Deze films zijn in februari 2022 in de bioscoop te zien

Het langverwachte moment is daar: de bioscopen zijn open! En dat betekent dat we weer dagelijks tot 22.00 uur kunnen genieten van de beste en leukste films op het grote doek, mét de vertrouwde popcorn en andere heerlijke bioscoopsnacks. In februari staat er wederom een volle en diverse filmprogrammering klaar met films die net voor sluiting in release waren of zouden gaan, zoals Spider-Man: No Way Home en The King’s Man, én uiteraard een hele lijst gloednieuwe films. Swing mee op bekende hits uit Sing 2, of waag je aan de magische en romantische film Ik Wist Het. Wie muziek en liefde graag combineert, is aan het juiste adres bij Marry Me. Te zoetsappig? Griezel-fans kunnen hun geluk deze maand niet op met het vijfde deel van Scream. En de echte detectives onder ons kunnen op zoek gaan naar aanwijzingen met murder mystery Death on the Nile.

In februari kijk je ook naar de ideale combinatie van Channing Tatum en ieders favoriete, trouwe viervoeter in Dog. Over honden gesproken, ervaar hoe een huis na slechts één nachtje slapen te klein kan blijken in Clifford de Grote Rode Hond… Voor de tennis-fans is Australian Open dan wel voorbij, zij kunnen de komende maand nagenieten van hun favoriete sport met King Richard. En wie tijdens deze donkere dagen het liefst een beetje wegdroomt, kan terug in de tijd met zowel film- als muziek-sterren. De jaren ‘60, ‘70 en ‘80 komen deze maand voorbij bij Pathé met The Duke, The Beatles: Get Back – The Rooftop Concert en The Eyes of Tammy Faye.

Pathé Specials

The Beatles: Get Back – The Rooftop Concert (Exclusief op IMAX) – 11, 12 & 13 februari

Menigten verzamelden zich op het dak en in de straten, totdat de show door de politie werd stilgelegd: het befaamde onaangekondigde Rooftop Concert van The Beatles.

Classics: The Godfather (50th Anniversary)– 24 februari

Ter ere van diens 50e verjaardag keert, deze legendarische maffia-film over het imperium van de machtige familie Corleone bij Pathé terug op het grote doek.

Nieuwe topfilms bij Pathé in februari

Scream – 3 februari

Twintig jaar nadat het rustige stadje Woodsboro werd afgeschrikt door een aantal gewelddadige moorden, worden de bewoners opnieuw geteisterd door een moordenaar, die zich achter het Ghostface masker verschuilt…

King Richard – 3 februari

De film volgt Richard Williams (Will Smith), een volhardende vader van twee van de grootste atleten aller tijden die de wereld van het tennis uiteindelijk voorgoed zullen veranderen: Serena en Venus.

Death on the Nile – 9 februari

Hercule Poirot’s Egyptische avontuur begint op een glamoureuze cruiseboot op de Nijl. De luxe trip verandert echter al snel in een angstaanjagende jacht op een moordenaar…

Sing 2 – 9 februari

In Sing 2 bereiden koala Buster Moon en zijn talentvolle groep dieren-artiesten het meest extravagante optreden ooit voor in een wereldstad vol entertainment, glitter en glamour.

Marry Me – 10 februari

De romantische komedie Marry Me is een moderne love story over beroemdheid, het huwelijk en social media. Met Jennifer Lopez, Owen Wilson en Latin music-ster Maluma.

Clifford de Grote Rode Hond – 16 februari

De tiener Emily Elizabeth ontmoet een magische dierenbeschermer die haar een kleine, rode puppy geeft. Maar, wanneer ze wakker wordt is deze veranderd in een gigantische hond van wel drie meter groot.

Jackass Forever – 17 februari

De jongens van Jackass keren terug met opnieuw een hele lading hilarische, extreme, absurde en vaak levensgevaarlijke stunts.

Ik Wist Het – 17 februari

Een romantische speelfilm gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Chantal van Gastel. De film gaat over de eigenzinnige Mia die puur op intuïtie haar eigen bloemenwinkel opent en daar – letterlijk – de man van haar dromen ontmoet.

Dog – 24 februari

Dog vertelt het verhaal van ex-soldaat Briggs (Channing Tatum) die de taak krijg om legerhond Lulu naar de begrafenis te brengen van haar overleden baasje. Dit lijkt een simpele taak, maar al snel drijft Lulu’s onhandelbare gedrag Briggs tot het uiterste.

The Eyes of Tammy Faye – 3 februari

The Eyes of Tammy Faye geeft een intieme kijk op de buitengewone opkomst, ondergang en verlossing van televisie-evangeliste Tammy Faye Bakker (Jessica Chastain). Met Andrew Garfield.

Nine Days – 17 februari

Als er iemand overlijdt komt er een plek vrij voor een nieuw leven. De gegadigden, nog ongeboren zielen, gaan langs bij Will om ondervraagd te worden en daarmee kans te maken op het leven. De eerste lange speelfilm film van de Japans-Braziliaanse regisseur Edson Oda.

Belfast – 24 februari

Een aangrijpend verhaal over liefde, vreugde en verlies in het leven van een jongen die opgroeit met de muziek en de sociale onrust van het eind van de jaren zestig. Met o.a. Caitríona Balfe, Judi Dench en Jamie Dornan.

The Duke – 24 februari

In 1961 steelt de zestigjarige taxichauffeur Kempton Bunton (Jim Broadbent) het portret van The Duke of Wellington door Goya uit de National Gallery in Londen. Hij belooft het schilderij terug te geven wanneer de overheid televisie gratis beschikbaar maakt voor ouderen.

Releasedata onder voorbehoud, kijk voor de meest actuele informatie en tickets op www.pathe.nl. Bekijk alle coronamaatregelen van Pathé hier.