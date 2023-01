Deze films zijn in januari 2023 in de bioscoop te zien

Laatst geüpdatet op januari 2, 2023 by Redactie

Het nieuwe jaar is aangebroken; hét jaar voor nieuwe herinneringen en filmmomenten samen met familie, vrienden of (prille) liefdes bij Pathé. Start de maand januari op het puntje van je stoel tijdens de thriller Poker Face , waarbij tech miljardair Jake (Russel Crowe) zijn beste vrienden uitnodigt voor een avondje poker die ze nooit zullen vergeten. Op het puntje van je stoel kun je blijven zitten tijdens de film Operation Fortune: Ruse de Guerre , een spannende actiethriller met o.a Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett en Hugh Grant in de hoofdrol. De nieuwe maand staat niet alleen in het teken van spanning en actie, er is ook ruimte voor wat romantiek en humor tijdens de komedie Maybe I Do (Emma Roberts en Luke Bracey). Graag proosten we samen op het nieuwe jaar met een glas prosecco bij de speciale voorpremière van Fijn Weekend, een topfilm van Nederlandse bodem, op woensdag 18 januari. Daarnaast schitteren Brad Pitt en Margot Robbie in het spectaculaire Babylon , de nieuwe film van Damien Chazelle, dat zich afspeelt Los Angeles tijdens de roaring twenties.



Muziekliefhebbers zitten in het nieuwe jaar goed bij Pathé. Op 27 januari heb je als bezoeker één avond de kans om superster Billie Eilish te zien tijdens Billie Eilish: Live at the O2. Ben je meer van prachtige klassieke tonen? Dan is het concert van maestro André Rieu, opgenomen in de Ierse hoofdstad Dublin, wellicht wat voor jou: op 28 januari wordt Andre Rieu in Dublin vertoond. Naast muziek en de nieuwste topfilms is er deze maand ook weer een mooie selectie arthouse films te zien. Laat je meeslepen in de documentaire over het leven, de carrière en de strijd van Nan Goldin in All the Beauty and the Bloodshed of ga voor wat luchtigers tijdens de komedie The Banshees of Inisherin. Aan de kleinste filmfans is ook deze maand weer gedacht, populaire titels zoals Wil de Krokodil, Hotel Sinestra en de Gelaarsde Kat 2: De Laatste Wens draaien voor het hele gezin. Al met al is er deze maand reden genoeg om het nieuwe jaar te starten bij Pathé!

Pathé Specials

Pathé Music: Billie Eilish: Live at the O2 – 27 januari

Voor de eerste keer in haar carrière brengt wereldwijde superster, Billie Eilish een visueel verslag uit van haar live-optreden. Bezoekers hebben één avond de kans om te genieten van de adembenemende live-concertfilm dat is opgenomen in The O2 in Londen. De nooit eerder vertoonde Extended Cut-versie van deze meeslepende concertfilm neemt liefhebbers mee op een visueel spektakel en bevat de volledige concertuitvoering van 27 nummers in iets meer dan 95 minuten. Ook worden intieme en onvergetelijke momenten tussen Billie en haar publiek getoond.



Pathé Music: Andre Rieu in Dublin – 28 januari

Exclusief in de bioscoop kun je vanaf 28 januari het allereerste opgenomen concert van André Rieu herbeleven: Andre Rieu in Dublin. Ga mee met André, zijn Johann Straussorkest, de sopranos, tenors en andere gasten voor een fantastische viering vol romantische melodieën, populaire klassiekers, feestnummers en natuurlijk de geliefde walsen. Neem je geliefden mee naar een bioscoop en geniet van een unieke ervaring vol muziek en dans.

Nieuwe topfilms bij Pathé in januari

Poker Face – 5 januari

In de wereld van poker met hoge inzetten schittert Russell Crowe als tech-miljardair en gokker Jake Foley. Hij nodigt zijn beste vrienden uit op zijn landgoed voor een pokeravond die ze nooit zullen vergeten en geeft ze de kans om meer geld te winnen dan ze ooit konden dromen. Om te kunnen spelen, moeten ze het echter wel datgene opgeven dat ze hun hele leven al proberen te beschermen … hun geheimen. Naarmate de avond vordert, ontdekken de vrienden wat er echt op het spel staat.



Operation Fortune: Ruse de Guerre – 12 januari

Internationale inlichtingendienst Five Eyes rekruteert MI6 agent Orson Fortune (Jason Statham) om de verkoop van een nieuwe, dodelijke wapentechnologie die de wereldorde dreigt te verstoren, te voorkomen. Samen met CIA agent Sarah Fidel (Aubrey Plaza) en Hollywoodster Danny Francesco (Josh Hartnett), zal Fortune moeten infiltreren in het netwerk van de steenrijke wapenhandelaar Greg Simmonds (Hugh Grant) en een ramp te zien voorkomen.



Fijn Weekend – 19 januari (voorpremière 18 januari)

In de Franse Bourgogne komt een hechte vriendengroep bij elkaar op een herdenkingsweekend om hun overleden vriend te eren. Maar als de weduwe onverwachts haar nieuwe liefde aan de groep introduceert, groeit het weekend uit tot een rollercoaster aan emoties waarin de onderlinge verhoudingen volledig op scherp komen te staan.



Babylon – 19 januari

Babylon, geschreven en geregisseerd door Damien Chazelle met Brad Pitt, Margot Robbie en Diego Calva in de hoofdrol, is een origineel verhaal dat zich afspeelt in het Los Angeles van de jaren 1920. Een verhaal over de opkomst en ondergang van diverse personages in een tijdperk van decadentie in het vroege Hollywood met o.a. Jovan Adepo, Li Jun Li en Jean Smart.



Maybe I Do – 26 januari

Michelle (Emma Roberts) en Allen (Luke Bracey) hebben een relatie. Ze besluiten hun ouders uit te nodigen voor een ontmoeting voor het huwelijk. Maar dan blijkt dat de ouders elkaar al goed kennen, wat leidt tot wat verschillende meningen over het huwelijk…

Arthouse films bij Pathé in januari

All the beauty and the Bloodshed – 19 januari

De documentaire toont het leven, de carrière en de strijd van Goldin tegen de rijke Amerikaanse Sacklerfamilie, die zij verantwoordelijk houdt voor de opiatencrisis. Ondanks dat deze crisis nog dagelijks slachtoffers veroorzaakt, blijft de familie Sackler groot sponsor van belangrijke musea wereldwijd. Goldin laat zien dat kunst een wapen kan zijn en probeert haar protest juist te doen klinken in de ruimtes van deze musea. Unieke opnames, persoonlijke interviews en Goldin’s baanbrekende fotografie creëren een veelzijdig portret van een gedreven persoon.



The Banshees of Inisherin – 26 januari

Padraic is sinds mensenheugenis beste maatjes met Colm. Ze wonen op een eiland aan de westkust van Ierland. Hun vriendschap hangt aan een zijden draadje wanneer Colm van de ene op de andere dag weigert met Padraic te praten. Deze verandering heeft een weerslag op de hechte gemeenschap en zet een reeks gebeurtenissen in gang die hun verdere levens zullen bepalen.

KIDS films bij Pathé in januari

Wil de Krokodil – Nu in de bioscoop

Nadat het gezin Primm naar New York verhuist, heeft hun jongste zoon Josh moeite om te wennen aan zijn nieuwe school en om vrienden te maken. Dat verandert allemaal als hij op de zolder van het huis waar ze nu wonen Wil ontdekt.



Hotel Sinestra – Nu in de bioscoop

Wanneer een boze Ava tijdens de skivakantie in Hotel Sinestra haar overbezorgde ouders weg wenst, zijn de volgende morgen ineens alle volwassenen verdwenen. Eerst is het feest, maar al snel gaat er van alles mis. Ava en haar nieuwe vrienden besluiten alles op alles te zetten om samen met hun ouders kerst te kunnen vieren.



De Gelaarsde Kat 2: De Laatste Wens – Nu in de bioscoop

De dappere, vogelvrije Gelaarsde Kat komt erachter dat hij acht van zijn negen levens heeft verspeeld. Om die levens terug te krijgen begint hij aan zijn grootste avontuur tot nu toe. De beruchte Kat gaat op een legendarische reis door het Zwarte Woud, om de mythische Wensster te vinden en zijn verloren levens terug te krijgen. Aangezien hij nog maar één leven heeft, moet hij zijn trots opzij zetten en de hulp inschakelen van zijn voormalige partner en aartsvijand, de innemende Kitty Poezelpootje.