Deze films zijn in juni 2022 in de bioscoop te zien

Een nieuwe maand breekt aan, en dat betekent dat er weer genoeg must-see films op het grote doek bij Pathé verschijnen! Juni wordt afgetrapt met de feel-good film Marokkaanse Bruiloft. Lachend de zomer in? Dan zit je goed bij de hilarische Bon Bini Holland 3. Zoek de spanning en actie op met Jurassic World: Dominion. En wie toch al op het puntje van die rode bioscoopstoel zit, kan mee swingen met The King of Rock and Roll in Elvis. Over swingen gesproken, deze maand kunnen muziekliefhebbers ook genieten van de muziekdocumentaire George Michael Freedom Uncut bij Pathé.

Nu de zomervakantie nadert, kunnen filmfans hun vakantie-voorpret alvast starten door mee op reis te gaan naar Bergman Island. Waan je je liever even helemaal ergens anders? Dan is de bovennatuurlijke horrorfilm The Black Phone de perfecte filmkeuze voor jou. Ontsnappen aan de felle zonnestralen kan deze maand ook met het duistere en eigenaardige Crimes of the Future. En wie zich het liefste helemaal onderdompelt in een donkere filmzaal met sfeervolle, maatschappelijke horror is aan het juiste adres bij Men.

Pathé Specials

Pride Night: Swan Song – 1 juni

Een flamboyante voormalige kapper is nu oud geworden en verblijft in een bejaardentehuis. Wanneer hij ontsnapt om het haar van een overleden vrouw te knippen voor haar begrafenis, herontdekt hij zijn talent.

Opera: Hamlet – 4 & 12 juni

Een meeslepend hedendaags meesterwerk in The Met, met Neil Armfield, die de première van het werk regisseerde en zijn veelgeprezen enscenering naar New York bracht.

50PLUS: Supernova – 21, 23 & 28 juni

Colin Firth en Stanley Tucci zijn fenomenaal als Sam en Tusker, die samen hun weg moeten vinden in een leven dat langzaam uit hun handen glijdt. Regisseur en schrijver Harry Macqueen weet precies de juiste snaar te raken in dit ingetogen drama waarin liefde en verlies samen komen.

Music: George Michael Freedom Uncut – 22 juni

George Michael Freedom Uncut richt zich op de vormende periode in het leven en de carrière van de overleden Grammy® Award-winnaar George Michael.

Nieuwe topfilms bij Pathé in juni

Marokkaanse Bruiloft – 2 juni

Yasmine heeft maar één droom: een succesvol advocaat te worden. Ze werkt er keihard voor, maar haar omgeving maakt zich zorgen om haar vrijgezellenstatus. Met in de hoofdrol Soumaya Ahouaoui en Walid Benmbarek.

Jurassic World: Dominion – 9 juni

Jurassic World speelt zich vier jaar na de verwoesting van Isla Nublar af. Dinosaurussen leven – en jagen – nu overal ter wereld. Het kwetsbare evenwicht tussen dinosaurussen en mensen zal de toekomst opnieuw vormgeven.

Lightyear – 15 juni (3D)

Dit sci-fi actie-avontuur gaat over het achtergrondverhaal van Buzz Lightyear, de ruimteheld die als inspiratie diende voor het bekende speelgoedfiguur uit de Toy Story-reeks.

Elvis – 23 juni

De film verkent het leven en de muziek van Elvis Presley (Austin Butler), gezien vanuit het perspectief van zijn gecompliceerde relatie met zijn mysterieuze manager Colonel Tom Parker (Tom Hanks).

The Black Phone – 23 juni

Finney Shaw, een slimme maar verlegen jongen van dertien, wordt ontvoerd door een sadistische moordenaar (Ethan Hawke) die hem opsluit in een geluidsdichte kelder. Hier ontdekt Finney dat hij de stemmen van eerdere slachtoffers van de moordenaar kan horen…

Minions: The Rise of Gru – 29 juni

Deze zomer gaat ’s werelds grootste animatiefranchise terug naar het begin. We zien hoe de grootste superschurk ter wereld zijn iconische Minions ontmoet en met hen de meest verschrikkelijke crew uit de filmgeschiedenis vormt.

Bon Bini Holland 3 – 30 juni

Wanneer Robertico zich voordoet als eigenaar van F.C. Kip wordt het kiprestaurant overgenomen door de Amerikaanse fastfood gigant Wicked Chicken. The American Dream lijkt voor iedereen werkelijkheid te worden, maar eenmaal in New York lopen de zaken anders dan gepland…

Arthouse films bij Pathé in juni

Prithviraj – 2 juni

De film ‘Prithviraj’ is gebaseerd op het leven en de heldhaftigheid van de onverschrokken en machtige Samrat Prithviraj Chauhan. Superster Akshay Kumar vertolkt de rol van de krijger.

El Buen Patrón – 2 juni

In afwachting van een bezoek van een commissie die zijn bedrijf een onderscheiding zou kunnen toekennen, probeert een charismatische fabriekseigenaar koortsachtig alle problemen met zijn werknemers op te lossen waarmee hij onbewust een explosieve kettingreactie met grote gevolgen in gang zet.

Crimes of the Future – 2 juni

In een dystopische toekomst past het DNA van de aardse bevolking zich steeds meer aan zijn kunstmatige en vervuilde omgeving. Van regisseur David Cronenberg, en met Léa Seydoux (Blue is the Warmest Color), Kristen Stewart (Spencer) en Viggo Mortensen (Green Book) in de hoofdrol.

Bergman Island – 9 juni

Het Amerikaanse stel Chris en Tony besluiten een zomer lang op vakantie richting het Zweedse eiland Fårö te gaan om aan hun filmscripts te werken. Terwijl de zomer voorbij gaat en hun scripts vorderen, verandert de dynamiek tussen Chris en Tony en vervagen de lijnen tussen fictie en realiteit te midden van het wilde landschap.

Men – 16 juni

Een jonge vrouw (Jessie Buckley) trekt zich na de dood van haar ex-man terug op het Britse platteland. Daar wordt haar rust verstoord wanneer het lijkt alsof iets of iemand haar stalkt.