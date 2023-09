Laatst geüpdatet op september 15, 2023 by Redactie

Deskundigen zijn het niet altijd eens, vooral als het gaat om mode en trends. Er is echter iets waar ze het altijd over eens zijn geweest en dat is het belang van het hebben van een goede garderobe. Het is belangrijk om een ​​paar kledingstukken te hebben kleding die gemakkelijk met elkaar gecombineerd kan worden, in plaats van er veel te hebben en geen manier te vinden om ze te combineren.



En het punt is: goede smaak en stijl zijn iets waarmee je wordt geboren, en het heeft weinig of niets te maken met het geld dat je hebt. Natuurlijk kan niet worden gezegd dat geld niet essentieel is om ze te hebben, maar dat is wel zo. Maar het is niet nodig om enorm veel geld te investeren om de beste garderobe te hebben.



Maar wat wordt beschouwd als een goede kledingkast? Wat zijn de essentiële kledingstukken voor je garderobe?

Deze items mogen niet ontbreken in je garderobe

De vier items die in de kast van elke vrouw niet zouden moeten ontbreken zijn het witte overhemd, de broek, de trenchcoat en de blazer. Met hen en met hun juiste combinatie kun je de beste looks bereiken.



En er is geen kledingkast waarin geen wit overhemd zit. De mogelijkheden zijn eindeloos, van de meest klassieke tot de meest ruime en mannelijke snit. Het witte overhemd kent geen grenzen en laat zich combineren met de rest van de garderobe.



De trenchcoat of de klassieke gabardine is opnieuw uitgevonden en geeft extra stijl aan looks voor overdag, maar ook voor avondlooks.



Geplooide broeken winnen aan bekendheid in al hun versies, effen of bedrukt, hoge of lage taille, vrouwelijke of mannelijke snit, er is er één voor elk type vrouw, durf jij de jouwe te vinden?



En tot slot nog een klassieker: de blazer die breekt met zijn elegante verleden en zich aanpast aan meer informele en actuele looks.



Er zijn veel meer trends dit seizoen, maar als je op zoek bent naar een goede garderobe, dan zijn deze vier degenen die niet mogen ontbreken. Modieus zijn is eenvoudig, je moet alleen een beetje oplettend zijn en weten hoe je de juiste keuze maakt.