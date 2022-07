Deze films zijn in juli 2022 in de bioscoop te zien

De zomer is in volle gang en ook de zomervakantie komt steeds dichterbij. Meer vrije tijd én dus ook meer tijd om een bezoekje te brengen aan de bioscoop voor jouw favoriete film. Tijdens de maand juli verschijnen er weer een hoop mooie titels op het grote doek. Klaar voor wat actie en weer een echte Marvel film? Dan zit je goed bij Thor: Love and Thunder. Meer zin in een romantische komedie? Dan zit je deze maand goed bij de Nederlandse film Zwanger & Co. Alle fundamenten zijn aanwezig voor een fantastische zomer release bij de blockbuster: The Gray Man, met Ryan Gosling. Ben je nog niet uitgekeken en zoek je graag de spanning op? Dan ben je bij het juiste adres bij de horrorfilm Speak No Evil.



Voor de allerkleinste filmliefhebbers zit je ook deze maand goed bij Pathé met o.a. De Allergrootste Slijmfilm, Strijder, Knor en De Legende van Samoerai Henk. Daarnaast vertoont Pathé de beroemde opera voorstellingen van The Metropolitan Opera alsof je zelf aanwezig bent in New York. We trappen af met The Merry Widow en Madame Butterfly. Voel je meer voor wat drama, dan zit je goed bij de film Las Consecuencias en Encore.

Pathé Specials

Pride Night: Kokon – Vanaf 6 JULI

De verlegen veertienjarige Nora heeft zich altijd onzichtbaar gevoeld. Op school, op feestjes en bij het zwembad. De Berlijnse tiener besteedt haar vrije tijd doorgaans met haar oudere zus, die uitbundiger is en heel anders in het leven staat dan zij. Als Nora Romy ontmoet, voelt ze zich eindelijk niet meer onzichtbaar. Vanaf dat moment voelt ze zich een rups die klaar is voor haar metamorfose.



Ladies Night: Zwanger & Co – Vanaf 6 JULI

Vier zwangerschappen, (bijna) moeders, vaders en (overgroot) opa’s; allemaal in één familie. Van twintigers, die er onbezonnen aan beginnen, tot een moeder met empty-nest syndroom die er alles aan wil doen om nog een keer te kunnen genieten van een baby.



Grutto: de Reis van onze Nationale Vogel – Vanaf 7 JULI

De grutto is de hoofdrolspeler in de nieuwste natuurdocumentaire van gouden-kalfwinnaar Ruben Smit en vertelt het magistrale verhaal van hoe te overleven op zijn reis over de wereld op weg naar zijn broedgebied in Nederland.



Opera Encore: The Merry Widow – Vanaf 17 JULI

Pathé vertoont de beroemde opera voorstellingen van The Metropolitan Opera uit New York. Op 17 juli trappen we af met The Merry Widow.



Expat night: Las Consecuencias – Vanaf 14 JULI

De veertigjarige Fabiola reist naar een klein eiland om haar moeder te bezoeken. Niets is zoals het lijkt de geheimen die haar omringen hebben te maken met een gebeurtenis uit het verleden, die haar leven voor altijd veranderde.



Opera Encore: Madame Butterfly – Vanaf 31 JULI

Pathé vertoont de beroemde opera voorstellingen van The Metropolitan Opera. Op 31 juli wordt de voorstelling Madame Butterfly getoond.

Nieuwe topfilms bij Pathé in Juli

Thor: Love and Thunder (2D, 3D, IMAX 3D, 4DX 3D, DOLBY CINEMA, DOLBY ATMOS en SCREENX) – Vanaf 6 JULI

Thor (Chris Hemsworth) maakt een reis zoals hij die nog nooit heeft gemaakt: een reis naar innerlijke vrede. Zijn rust wordt echter verstoord door een galactische moordenaar: Gorr the God Butcher (Christian Bale), wiens doel het is alle Goden te laten uitsterven.



De Allergrootste Slijmfilm – Vanaf 6 JULI

Een belangrijk slijm ingrediënt raakt op waardoor slijm maken voor de hele wereld onmogelijk wordt! Indy gaat op zoek naar de oorsprong van dit ingrediënt. Samen met haar oude én nieuwe slijmvrienden reist ze de hele wereld over en komen ze voor een slijmerig mysterie te staan.



Knor – Vanaf 13 JULI

Voor haar negende verjaardag krijgt Babs van haar opa uit Amerika het varkentje Knor cadeau. Haar ouders zijn daar niet zo blij mee. Alleen op voorwaarde dat Knor een puppycursus volgt, mag Babs hem houden. Maar dan blijkt opa stiekem andere plannen te hebben met Knor.



The Gray Man – Vanaf 14 JULI

Slechts kort te zien maar wel in ieder theater: The Gray Man. Voormalig CIA-agent en doorgewinterde huurmoordenaar Court Gentr wordt na een tijd in de gevangenis gerekruteerd. Dit keer zijn de rollen omgedraaid en blijkt hij zelf het doelwit. Er ontstaat een wereldwijde klopjacht en hij blijkt hulp hard nodig te hebben.



De Legende van Samoerai Henk -Vanaf 20 JULI

De vrolijke hond Henk droomt van een leven als samoerai in een land waar katten de baas zijn. Terwijl alle katten hem wantrouwen, neemt de ooit grote samoerai Jimbo Henk met veel tegenzin onder zijn hoede. Samen moeten ze vechten om hun stad te beschermen tegen de gevreesde generaal.



Speak No Evil – Vanaf 21 JULI

Tijdens een vakantie in Toscane raken een Deens en Nederlands gezin met elkaar bevriend. Het klikt zelfs zo goed dat ze besluiten om elkaar na de vakantie nog een keer op te zoeken. De reünie loopt uit de hand en het Deense gezin bevindt zich in een benarde situatie.



Strijder – Vanaf 21 JULI

De 12-jarige vrienden Dylan en Youssef denken maar aan één ding; de Touzani Cup winnen. Alleen met het beste team komen ze een stap dichter bij hun droom: profvoetballer worden. Wanneer Dylan een heftig ongeluk krijgt, staat niet alleen deze droom, maar ook hun vriendschap op het spel.



Moonbound – Vanaf 27 JULI

Moonbound vertelt het verhaal van de jonge Peter die samen met de meikever Meneer Zoemerman een betoverende reis naar de maan maakt om zijn zusje te redden. Zal het lukken Anne te bevrijden tijdens dit avontuur voordat de zon weer opkomt?

Arthouse films bij Pathé in juli

Encore – Vanaf 7 JULI

Klassiek ballet en moderne dans komen samen in een verhaal over hoop, tussen Bretagne en Parijs. De 26-jarige balletdanseres Élise loopt een blessure op en hoort dat ze waarschijnlijk nooit meer zal dansen. Met hulp van vrienden ontmoet ze een gezelschap voor moderne dans. Zal ze toch weer kunnen dansen?

Bollywood films

Shamshera – Vanaf 22 JULI

De film speelt zich af in het India van voor de onafhankelijkheid in 1800 en is een Indiase bewerking van Howard Pyle’s “Merry Adventures of Robin Hood”.

Documentaires

The Fire of Love – Vanaf 14 JULI

Fire of Love vertelt het explosieve liefdesverhaal van Franse vulkanologen Katia en Maurice Krafft, die evenveel van elkaar houden als van de vulkanen die ze samen bestuderen. Een romantische doch tragische ontdekkingstocht via spectaculaire, nooit eerder gemaakte beelden van vulkaangebieden.