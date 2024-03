Déze oude bekenden schitteren opnieuw in buitenlands avontuur in ‘Daar Gaan Ze Weer’

Laatst geüpdatet op maart 20, 2024 by Redactie

In ‘Daar Gaan Ze Weer’ volgen we oude bekende deelnemers van succesvolle en vaak veelbesproken tv-programma’s in hun buitenlandse avontuur in Europa. Allemaal beschikken ze over een flinke dosis lef én hebben een vurig verlangen om te starten met een nieuwe fase in hun leven. Over de grens wagen ze opnieuw een sprong in het diepe, met alle mogelijke successen en tegenslagen van dien. De deelnemers hebben allemaal hun eigen aanpak om die grote droom te realiseren, maar niet iedere werkwijze blijkt een garantie voor succes…Wiens avontuur zal slagen? Maak hieronder kennis met de deelnemers. ‘Daar Gaan Ze Weer’ is vanaf dinsdag 2 april wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

Aadje en Richard

Ze deden in 2020 mee aan ‘Ik Vertrek’, waarin ze Naaldwijk verruilden voor het Spaanse Calpe. Inmiddels runnen Aadje en Richard een succesvolle B&B en met een drankje hier en daar met hun vrienden uit de Nederlandse enclave genieten ze van hun leven onder de Spaanse zon. Toch kruipt het ondernemersbloed waar het niet gaan kan, want de mannen beginnen een party-rental service. Vier je een feestje, dan hebben de mannen alles in huis wat je nodig hebt: van bestek tot glazen en van tafels tot rode lopers. Ze zetten alles op alles om de rental service tot een succes te maken, maar stiekem is Aadje in zijn hoofd ook druk met iets heel anders: nu de mannen al zolang bij elkaar zijn wordt het misschien wel tijd voor een huwelijksaanzoek.

Caroline

Caroline vond niet de liefde tijdens haar ‘B&B Vol Liefde’ avontuur, maar gelukkig heeft ze nog steeds gezelschap van hondje Roos. De oude Bed & Breakfast is tijdens COVID noodgedwongen verkocht en na een tijd in Nederland te hebben gewoond, lonkt Oostenrijk opnieuw. De koffers worden ingepakt en Caroline vertrekt richting de bergen. Toch blijkt de invloed van corona groter dan gedacht en door de hoge prijzen is het onmogelijk een nieuw pand te vinden. De stoere en krachtige Caroline volgt haar hart en zet de zoektocht voort in haar geliefde Italië… Zal het haar daar lukken een nieuw leven op te bouwen?

Debbie

Debbie is kort na de opnames van ‘B&B Vol Liefde’ tot over haar oren verliefd geworden op de Italiaanse Vincenzo. Die liefde is bekroond met een baby: de kleine Giuseppe. Het kersverse gezin heeft een stuk grond gekocht nabij Napels, met daarop een vervallen villa. Hier moet hun droom om een ecologische glamping te beginnen werkelijkheid worden. Maar voordat het zo ver is moet er een hoop verbouwd worden. Een berg aan werk in combinatie met een twee maanden oude baby én een tamelijk aanwezig cultuurverschil belooft allesbehalve een roze wolk.

Jacobien en Arjen

Dit ondernemende stel leerden we kennen door hun deelname aan ‘Kerels Met een Kleintje’ waarin we ze volgden in hun eerste avontuur: ouders worden. Inmiddels zijn ze drie kinderen verder en hebben ze Amsterdam-Zuid ingeruild voor het Zuid-Italiaanse Ostuni. Op een stuk land wonen ze in een zelfgebouwd, nog af te maken, houten huisje, waar ze nog geen stromend water hebben. Het doel: het houten huisje verhuren aan toeristen en zelf in de nog te verbouwen villa op hetzelfde stuk grond gaan wonen. Aan passie en fantasie geen gebrek bij de twee, maar klussen zonder kluservaring en met drie kleine kinderen zorgt voor grote uitdagingen. En in het bloedhete Italië heeft moeder natuur ook nog een verrassing voor het gezin in petto.

Maaike en Bart

Emigreren is ze niet vreemd: Maaike en Bart gaan voor de derde keer een buitenlands avontuur aan. De eerste keer was het Portugal, toen Kaapverdië in ‘Helemaal Het Einde’ en dit keer zoeken ze het dichterbij huis met de aankoop van een boerderij nabij het Spaanse Blanes. Inmiddels zijn ze trotse ouders van Senna en Mae en dromen ze ervan om geld te kunnen verdienen met Maaikes grote passie: paarden. Op de boerderij kan ze eindelijk haar geliefde dier aan huis houden, maar ze droomt ervan Spaanse paarden te kopen, trainen en verkopen op de Nederlandse markt. De boerderij die ze gekocht hebben is al gerenoveerd, dus de uitdaging ligt ‘m vooral in een nieuw leven voor de kinderen opbouwen en het geduld opbrengen voor het krijgen van de vergunningen, zodat ze een toeristenverblijf kunnen gaan bouwen. Maar Spanje zou Spanje niet zijn als het allemaal langer duurt dan verwacht.



