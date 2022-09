Deze films zin in September 2022 in de bioscoop te zien

Fans van spanning en mysterie zitten in september goed bij Pathé met onder andere de thriller Don’t Worry Darling. In de psychologische thriller zien we Harry Styles en Florence Pugh schitteren en nemen zij je mee in een gedurfd en mysterieus verhaal. Meer spanning kunnen filmliefhebbers opzoeken tijdens de thriller Bodies Bodies Bodies, geregisseerd door niemand minder dan Halina Reijn en met o.a. Pete Davidson in de hoofdrol. Krijg je maar geen genoeg van het griezelen? Dan tovert de horrorfilm Smile vast een glimlach op je gezicht. Romantici kunnen wegzwijmelen bij de romantische comedie Ticket to Paradise, waar hét ultieme romcom-koppel George Clooney en Julia Roberts weer samen te zien zijn op het witte doek. Liefhebbers van Japanse anime zitten deze maand goed bij de One Piece Film: Red. Een film vol fantasie, actie en avontuur.



De maand september wordt afgetrapt tijdens Ladies Night met de film langverwachte film Soof 3. Drama en een hoop humor zorgen voor een mooie start van deze filmmaand. Tijdens de meeslepende film Moonage Daydream kunnen bezoekers van Pathé nooit eerder vertoonde concertbeelden bekijken van David Bowie en veel van zijn beste nummers beluisteren. Liefhebbers van Nederlandse films zitten goed bij de openingsfilm van het Nederlandse Filmfestival: Zee van Tijd of het Nederlands Arthouse drama Pinkmoon. Pathé draait op volle toeren!



Vanaf donderdag 1 september brengt Pathé ook nog een exclusief filmklassiekers terug op het grote doek in IMAX, Dolby Cinema en 4DX.

Pathé Specials

Ladies Night: Soof 3 – 07 september

In Soof 3 heeft Soof eindelijk haar leven lekker op de rit. Ze is gelukkig, de Kooksoof loopt prima en de kinderen zijn groot en klaar om uit te vliegen. Soof houdt als vanouds alle ballen in de lucht, voor iedereen.



Music / IMAX: Moonage Daydream – 15 september

Moonage Daydream is een documentaire over de Engelse singer-songwriter David Bowie. Een meeslepende bioscoopfilm van de voor een Oscar genomineerde filmmaker Brett Morgen, regisseur van Cobain: Montage of Heck waarbij nog nooit eerder vertoonde concertbeelden getoond worden.

Nieuwe topfilms bij Pathé in september

Bodies Bodies Bodies – 08 september

Als een groep rijke twintigers een orkaanfeestje organiseert in een afgelegen villa, loopt een spelletje uit de hand. Deze langverwachte film van Halina Reijn geeft een verfrissende en grappige kijk op achterbakse nepvrienden en een feestje dat compleet ontspoort.



One Piece Film: Red – 08 september

Uta is de meest geliefde zangeres ter wereld en staat erom bekend dat ze haar identiteit verborgen houdt tijdens haar optredens. Nu, voor de allereerste keer, zal Uta zichzelf aan de wereld tonen tijdens een concert op het muziekeiland Elegia.



Zee van Tijd – 21 september (openingsfilm Nederlands filmfestival)

Het jonge koppel Lucas en Johanna zeilt in de jaren ’80 met hun zoontje Kai de wereld rond: stapelverliefd, onbezorgd en vol dromen en idealen. Midden op de Atlantische Oceaan verandert alles, wanneer de ergste nachtmerrie van de jonge ouders werkelijkheid wordt.



Dont Worry Darling – 22 september (ook op Dolby Cinema)

Alice (Florence Pugh) en Jack (Harry Styles) hebben het getroffen met hun woning in het voorbeeldige plaatsje Victory: een experimentele gemeenschap waar mannen wonen -samen met hun gezinnen- die werken voor het uiterst geheime Victory Project. Terwijl de mannen elke dag werken aan de ‘ontwikkeling van geavanceerde materialen’, brengen hun echtgenotes de tijd door met genieten van de luxe in hun gemeenschap.



Ticket to Paradise – 29 september

Oscar winnaars George Clooney en Julia Roberts zijn weer samen te zien op het witte doek als exen die een gezamenlijke missie hebben: hun smoorverliefde dochter ervan weerhouden dezelfde fout te maken als zij ooit maakten.



Smile – 29 september

Nadat ze getuige is geweest van een bizar en traumatisch incident met een patiënt krijgt dr. Rose Cotter (Sosie Bacon) te maken met onheilspellende gebeurtenissen die ze niet kan verklaren.

Arthouse films bij Pathé in september

Decision to Leave – 01 september

De ijverige detective Hae-Joon onderzoekt de verdachte dood van een man die van een berg is gevallen. Seo-Rae, de weduwe van de man, lijkt niet erg rouwig om het verlies. Hae-Joon heeft zijn bedenkingen, maar raakt in de ban van deze ongrijpbare vrouw. Is ze echt zo onschuldig als ze lijkt, of is Hae-Joon haar volgende prooi? Hij neemt geen risico en vertrekt naar een andere stad…

Meer informatie



Sundown – 08 september

Neil Bennett, een vermogende Brit, viert met familieleden een zorgeloze vakantie in een luxe resort in het Mexicaanse Acapulco tot een telefoontje de zonnige idylle verstoort… een origineel en mysterieus drama met vele onverwachte wendingen met in de hoofdrol Tim Roth en Charlotte Gainsbourg.



Pink Moon – 08 september

Als Iris volkomen onverwachts van haar vader Jan te horen krijgt dat hij genoeg heeft van het leven en ermee wil stoppen, wordt ze gedwongen de totale absurditeit van de situatie onder ogen te komen.



Brahmastra Part One: Shiva – 09 september

Dit is het verhaal van Shiva die op zoek gaat naar liefde en zelfontdekking. Tijdens zijn reis moet hij het opnemen tegen vele kwade krachten die ons bestaan bedreigen.



Vikram Vedha – 30 september

Vikram Vedha is een actie-thriller. De film is een remake van de gelijknamige Tamil-film. De teaser introduceert Saif Ali Khan als de stoere agent Vikram. Hij heeft de schone taak om de gevreesde gangster Vedha (Hrithik Roshan) op te pakken. De film gaat over de intense strijd tussen goed en kwaad. Het gaat over de keuzes die je maakt en hoe deze jou definiëren.