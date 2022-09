Deze moeders zoeken ideale schoondochter in ‘Matched by Mom’

De Zomer Vol Liefde is bij Videoland nog lang niet ten einde! Vanaf maandag 4 oktober is namelijk het gloednieuwe love reality format ‘Matched by Mom’ exclusief te zien bij Videoland. Wanneer je toe bent aan de perfecte match en het je zelf niet lukt diegene te vinden, dan kun je altijd nog de hulp van je moeder inschakelen bij het vinden van een nieuwe partner. En dat is precies wat in ‘Matched by Mom’ gebeurt. Vier moeders reizen met hun zoons af naar Portugal om vanuit een luxe villa op zoek te gaan naar hun ideale schoondochter. Presentator Edson da Graça helpt de duo’s erbij.

Maak hier kennis met de moeder-zoon duo’s:

Anita (66) en Anwar (30)

Anwar is opgegroeid in een groot, Amsterdams gezin: hij heeft maar liefst vier zussen en dus zou je wel denken dat hij weet hoe hij met vrouwen moet omgaan. Toch is het hem nog niet gelukt om de vrouw van zijn dromen aan de haak te slaan en dus schakelt hij de hulp van zijn moeder in. Volgens Anita en Anwar bestaat de perfecte vrouw niet, maar als Anwar mag kiezen dan zoekt hij een sportieve vrouw die goed kan communiceren. Anita zoekt vooral een intelligente en zelfstandige schoondochter.

Roel (56) en Koen (29)

Dit gezellige Brabantse duo heeft een heel goede band en heeft altijd veel plezier met elkaar. Ze hebben het zelfs zó gezellig, dat ze af en toe met elkaar op stap gaan in de Bossche kroegen om vervolgens met de grootste lol thuis te komen. Roel en Koen zijn onafscheidelijk en bespreken álles met elkaar. Over de meeste dingen denken ze ook hetzelfde, behalve over de ideale match voor Koen. Volgens zijn moeder kijkt hij te veel naar het uiterlijk en heeft hij vooral een lieve partner nodig.

Thea (58) en Lorenzo (23)

Lorenzo houdt van gezelligheid en heeft familie en vrienden hoog in het vaandel staan. De band met zijn moeder Thea is door de jaren heen heel sterk geworden. Lorenzo heeft nog niet veel relaties gehad, maar is er wel aan toe om iemand te vinden bij wie hij het gevoel heeft dat hij begrepen wordt. Moeder en zoon zijn het wel eens over wat voor vrouw dit zou moeten zijn: iemand die ondernemend, rustig en verzorgd is en vooral niet arrogant.

Patricia (56) en Melvin (25)

Ondanks zijn drukke leven heeft Melvin dagelijks contact met zijn moeder. Hij logeert regelmatig thuis en als dat niet lukt, FaceTimen ze veel. Ze hebben een heel goede relatie en Melvin noemt zichzelf dan ook een typisch moederskindje. Hij heeft veel gedatet, maar tot nu toe zijn levenspartner nog niet gevonden. Patricia heeft zin om op zoek te gaan naar haar ideale schoondochter en hoopt dat diegene uiteindelijk als een ‘echte’ dochter gaat voelen.



Credit foto’s: Tom Cornelissen.



‘Matched by Mom’ is vanaf maandag 4 oktober wekelijks te zien bij Videoland. De eerste aflevering is die dag ook eenmalig om 20.30 uur te zien bij RTL 4.