Deze mannen strijden om Sylvia’s hart in nieuw seizoen van ‘De Bachelorette’

Op donderdag 2 februari gaat een nieuw seizoen van ‘De Bachelorette’ van start bij Videoland: dé romantische realityserie waarin Sylvia Geersen op zoek gaat naar de liefde. Maak vandaag kennis met de zeventien mannen die vanuit het prachtige Zuid-Afrika strijden om de laatste roos en het hart van onze Rotterdamse beauty.

Zien: nieuwe trailer met de eerste beelden van Sylvia en de mannen

Maak kennis met de mannen

Matthijs (29), Amsterdam

Matthijs is na het stoppen van zijn Hotelschool-opleiding de modellenwereld ingerold. Hij houdt van avondjes uit met vrienden en is erg avontuurlijk ingesteld. Matthijs vindt het binnen een relatie belangrijk dat hij een goede klik heeft en veel kan lachen. Na het verlies van zijn ouders is Matthijs anders naar het leven gaan kijken. Hij is een ‘mensenmens’. Hij kijkt wel vaak eerst de kat uit de boom. Verder laat hij niet zo snel zien dat hij verliefd is. Matthijs ziet zijn deelname aan ‘De Bachelorette’ als een kans om weer de liefde te vinden.

Oscar (28), Amsterdam

Oscar woont in Amsterdam en werkt in een café op De Wallen. Hij is zeker van zijn zaak en blijft bij zichzelf. Buiten werktijd is Oscar een echte sportfanaat, daarnaast kookt hij graag en gaat hij graag uit met vrienden. Inmiddels is Oscar drie jaar vrijgezel en dat komt door ingrijpende gebeurtenissen binnen een vorige relatie. Qua uiterlijk is Sylvia zeker Oscar zijn type: haar stralende ogen, glanzende haren en haar algehele verzorgdheid, is wat hem zo aantrekt.

Donny (34), Zandvoort

De relaxte grappenmaker Donny woont in Zandvoort en is zelfstandig ondernemer in een reparatieservice van een elektrisch scooterbedrijf. In zijn vrije tijd gaat hij graag fitnessen, padellen en golfen. Donny is erg beschermend en een echte binnenvetter. Na acht maanden single te zijn geweest staat hij open voor de liefde. Donny zoekt naast romantiek warmte, gezelligheid en een beste vriend binnen een relatie. Hij hoopt aandacht van Sylvia te winnen door een veilig gevoel te creëren. Na de scheiding van zijn ouders heeft hij besloten om bij zijn moeder te gaan wonen. De moeder en zus van Donny staan op nummer één bij hem.

Giancarlo (31), Helmond

Giancarlo werkt als interieurmonteur bij kantoorpanden. In zijn vrije tijd gaat hij graag uit met vrienden en houdt hij van stedentripjes, daarnaast is hij ook vaak te vinden sportschool. In het verleden heeft Giancarlo een paar relaties gehad, maar door verkeerde keuzes is het helaas niks geworden. Sinds het overlijden van zijn broertje staat hij serieuzer in het leven en maakt hij zich niet druk om de kleine dingen. Giancarlo omschrijft zijn karakter als zacht en lief en hij wil dit graag delen met Sylvia.

Joris (37), Breda

Joris werkt in de toeristische sector en als hij niet werkt is hij graag in zijn appartement in Breda. Hij heeft een relatie van drie jaar gehad en een paar keer gedatet, maar door verschillende leefomstandigheden is het helaas niets geworden. Humor, elkaar begrijpen en dezelfde interesses hebben vindt Joris belangrijk in zijn leven, hij omschrijft zichzelf als grappig, rustig en avontuurlijk. Joris kijkt eerst de kat uit de boom, hij is geen machoman en zal niet als eerste op een vrouw afstappen.

Melvin (26), Amsterdam

Melvin is werkzaam als bedrijfsleider bij een supermarkt. Hij noemt zichzelf een leuke en gezellige jongen met veel humor. Daarnaast is hij een luisterend oor voor andere mensen waardoor hij zichzelf weleens vergeet. Familie is erg belangrijk voor Melvin, hij heeft een sterke band met zijn ouders en zijn opa’s en oma’s. Melvin gaat blanco het liefdesavontuur in. Hij vindt dat Sylvia een mooie uitstraling heeft met mooie ogen en daar valt hij op.

Malcolm (40) ,Amsterdam

Malcolm werkt bij een tegelhandel en naast zijn fulltimebaan is hij acteur en heeft hij kleine rolletjes in commercials en series. Buiten werktijd fotografeert, schrijft en sport hij graag. Malcolm omschrijft zichzelf als een humoristisch, intelligent en behulpzaam persoon. Hij heeft vier relaties gehad én vindt het belangrijk dat je chemie hebt in een relatie en op dezelfde golflengte zit. Ook vindt Malcolm humor zeer belangrijk en moet een vrouw zijn woordgrappen begrijpen. Malcolm heeft zich opgegeven omdat Sylvia zijn type is. Voor de rest heeft hij geen research gedaan, want hij vindt het leuk om in het diepe te worden gegooid.

Jordy (31), Almere

Jordy werkt fulltime als IT business consultant. Hij heeft bedrijfskunde gestudeerd en in het verleden heeft hij als leidinggevende gewerkt. Buiten werk is Jordy vaak te vinden in de sportschool, waar hij vijf à zes keer in de week traint. Jordy vindt Sylvia een mooie vrouw met sprankelende ogen. Hij beschrijft zichzelf als een lief, zorgzaam en sociaal persoon. Jordy vindt goede communicatie en variatie belangrijk binnen een relatie. Hij kijkt ernaar uit om Sylvia te ontmoeten.

Otman (44), Harderwijk

Otman is personal trainer in de sportschool en heeft van zijn werk zijn passie gemaakt. Hij is een ijdele man en vindt het belangrijk om er verzorgd uit te zien. Ondanks dat Otman stoer overkomt, helpt hij graag andere mensen en biedt hij een luisterend oor. Hij zoekt een maatje met wie hij alles kan delen. Hij is ervan overtuigd dat liefde bestaat uit dingen met elkaar delen, ook in moeilijke tijden. Otman vindt Sylvia een mooie vrouw en gaat haar verleiden met zijn ogen.

Rick (32), Noordwijk

Rick is zelfstandig fysiotherapeut en heeft een eigen methode bedacht waarmee hij zijn eigen praktijk runt. Rick is zelfverzekerd en straalt veel energie uit. Hij weet waar hij het over heeft en is innovatief in zijn vak. Ook is hij een echte gentleman en houdt altijd de deur open voor een dame. In totaal heeft Rick acht relaties gehad maar deze beëindigd, omdat hij zijn roerige verleden nog niet goed had verwerkt. Hij wil niets liever dan samen een ‘imperium’ opbouwen met iemand die eerlijk is en met wie hij alles kan delen. Rick is een man met een missie en visie en gaat het avontuur graag aan.

Robert (36), Zuidland

Robert werkt als manager bij een loodgietersbedrijf en volgt daarnaast een deeltijd HBO-opleiding managementtrainingen. In zijn vrije tijd sport hij graag en vindt hij het ook weleens leuk om met vrienden uit te gaan of een festival te bezoeken. Robert omschrijft zichzelf als eerlijk en loyaal, hij heeft zijn hart op de tong. Robert heeft elf jaar lang een relatie gehad en heeft samen met zijn ex een dochtertje van vijf. Hij vindt Sylvia een leuke meid en haar humor trekt hem aan. Daarnaast vindt het belangrijk dat je naast je relatie ook een eigen leven leidt. Robert heeft een jonger zusje en heeft nog zijn vader die hij wekelijks ziet, zijn moeder is toen hij zeventien jaar oud was overleden.

Tjeerd (32), Amsterdam

Tjeerd organiseert evenementen en naast het organiseren is hij thuis en op evenementen bezig met het draaien van platen. In zijn vrije tijd gaat hij graag kitesurfen en traint hij in de sportschool. Tjeerd heeft drie relaties gehad, maar omdat het op een gegeven moment niet meer werkte zijn deze beëindigd. Tjeerd omschrijft zichzelf als sportief, gepassioneerd, creatief en avontuurlijk. Hij zoekt dan ook een partner die ondernemend, verzorgd en sportief is. Ook humor vindt hij belangrijk in een relatie.

Tom (27), Gouda

Tom werkt als persoonlijke begeleider in de gehandicapte zorg en doet daarnaast ook wat modellenwerk. In zijn vrije tijd gaat hij graag naar de sportschool en is hij wekelijks te vinden bij zijn vrienden om een wijntje te doen. Na een aantal serieuze relaties gehad te hebben, vindt Tom het belangrijk dat je elkaar kan vertrouwen en op elkaar kunt bouwen. Hij zoekt een vrouw die stevig in haar schoenen staat en een beetje van gekkigheid houdt. Tom beschrijft zichzelf als een hele sociale, vrolijke en energierijke man. Hij geniet van de kleine dingen in het leven. Tom gaat zonder verwachtingen het liefdesavonduur aan, maar denkt wel dat hij Sylvia rust en stabiliteit kan bieden.

Marlon (31), Alkmaar

Marlon werkt als autoschade-herstelmonteur en is bezig met de opstart van zijn eigen autobedrijf. Hij is een gezellige, spontane man die wel houdt van een babbeltje. In zijn vrije tijd houdt hij van hardlopen, fitnessen en af en toe kickboksen. Verder vindt Marlon het leuk om te borrelen met vrienden. Marlon is in een relatie iemand die gezellig is, vastigheid zoekt en veiligheid kan bieden. Zijn vorige relatie werd een jaar geleden beëindigd. Marlon vindt Sylvia heel erg knap en denkt dat er iets heel moois achter haar schuilt, hij gaat dan ook graag het avontuur aan.

Stan (26), Amsterdam

Stan heeft zijn eigen onderneming en is daarnaast DJ. In zijn vrije tijd gaat hij graag uit met vrienden en houdt van voetballen. Stan is zelfverzekerd en weet goed wat hij wil in het leven. Hiervoor heeft Stan geen vaste relaties gehad, maar staat daar nu wel open voor. Hij wil laten zien aan Sylvia dat hij er alles aan doet om haar voor zich te winnen én gaat dan ook graag het liefdesavontuur aan.

Maarten (35), Zutphen

Maarten werkt al achttien jaar in de hulpverlening en is drie jaar geleden als ZZP’er begonnen. In zijn vrije tijd doet hij aan kickboksen, motorrijden en reist hij graag. Maarten omschrijft zichzelf als sociaal, humoristisch, ambitieus en ondernemend. Hij vindt dat Sylvia mooie blauwe ogen heeft, een leuke uitstraling en dat ze er verzorgd eruitziet. Ook denkt hij dat er meer achter haar schuilt dan dat zij daadwerkelijk laat zien.

Sam (30), Arnhem

Sam is projectmanager bij een hoveniersbedrijf en gaat elke zomer naar Kroatië om als zeilschipper te werken en met gezinnen rond te varen. Hij heeft actieve hobby’s zoals mountainbiken, surfen en zeilen. Sam heeft een positieve mindset en is een echte levensgenieter. Hij heeft een aantal relaties gehad en is op zoek naar liefde. Sam vindt dat Sylvia hele sprekende ogen heeft en een mooi figuur, hij vindt het in een relatie belangrijk dat je echt gelukkig wordt van elkaar. Hij wil zowel fysieke aantrekkingskracht vinden in een relatie als een beste maatje.



Foto’s: JPF Photo



‘De Bachelorette’ wordt geproduceerd door Warner Bros. International TV Productions Nederland is vanaf 2 februari exclusief te zien bij Videoland.