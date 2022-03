Deze films zijn in maart 2022 in de bioscoop te zien

Fans van actie, spanning en speurwerk zijn in maart aan het juiste adres bij Pathé. Vanaf deze maand is de langverwachte The Batman met Robert Pattinson te zien op het grote doek. Hoe meer actie, hoe beter? Kijk dan hoe de game Uncharted nu ook als film tot leven komt of zet de achtervolging in met de spannende Ambulance. Tijd voor een adempauze na al deze adrenaline? Dan zit goed bij The Duke. En voor wie staat te trappelen voor de Wie Is De Mol? Finale, geeft BTS Permission To Dance On Stage een reden om die voeten écht van de (dans)vloer tillen.

In maart is er bij Pathé wederom voor iedere leeftijd wat wils. Zo genieten de kleinste filmfans deze maand van de terugkeer van hun favoriete blauwe egel met Sonic The Hedgehog 2. En dat is niet alles wat er terugkeert. Vanaf 1 maart zullen er iedere dinsdag om 13:30 weer prachtige films worden vertoond in de 50PLUS Bios, met The Father als aftrap. In het kader van Internationale Vrouwendag vindt er van 7 t/m 13 maart een speciale Themaweek plaats, waarbij inspirerende films zoals The Color Purple, Lady Bird, Wild, Promising Young Woman en Thelma & Louise te zien zijn. Kortom: bij Pathé zit je in maart niet stil.

Pathé Specials

50PLUS Bios: The Father – 1 maart

Vanaf 1 maart keert de 50PLUS Bios terug bij Pathé. Elke dinsdag om 13:30 uur worden er prachtige films vertoond, waarbij het aanbod elke twee weken wisselt. Pathé 50PLUS is bij elke Pathé bioscoop te zien (m.u.v. Pathé Arena, Pathé Spuimarkt, Pathé de Kuip en Pathé de Munt).

The Father is een fascinerend portret van een man die zijn grip op de realiteit aan het verliezen is. De briljante vertolking van Anthony Hopkins (The Silence of the Lambs, The Two Popes) laat je geen moment los.

Pride Night: Jump, Darling – 2 maart

De bijna 30-jarige Russell zit in een depressie. Onzeker over zijn toekomst en over zijn plannen om acteur te worden, besluit hij Drag Queen te worden. Maar zijn vriend is het niet eens met deze keuze.

Wie Is De Mol? Finale – 5 maart

Op zaterdag 5 maart is het eindelijk zo ver. Tijdens de Finale wordt antwoord gegeven op die ene vraag: Wie is de Mol? Wil jij deze ontmaskering op een groot bioscoopscherm bekijken? Dat kan! Wees er snel bij, er zijn maar een aantal tickets beschikbaar per locatie.

BTS Permission To Dance On Stage, Seoul: Live Viewing – 12 maart

De nieuwste wereldtour van de iconische groep BTS, met krachtige optredens en de grootste hits uit hun ongelooflijke carrière. Deze niet te missen concertervaring wordt live uitgezonden vanuit Seoul, Korea.

Opera: Don Carlos – 26 maart

Voor het eerst in de geschiedenis van The Met, presenteert The Met de originele Franse versie van Verdi’s epische opera over gedoemde liefde onder royalty’s, tegen de achtergrond van de Spaanse Inquisitie.

Nieuwe topfilms bij Pathé in Maart

The Batman – 3 maart

Warner Bros. Pictures presenteert The Batman van regisseur Matt Reeves, met in de hoofdrol Robert Pattinson als Gotham City’s bekende misdaadbestrijder en zijn alter ego, de teruggetrokken miljardair Bruce Wayne.

Uncharted – 17 maart

Gebaseerd op een van de succesvolste en meest gewaardeerde game series aller tijden, maken nu ook filmkijkers kennis met de jonge, handige schatzoeker Nathan Drake (Tom Holland) en zijn partner, grappenmaker Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg).

Ambulance – 24 maart

In deze spectaculaire thriller van regisseur en producent Michael Bay maken we kennis met Will (Jake Gyllenhaal), een onderscheiden veteraan die hard geld nodig heeft om de ziekenhuiskosten van zijn vrouw te betalen.

Sonic The Hedgehog 2 – 30 maart

Onze favoriete blauwe egel beleeft een spectaculair nieuw avontuur in Sonic The Hedgehog 2. Sinds Sonic in Green Hills woont, wil hij maar wat graag laten zien dat hij een echte held is. En die kans krijgt hij.

Arthouse films bij Pathé in maart

Flee – 3 maart

Flee vertelt het intieme verhaal van een Afghaanse vluchteling in Denemarken, die om zijn nieuwe toekomst te beginnen, eerst zijn schrijnende verleden moet loslaten. De documentaire werd al geselecteerd voor Cannes en won al de World Cinema Documentary Grand Jury Prize op Sundance.

Madres Paralelas – 10 maart

Twee vrouwen, Janis (Penélope Cruz) en Ana (Milena Smit), bevallen tegelijkertijd in hetzelfde ziekenhuis. Beiden zijn alleenstaand en ongepland zwanger. Met Madres Paralelas komt de Spaanse meester Pedro Almodóvar opnieuw met een fascinerende blik op moeders en moederschap.

Themaweek rond Internationale Vrouwendag met o.a. Thelma & Louise – 10 maart

Vanaf maandag 7 maart tot en met zondag 13 maart viert Pathé Internationale Vrouwendag met een speciale Themaweek. Iedere dag zijn er iconische en inspirerende films te zien bij Pathé, waaronder Thelma & Louise. Deze film geldt nog steeds als baanbrekend: een uniek en feministisch verhaal over vriendschap, genderrollen en vrijheid.

The Duke – 17 maart

In 1961 steelt de zestigjarige taxichauffeur Kempton Bunton (Jim Broadbent) het portret van The Duke of Wellington door Goya uit de National Gallery in Londen. Hij belooft het schilderij terug te geven wanneer de overheid televisie gratis beschikbaar maakt voor ouderen.

C’mon C’mon – 31 maart

Het leven van radiojournalist Johnny (Joaquin Phoenix) is vrij onbezorgd, tot zijn zus Viv hem vraagt op haar 9-jarig zoontje Jesse te passen, terwijl zij voor diens vader moet zorgen.