Deze ‘meisjes’ strijden voor de titel in nieuw seizoen ‘Echte Meisjes In De Jungle’ bij Videoland

Beate van der Weide, Daniëlle Balk, Elodie Laay, Greetje Hakvoort, Nicol Kremers, Nycole Dias, Sharon Ipema, Christina Curry, Joan Pronk, Yara-Nour de Klein, Jessica Yu Ching Chu en Jawahir Khalifa gaan het avontuur van hun leven aan in een nieuw seizoen ‘De Echte Meisje In De Jungle’ bij Videoland.



In het programma ‘De Echte Meisje In De Jungle’ gaan verschillende bekende Nederlandse reality-tv sterren de strijd met elkaar aan in de jungle. Na de eerste twee zeer succesvolle seizoenen van het programma bij Videoland kan een derde seizoen natuurlijk niet uitblijven. Vandaag hebben de meiden elkaar voor het eerst ontmoet op Schiphol. Valerio Zeno is wederom de presentator van het programma.





Het programma wordt geproduceerd door Warner Bros. International Television Production Nederland en is exclusief te zien bij Videoland. Datum van uitzending maken we op een later moment bekend.