s te bekijken, denk aan Veneno, Love, Simon of de klassieker The Rocky Horror Picture Show. Wegdromen bij een romantisch Italiaans liefdesverhaal dat kan tijdens de Expat Night film Supereroi. De maand augustus heeft voor ieder wat wils!

Pathé Specials

Pride Week: The favourite – 2 augustus

Het begin van de 18e eeuw, Engeland is in oorlog met Frankrijk. Desondanks beleven eendenraces en het eten van ananas hun hoogtijdagen.



Pride Week : Veneno – 3 augustus

We gaan terug naar april 1996 in Madrid. Een van de populairste late-night shows gaat de straat op voor een segment over prostitutie en ineens komt zij in beeld; lang bruin haar, felrode lippen, volle borsten en een scherp gevat babbeltje.



Pride Week: Love, Simon – 7 augustus

Love, Simon is een grappig en oprecht verhaal over opgroeien, en alle hectiek rondom jezelf vinden en verliefd worden.



Kleuterbios: Nick Jr. Zomerbios 2022 – 7 augustus

De Nick Jr. Zomerbios 2020 zit bomvol leuke avonturen van Blue’s Clues & You, Shimmer & Shine en PAW Patrol! Ga op avontuur naar Zahramay Falls waar Zeta samenwerkt met Shimmer & Shine om Ezma tegen te houden.



Expat night: Supereroi – 18 augustus

Supereroi tells the love story of the opposites Anna and Marco. She is an impulsive cartoonist; he is a physics professor who is convinced that everything has an explanation. In their relationship, tenderness and fights, lies and affection and secrets and deception alternate.



Opera Enncore: La Fille Du Régiment – 21 augustus

In deze encore voorstelling uit 2008 komen humor en onberispelijke coloratuur samen in Natalie Dessay’s onuitwisbare vertolking van de pittige tomboy Marie. Tenor Juan Diego Flórez schittert naast haar als de jonge Zwitserse dorpeling die haar hart verovert.



Muziek: André Rieu’s 2022 Maastricht concert: Happy Days Are Here Again – 27 augustus

Het wachten is voorbij! Na twee lange jaren treedt André Rieu weer op in zijn geboorteplaats Maastricht. Met trots presenteren wij een gloednieuw zomerconcert: Happy Days are Here Again!

Nieuwe topfilms bij Pathé in augustus

Bullet Train – 4 augustus

In Bullet Train zien we Brad Pitt als Ladybug, een onfortuinlijke huurmoordenaar die vastbesloten is zijn werk voortaan vreedzaam te verrichten nadat zijn klussen iets te vaak zijn ontspoord. Maar het lot lijkt Ladybug niet gunstig gezind,



Beast – 4 augustus

De weduwnaar en arts Nate Samuels reist met zijn twee dochters naar Zuid-Afrika, de plek waar hij zijn vrouw ontmoette. De trip is bedoeld om het rouwproces te vergemakkelijken. Ze gaan er naar een reservaat waar ze achternagezeten worden door een leeuw wat uitmondt in een gevecht op leven en dood.



Fall – 11 augustus

Twee vriendinnen zitten vast op een 600 meter hoge toren. Risico nemen, betekent hun levens op het spel zetten, maar geen risico nemen, betekent een zekere dood.



Nope – 18 augustus

De film herenigt Peele met Oscar®-winnaar Daniel Kaluuya die wordt vergezeld door Keke Palmer en Oscar®-genomineerde Steven Yeun als bewoners in een eenzame bergkloof in Californië die getuigen van een griezelige en huiveringwekkende ontdekking.



Dragon Ball Super: Super Hero – 18 augustus

Lang geleden werd het Red Ribbon-leger, een slechtgezinde paramilitaire organisatie, vernietigd door Son Goku, maar er wordt gewerkt aan de wederopbouw. Terwijl Piccolo op onderzoek gaat en een onvoorstelbaar, kwaadaardig wapen ontdekt, wordt Gohan in de strijd gelokt nadat zijn dochter Pan ontvoerd wordt.



Hart op de Juiste Plek – 18 augustus

In de romantische komedie Hart op de juiste plek zien we hoe de jonge en succesvolle Eve (Stijn Fransen) haar droomleven leeft. Een toffe baan als freelance trendwatcher, een leuke vriendengroep en samenwonend met haar knappe vriend Ricardo (Jasper Demollin) in de grote stad.



After Ever Happy – 25 augustus

In het vierde en laatste deel van de After-serie worden Tessa en Hardin gedwongen om volwassen te worden. Ze zijn tegen alle verwachtingen in nog bij elkaar. Het spant erom of hun liefdesverhaal eindigt als een sprookje, of dat hun gepassioneerde maar giftige relatie definitief tot een einde komt.



Roque Agent – 25 augustus

Als Alice Archer verliefd wordt op Robert Freegard vertelt hij haar dat hij een undercover MI5 agent is. Al haar nachtmerries worden werkelijkheid als ze ontdekt dat dit slechts een dekmantel is voor een bizarre reeks diefstallen, manipulaties en ontvoeringen.

Arthouse films bij Pathé in augustus

Peter Von Kant – 4 augustus

De succesvolle regisseur Peter Von Kant woont samen met zijn assistent Karl, die hij slecht behandelt en vernedert. Dankzij de grote actrice Sidonie ontmoet hij Amir, een aantrekkelijke jongeman uit een bescheiden milieu, waar hij op slag verliefd op wordt.



Alcarràs – 18 agustus

Het leven van een familie perzikboeren in een klein dorpje in Catalonië verandert wanneer de eigenaar van hun grote landgoed overlijdt en zijn erfgenaam besluit het land te verkopen. Hierdoor komt hun broodwinning plotseling in gevaar.