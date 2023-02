Deze films zijn in februari 2023 in de bioscoop te zien

Laatst geüpdatet op februari 1, 2023 by Redactie

In de maand februari 2023 staat er in de bioscoop wederom een volle en diverse filmprogrammering klaar met titels van verschillende genres. In Ant-Man and the Wasp: Quantumania keren superheldenpartners Scott Lang (Paul Rudd) en Hope van Dyne (Evangeline Lilly) terug op het grote doek om hun avonturen als Ant-Man en The Wasp voort te zetten. Na drie succesvolle seizoenen van de spannende tv-serie KLEM krijgt het verhaal een vervolg op het witte doek. Liefhebbers van drama en misdaad zitten goed bij deze spannende film van Nederlandse bodem. Spanning kunnen de bezoekers van Pathé ook opzoeken tijdens de actiethriller Plane, waarbij piloot Ray Torrance tijdens een hevige storm een spectaculaire noodlanding moet maken in wat later een oorlogsgebied blijkt te zijn. Heb je een kleine adempauze nodig na al deze adrenaline, dan is een bezoekje aan Magic Mike’s Last Dance wellicht een goed idee. Vlak voor Valentijnsdag komt het derde deel van de “Magic Mike”-filmreeks uit met o.a. Channing Tatum in de hoofdrol.



De maand gaat knallend van start met het Pathé Festival op 5 februari. Op deze zondag zie je maar liefst vier voorpremières op één dag: Till, Tár, A Man Called Otto en The Whale staan op het programma. Liefhebber van Arthouse films? Reis af naar Napels met het meeslepende Nostalgia of kijk naar een fenomenale comeback van acteur Brendan Fraser in het aangrijpende drama The Whale. Fans in de hele familie kunnen deze maand genieten van Asterix en Obelix in het Middenrijk of de kinderfilm Mummies. Kijk je liever thuis vanaf de bank een filmpje? In februari is de blockbuster Black Adam te zien bij Pathé Thuis.

Pathé Specials

BTS: Yet to come in Cinemas – 1 februari

Geniet ruim 1,5 uur van RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V en Jung Kook! In deze muziekspecial ervaar je als bezoeker een compleet nieuwe blik op het concert van BTS in Busan. Op 1, 3 en 4 februari kunnen liefhebbers meezingen en genieten van een van de laatste concerten van deze band voordat ze in militaire dienst gaan.

Pathé Festival – 5 februari

Op zondag 5 februari zie je maar liefst vier voorpremières op één dag tijdens het Pathé Festival. Till, Tár, A Man Called Otto en The Whale staan op het programma van deze bijzondere dag.

Nieuwe topfilms bij Pathé in februari

KLEM – 2 februari

Marius en Kitty wonen alweer enige tijd in Italië, waar ze de hand hebben weten te leggen op een wijngaard in Toscane. Marius heeft zijn leven gebeterd, dus vertrekt Hugo vol goede moed om samen met Sophie zijn dochter Suus voor een langverwachte reünie bij hartsvriendin Chrissie af te zetten. Maar er blijkt een luchtje aan te zitten. Hugo is niet aangekomen of alles escaleert..

Plane – 2 februari

Piloot Ray Torrance (Gerard Butler) heeft vaker in stormen gevlogen, maar wanneer hij in een zware storm terecht komt en zijn vliegtuig beschadigd raakt, is hij genoodzaakt om een spectaculaire noodlanding te maken op een eiland in de Filippijnen. Daar blijken Ray en zijn passagiers terecht te zijn gekomen in een oorlogsgebied. Terwijl de hele wereld op zoek is naar het verdwenen vliegtuig probeert Ray zijn passagiers in leven te houden tot er hulp arriveert.

Magic Mike’s Last Dance – 9 februari (8 februari Ladies Night)

Magic Mike Lane (Channing Tatum) gaat na lange tijd het podium weer op nadat hij door een mislukte zakendeal blut is en als barman werkt in Florida. Voor een hopelijk laatste uitspatting gaat Mike naar Londen met een rijke socialite (Salma Hayek) die hem een aanbod doet dat hij niet kan weigeren..

Titanic (Re-Release) – 8 februari

Ter ere van het 25-jarig jubileum, wordt een geremasterde versie van James Cameron’s Titanic opnieuw uitgebracht.

Met een cast onder leiding van Oscar-winnaars Leonardo DiCaprio en Kate Winslet is de film een epische romance vol actie die zich afspeelt tegen de noodlottige eerste reis van de “onzinkbare” Titanic, destijds het grootste bewegende object ooit gebouwd.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania – 15 februari

In Ant-Man and the Wasp: Quantumania keren Scott Lang (Paul Rudd) en Hope van Dyne (Evangeline Lilly) terug op het grote doek om hun avonturen als Ant-Man en The Wasp voort te zetten. Samen met Hope’s ouders Hank Pym (Michael Douglas) en Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) verkennen ze de Quantum Realm, waarbij er vreemde nieuwe wezens op hun pad komen. Zo beginnen ze aan een avontuur dat ze voorbij de grenzen zal brengen van wat ze voor mogelijk hielden.

Arthouse films bij Pathé in februari

Nostalgia – 9 februari

Wanneer zakenman Felice terugkeert naar zijn geboorteplaats Napels om zijn bejaarde moeder te bezoeken, herontdekt hij de stad gevuld met eigen regels en gewoontes, maar ook vol herinneringen die hem nog steeds achtervolgen. Ondanks dat de lokale priester hem op het hart drukt zijn verleden te laten rusten, zoekt Felice zijn jeugdvriend Oreste op, inmiddels een gevreesde maffiabaas.

The Whale – 16 februari

The Whale is een aangrijpend drama met een fenomenale comeback van acteur Brendan Fraser (The Mummy Trilogy, Crash) als vader, die probeert opnieuw contact te maken met zijn vervreemde tienerdochter, gespeeld door rising star Sadie Sink (Stranger Things).

KIDS films bij Pathé in februari

Asterix en Obelix in het Middenrijk – 15 februari

De keizerin van China is na een staatsgreep door de verraderlijke prins Deng Tsin Qin gevangengenomen. Met de hulp van de Fenicische koopman Greintjemis en haar trouwe lijfwacht Tat Han vlucht de enige dochter van de keizerin, prinses Fu Yi, naar Gallië. Daar zoekt ze de dappere krijgers Asterix en Obelix, die dankzij hun toverdrank over bovenmenselijke krachten beschikken. De twee onafscheidelijke helden schieten de prinses maar wat graag te hulp om haar moeder te redden en haar land te bevrijden. En zo begint hun grote avontuur op weg naar China.

Mummies – 22 februari

Mummies volgt de avonturen van drie Egyptische mummies die wonen in een ondergrondse geheime stad in het oude Egypte. Het trio bestaat uit een prinses, een voormalig wagenmenner en zijn jongere broer, en wordt vergezeld door hun babykrokodil. Door een reeks ongelukkige gebeurtenissen belanden de mummies in het hedendaagse Londen en beginnen ze aan een doldwaze en hilarische reis.

Films bij Pathé Thuis in februari

Black Adam – Vanaf 22 februari beschikbaar op pathe-thuis.nl

Bijna 5000 jaar nadat hij gezegend werd met zijn krachten van de Egyptische Goden en gevangen wordt genomen, wordt Black Adam uit zijn tombe bevrijdt. Klaar om het recht te laten zegevieren in een nieuwe, moderne wereld

