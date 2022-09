Deze films zijn in oktober 2022 in de bioscoop te zien

De maand oktober staat voor de deur; het weer wordt grauwer, en langzaamaan zoeken we de gezelligheid binnen meer op. Pathé heeft ook in oktober weer een selectie toptitels klaarstaan voor liefhebbers van diverse genres. Zo staat deze maand The Woman King op het programma. Een spannende actiethriller gebaseerd op ware gebeurtenissen. Dwayne Johnson fans zitten goed bij de actie-avonturenfilm Black Adam. Ook kunnen bezoekers zich laten meeslepen in een fascinerend verhaal gespeeld door een enorme sterrencast in de misdaadfilm Amsterdam, met o.a. Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington en Chris Rock. Liefhebbers van romantische komedies kunnen deze maand lachen en wegzwijmelen bij de film Bros, de eerste grote studiofilm met een gay couple in de hoofdrol.



Daarnaast kunnen fans van Billy Joel en Coldplay deze maand genieten van muzikaal spektakel tijdens de concertfilms Billy Joel Live at Yankee Stadium en Coldplay Live op het grote doek met het beste geluid. Van Nederlandse bodem zijn de romantische komedie Kwestie van Geduld en de meeslepende film Zee van Tijd te zien. Ook aan de jongere filmfans is gedacht, kinderfilm Misfit The Switch is vanaf 5 oktober te bekijken. Kortom: filmliefhebbers hebben deze herfstmaand genoeg redenen een bezoekje te brengen.

Specials bij Pathé in oktober

Pathé Music: Billy Joel Live at Yankee Stadium – 5 & 9 oktober

Een van de beste concertfilms aller tijden; het legendarische concert van Billy Joel uit 1990 in het Yankee Stadium in The Bronx komt naar het grote scherm voor een speciaal tweedaags fan event. Ter viering van 50 jaar werk van Billy Joel is het originele concert nu zorgvuldig opnieuw gemixt –en gemonteerd en bevat een nooit eerder uitgebrachte uitvoering van ‘Uptown Girl’ inclusief een interview van Billy.



Ladies Night: Kwestie van Geduld – 19 oktober

Chef-kok Monica (Barbara Sloesen) heeft een dikke punt gezet achter haar jeugd in het Limburgse dorp Noorbeek. Ze heeft alle banden verbroken en maakt nu furore met haar gerechten in een hotspot in Amsterdam.



Pathé Music: Coldplay Live – 27 oktober

Coldplay’s recordbrekende Music Of The Spheres wereldtournee is nu ook te beleven in de bioscoop door middel van een wereldwijde livestream te zien bij Pathé. Vanuit Argentinië wordt het uitverkochte concert in het River Plate Stadion in Buenos Aires live opgenomen en wereldwijd vertoond. De band brengt de inmiddels klassieke hits uit hun carrière.



Horror Night: Barbarian – 28 oktober

De jonge Tess komt in een dorp aan waar haar een sollicitatiegesprek te wachten staat. Laat op de avond is ze op de Airbnb waar haar huurhuis per ongeluk dubbel geboekt werd. De vrouw zal haar verblijf moeten delen met een onbekende man. Al snel is de andere gast niet de enige waar ze bang voor moet zijn.

Nieuwe topfilms bij Pathé in oktober

Misfit The Switch – 05 oktober

Noah (Stefania) maakt The Switch van haar leven wanneer ze niet naar het Hoogland mag en verplicht naar het Lorentz moet. Samen met haar bestie Jessey bedenkt ze een geniaal plan: wat als ze wisselen van identiteit en daarmee van school?



The Woman King – 13 oktober

The Woman King vertelt het bijzondere verhaal van de Agojie, een volledig vrouwelijke krijgerseenheid die het Afrikaanse koninkrijk Dahomey beschermden in de 19de eeuw en die bekend stonden om hun vechtkunst en heldhaftigheid. Gebaseerd op een ware gebeurtenissen, volgen we de emotionele reis van generaal Nanisca (Oscar®-winnaar Viola Davis).



Zee van Tijd – 13 oktober

Het jonge koppel Lucas (Reinout Scholten van Aschat) en Johanna (Sallie Harmsen) zeilt in de jaren ’80 met hun zoontje Kai de wereld rond: stapelverliefd, onbezorgd en vol dromen en idealen. Midden op de Atlantische Oceaan verandert alles, wanneer de ergste nachtmerrie van de jonge ouders werkelijkheid wordt.



Black Adam – 20 oktober

Bijna 5000 jaar geleden ontving Black Adam (Dwayne Johnson) de buitengewone krachten van de oude goden, waarna hij al vrij snel werd opgesloten in een tombe. Nu is hij weer vrij en klaar om zijn eigen vorm van gerechtigheid los te laten op de moderne wereld.



Bros – 27 oktober

Dit najaar de eerste romantische komedie van een grote studio over twee homoseksuele mannen die heel misschien, mogelijk, wellicht, per ongeluk de ware liefde weten te vinden. Eventueel. Ze zijn namelijk nogal druk bezet.

Arthouse films bij Pathé in oktober

El Houb – 13 oktober

Wanneer de Marokkaans-Nederlandse Karim door zijn vader wordt betrapt met een man, haast hij zich naar zijn ouderlijk huis om het gesprek aan te gaan. Maar hoe bespreek je de olifant in de kamer, binnen een familie die gevoelige onderwerpen vermijdt?



Competencia Oficial – 13 oktober

In de hoop op eeuwige roem heeft een miljardair zijn zinnen gezet op het maken van een filmhit en stelt hiervoor een all-star team samen. Hij huurt de beroemde filmmaker Lola Cuevas (Penélope Cruz) in en twee grote acteurs met nog grotere ego’s: Hollywood hartenbreker Félix Rivero (Antonio Banderas) en de grensverleggende theateracteur Iván Torres (Oscar Martínez).



Narcosis – 20 oktober

Een hecht gezin wordt getroffen door een familietragedie. De moeder raakt ontwricht wanneer de vader tijdens een professionele duik niet meer boven komt. Geen begrafenis, geen afscheid, alleen een huis vol herinneringen. Merel heeft geen andere keuze dan het verlies op haar eigen unieke manier onder ogen te komen, om samen weer aan een nieuw leven te kunnen beginnen. Narcosis is de Nederlandse Oscarinzending in de categorie Best International Feature Film.