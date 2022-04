Deze films zijn in mei 2022 in de bioscoop te zien

Een nieuwe maand breekt aan en dat betekent dat de nieuwste en beste filmtitels weer voor de (bioscoop-)deur staan. Bij Pathé zit je in mei dan ook niet stil, maar reis je het hele multiversum door! Ervaar hoe niets is wat het lijkt met Everything Everywhere All at Once. Marvel fans opgelet: in Doctor Strange in the Multiverse of Madness keren meerdere superhelden terug naar het grote doek. En wie zich graag weer in de 80’s waant met piloot Pete “Maverick” Mitchell (opnieuw gespeeld door Tom Cruise), kan genieten van Top Gun: Maverick.

Gaat liefde inderdaad door de maag? Daar weet de film Foodies het antwoord wel op. En over koken gesproken, deze maand zit er ook genoeg drama “in de mix” met de films Ich bin dein mensch en Mothering Sunday. Wie de actie en liefde liever verruilt voor een dosis spanning en sinistere sferen, zit bij Pathé goed bij Firestarter. En durf jij vrijdag de 13e geheel in stijl in te luiden? Dan kun je volop griezelen met Moloch, die op Horror Night te zien zal zijn in alle Pathé Theaters.

Pathé Specials

Arthouse Maandag: Madres Paralelas – 2 & 9 mei

Twee vrouwen, Janis (Penélope Cruz) en Ana (Milena Smit), bevallen tegelijkertijd in hetzelfde ziekenhuis. Beiden zijn alleenstaand en ongepland zwanger. Met Madres Paralelas komt de Spaanse meester Pedro Almodóvar opnieuw met een fascinerende blik op moeders en moederschap.

Pride Night: Mascarpone – 4 mei

De 30-jarige Antonio zijn leven staat op zijn kop nadat hij plotseling wordt gedumpt door zijn man. Gewend aan zijn afhankelijke leven staat hij er opeens alleen voor.

50PLUS: King Richard– 10, 12, 17 & 19 mei

Een inspirerende film gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De film volgt Richard Williams (Will Smith), een volhardende vader van twee van de grootste atleten aller tijden die de wereld van het tennis uiteindelijk voorgoed zullen veranderen.

Horror Night: Moloch – première op 13 mei, regulier te zien vanaf 19 mei

Wanneer Betriek in haar huis zonder enige aanleiding wordt aangevallen door een onbekende man, gaat ze op zoek naar een verklaring. Een eeuwenoude legende lijkt haar familie te terroriseren. Kunnen ze aan hun lot ontkomen?

Op vrijdag de 13e zal daarnaast ook de officiële publiekspremière in de grote zaal van Koninklijk Theater Tuschinski plaatsvinden. Dare to be there?

Opera: Lucia Di Lammeroor – 21 & 29 mei

Sopraan Nadine Sierra neemt een van de meest formidabele en legendarische rollen van het repertoire op zich; de spookachtige heldin van Donizetti’s Lucia di Lammermoor.

Nieuwe topfilms bij Pathé in mei

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (3D, IMAX 3D, 4DX, DOLBY CINEMA, SCREENX) – 5 mei

Met hulp van bekende en nieuwe helden verkent Doctor Strange de gevaarlijke realiteiten en uithoeken van de Multiversum en neemt hij het op tegen een mysterieuze, nieuwe vijand.

Firestarter – 12 mei

In deze spannende thriller van de producenten van The Invisible Man, probeert een meisje met bijzondere pyrokinetische gaven haar familie en zichzelf te beschermen tegen sinistere krachten.

Foodies – 12 mei

Sam (32), is een populaire foodblogger die al van kinds af aan haar eigen kookboek wil schrijven. Als zij per ongeluk een negatieve recensie schrijft over het restaurant van de jonge gepassioneerde chef en ook degene waar zij verliefd op is geworden, werkt ze zichzelf steeds verder in de problemen.

Operation Mincemeat – 19 mei

Het is 1943. Twee speciale inlichtingenofficieren, Ewen Montagu (Colin Firth) en Charles Cholmondeley (Matthew Macfadyen) krijgen de opdracht om de meest briljante en bijzondere desinformatiestrategie te verzinnen, op basis van een wel heel onwaarschijnlijke geheim agent: een dode man.

Everything Everywhere All at Once – 19 mei

Evelyn (Michelle Yeoh) heeft samen met haar man Waymond (Key Hun Quan) een onsuccesvolle wasserette, een rebellerende dochter en een belastingaangifte die maar niet lijkt te eindigen. Op het moment dat het allemaal te veel wordt, verscheurt het universum in een oneindig aantal universums…

Top Gun: Maverick (IMAX, 4DX, DOLBY CINEMA, SCREENX) – 26 mei

Wanneer Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) een nieuwe lichting van Top Gun-piloten moet trainen voor een zware speciale missie, ontmoet hij de zoon van zijn overleden vriend. Onzekerheid, afrekening met het verleden, diepe angsten en de gevaarlijkste missie ooit. Met o.a. Miles Teller en Jon Hamm.

Arthouse films bij Pathé in mei

Ich bin dein mensch – 5 mei

Wetenschapper Alma wordt overgehaald om deel te nemen aan een bijzondere studie. En zo ontmoet Alma Tom (Dan Stevens), het mechanische equivalent van haar perfecte levenspartner, die tot het absolute uiterste zal gaan om haar gelukkig te maken.

Mothering Sunday – 12 mei

Een intrigerend en eigentijds Brits drama rond Jane Fairchild, het dienstmeisje van een aristocratische familie, dat zich tot gelauwerd schrijfster ontwikkelt. Met Odessa Young, Olivia Colman (The Father), Colin Firth (Supernova) en Josh O’Connor (The Crown).

New Order – 19 mei

In dit dystopische drama wordt een chique bruiloft in Mexico verpest door een gewelddadige staatsgreep. Door de ogen van de meelevende bruid en de bediendes van haar rijke familie wordt het klassensysteem vernietigd.

The Saint of the Impossible – 19 mei

Een moord, een politie-inval en een foto van een mysterieus meisje: een jonge immigranten moeder in New York moet het geheime romantische leven van haar tweelingzonen achterhalen. Gebaseerd op een roman van de meervoudig bekroonde Arnon Grunberg.

Invisible Demons – 26 mei

Invisible Demons geeft een indrukwekkend beeld van de gevolgen van klimaatverandering, die niet alleen in de toekomst liggen, maar ons heden ook bepalen.