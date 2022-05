Deze kaarsen zou iedereen in huis moeten hebben

Sommige dingen heeft ieder huishouden nodig. Dat kan variëren van keukenbenodigdheden tot badkamerartikelen of zelfs kaarsen. Precies over dat laatste willen we het graag even met je hebben, want er zijn een aantal typen kaarsen die iedereen in huis moet hebben. Al is het tijdens een stroomstoring zodat je niet volledig zonder licht in huis zit of om een diner gezellig aan te kleden als je wat gasten over de vloer hebt. Hoe het ook zit, eigenlijk kun je niet zonder de volgende typen kaarsen. Lees je even mee?

Waxinelichtjes

Waxinelichtjes zijn de meest veelzijdige kaarsjes die er zijn. Je kunt ze overal voor gebruiken en we adviseren je dan ook om altijd een pak in huis te hebben. Je kunt ze gemakkelijk gebruiken in een mooie waxinelichtjeshouder, je kunt ze in de tuin gebruiken en zelfs in de badkamer. Aangezien ze lekker compact zijn, raden we ook aan om deze mee te nemen op reis. Het kan toch ontzettend handig zijn om een kaarsje bij je te hebben om het moment dat de stroom uitvalt of je op de camping buiten zit terwijl de kinderen liggen te slapen in de tent.

Geurkaarsen

Geurkaarsen zijn de ultieme sfeermakers in huis, omdat ze een heerlijke geur afgeven. Je hoeft een geurkaars slechts een paar minuten te branden voordat er een betoverende geur in de ruimte hangt. Dit is ideaal als je na het eten wat kookluchtjes wilt verdoezelen of als je in de avond wat extra sfeer in huis wilt. Een bijkomend voordeel is dat geurkaarsen in zoveel varianten te vinden zijn, dat er altijd wel een geur bijzit die je lekker vindt ruiken.

Dinerkaarsen

Een diner bij romantisch kaarslicht, eigenlijk gaat er niets boven dat idee, nietwaar? Dinerkaarsen zijn erg praktisch, omdat ze smal zijn en vaak niet druipen. Ze gaan geleidelijk op en je kunt ze meerdere keren gebruiken. In een mooie kandelaar kun je ze gemakkelijk bewaren tot het volgende gebruik. Je kunt dinerkaarsen trouwens ook goed als decoratie gebruiken op een dressoir of op de salontafel, want ook daar komen ze mooi tot hun recht.

Ledkaars

Een ledkaars is een moderne variant op de traditionele kaars en kan heel handig zijn als je bijvoorbeeld huisdieren of kinderen hebt. Doordat er geen echte vlam in de kaars zit zijn ze extra veilig, zodat je je geen zorgen hoeft te maken om je dierbaren. Je kunt tegenwoordig zeer realistische ledkaarsen vinden die flikkeren en zelfs een knisperend geluid maken.