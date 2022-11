Deze films zijn in november 2022 in de bioscoop te zien

Laatst geüpdatet op november 1, 2022 by Redactie

De donkere, laatste maanden van het jaar zijn aangebroken en Halloween is net achter de rug. Wie nog niet is uitgegriezeld, en zin heeft in een spannende horrorfilm of thriller, is bij Pathé aan het goede adres. Voor de echte thrill seekers is de nieuwe film The Menu er een om op je lijstje te zetten. Ga je toch liever voor wat avontuur en actie op het grote doek? In november komt de blockbuster en superheldenfilm Black Panther: Wakanda Forever uit. Een grote Hollywood cast schittert in deze langverwachte film. Voor de kleinste filmfans wordt avontuur gecombineerd met animatie in de nieuwe kinderfilm Strange World. Naast een hoop gegriezel en avontuur krijgt november bij Pathé ook een romantisch tintje. Vanaf deze maand is de oer-Hollandse en onvervalste Rotterdamse romcom Casa Coco te zien. Krijg je niet genoeg van Nederlandse films? Dan is de Nederlandse dramafilm Stromboli met o.a. Elise Schaap een echte aanrader.



Liefhebbers van drama kunnen hun geluk niet op want deze maand vertoont Pathé een groot aantal dramafilms. Zo zijn Close, Emily en The Son vanaf november te zien in de bioscoop. Ook aan de muziekfans is deze maand weer gedacht, vanaf 5 november is de concertfim Duran Duran te bekijken.

Pathé Specials

Pathé Music: Duran Duran – 05 november

In deze documentaire/concertfilm, viert de Britse band Duran Duran hun vier decennia lange en succesvolle carrière, de release van het nieuwe studioalbum Future Past én de start van een wereldwijde tour.

A Hollywood High is een herinnering aan Duran Durans succesvolle catalogus met hits als Ordinary World, The Reflex en The Wild Boys. In de docu-concertfilm is te zien hoe de band voor het veertigjarig jubileum een optreden geeft in hun geliefde stad Los Angeles.

Nieuwe topfilms bij Pathé in november

Stromboli – 03 november

Sara (Elise Schaap) arriveert met een koffer vol wodka en een uitgeput hart op het eiland Stromboli. Ze komt bij een retraite terecht waar ze, samen met een bont gezelschap andere dolende zielen, onder leiding van de charismatische goeroe Jens de confrontatie aangaat met de demonen uit haar verleden.



Black Panther: Wakanda Forever – 09 november

In Marvel Studios’ Black Panther: Wakanda Forever, strijden koningin Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) en de Dora Milaje (waaronder Florence Kasumba) na de dood van Koning T’Challa om hun koninkrijk te beschermen tegen bemoeizuchtige wereldmachten. Terwijl de Wakandans proberen hun nieuwe hoofdstuk te omarmen, zijn de strijders genoodzaakt zich te herenigen met War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) en Everett Ross (Martin Freeman) en samen een nieuwe koers voor het koninkrijk Wakanda te bepalen. In de film wordt Namor geïntroduceerd, Koning van een onderzeese natie. Hij wordt gespeeld door Tenoch Huerta. Ook Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena en Alex Livanalli schitteren in de film.



Casa Coco – 10 november

De Rotterdamse Pleun (Joke Bruijs) runt al jaren Casa Coco, een pension voor bezinning en rust op Bonaire. De Rotterdammers uit haar eigen kennissenkring komen graag langs voor een heerlijke vakantie met elkaar. Dit najaar ook Pleun’s jeugdliefde Toon (Gerard Cox) die, nadat zijn vrouw heeft aangekondigd van hem te willen scheiden, met een bevriend echtpaar mee komt om zijn problemen onder de Antilliaanse zon te doen vergeten. De twee ex-geliefden hebben elkaar jaren niet gezien. Doordat Pleun uit het niets 50 jaar geleden Toon verliet en naar Bonaire vertrok, valt Toon van het ene probleem weer terug in het andere. Vinden de twee jeugdliefdes elkaar weer terug onder de Caraïbische zon?



The Menu – 24 november

Een stel (Anya Taylor-Joy en Nicholas Hoult) vertrekt naar een eiland om aldaar te eten in een zeer exclusief restaurant, waar de chef (Ralph Fiennes) een fenomenaal menu heeft samengesteld, dat wat schokkende verrassingen bevat….



Strange World – 23 november

De nieuwste Walt Disney Animation Studio’s speelfilm Strange World duikt diep in een onontdekt en levensgevaarlijk land waar de legendarische Clades ontmoetingen met fabelachtige dieren te wachten staan. Een familie van ontdekkingsreizigers proberen een weg te vinden in een onbekende, mysterieuze wereld waar gevaar op de loer. Ze krijgen hierbij gezelschap van een eigenzinnige klodder, een driepotige hond en een hele reeks vraatzuchtige wezens.

Arthouse films bij Pathé in november

Close – 03 november

Leo en Remi (13) zijn vrienden zo lang ze zich kunnen herinneren. De vriendschap is vrolijk, intens en bovenal onafscheidelijk. Toch lijkt een ogenschijnlijk onschuldige gebeurtenis genoeg om hen uit elkaar te drijven. Vol onbegrip zoekt Leo toenadering tot de moeder van Remi.



The Son – 09 november

Een tijd na de scheiding van zijn ouders voelt de sombere 17-jarige Nicholas zich niet langer thuis bij zijn moeder Kate (Laura Dern). Zijn vader Peter (Hugh Jackman) en diens nieuwe partner Beth (Vanessa Kirby) besluiten om hem in huis te nemen in een poging zijn leven weer op de rit te krijgen. Peter doet er alles aan om een betere vader te zijn voor zijn zoon dan zijn eigen vader (Anthony Hopkins) voor hem was. Maar zijn alle goedbedoelde zorgen genoeg om Nicholas te helpen?



Emily – 24 november

Emily is een modern Brits kostuumdrama geïnspireerd op het mysterieuze leven van Emily Brontë. Emily Brontë (Emma Mackey) past niet in het keurslijf dat haar familie en de burgerij van Yorkshire haar opleggen. Zij is een rebel en een buitenbeentje, een jonge vrouw die zichzelf probeert te zijn. Als ze onverwacht de liefde ontdekt, versterkt dit niet alleen haar passie, maar ook haar drang naar vrijheid. Aangemoedigd door haar broer Branwell (Fionn Whitehead) kiest Emily haar eigen weg en vindt de inspiratie voor een tijdloos meesterwerk: Wuthering Heights