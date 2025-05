Deze vijf dingen wil jij doen in Costa Rica

Laatst geüpdatet op mei 14, 2025 by Redactie

Met een rechtstreekse vlucht vanaf Amsterdam ben je met iets meer dan 11 uur in een totaal andere wereld. Een wereld waar je op een oppervlakte bijna net zo klein als Nederland uitgestrekte regenwouden, actieve vulkanen, sprookjesachtige nevelwouden en tropische witte zandstranden vindt. En dat met bijna de grootste biodiversiteit ter wereld waar je in het echt de jaguar en rode ara kunt spotten. Dat is Costa Rica in een nutshell. Costa Rica ligt in Midden-Amerika, tussen Nicaragua en Panama in. Door de vriendelijke bevolking en stabiele democratie wordt dit land vaak genoemd als een van de veiligste landen voor toerisme in Latijns-Amerika. Zelfs voor een familiereis is dit land een aanrader omdat er, ook voor kinderen, genoeg te doen is en alles eenvoudig te bereizen is. De wegen zijn makkelijk begaanbaar en de bevolking spreekt goed Engels. Let wel op wanneer je je vakantie naar Costa Rica boekt, want dit tropische land heeft te maken met een regenseizoen. De beste reistijd, met de minste regen, is van december tot en met april. Ticket in de pocket? Deze vijf dingen wil je doen in Costa Rica:

1. Beklim een vulkaan

Costa Rica ligt op de ‘’Ring of Fire’’ en het land telt dan ook zo’n 61 vulkanen waarvan er nog steeds zes actief zijn. De aarde kan dan ook nog af en toe opgeschud worden, maar maak je geen zorgen want de activiteit van deze vulkanen wordt goed in de gaten gehouden. Heb je zin om een van deze natuurwonderen te beklimmen? Dan zijn Poás en Irazú het makkelijkst te bezoeken vanuit de hoofdstad San José. Beide zijn maar een uurtje rijden en eenvoudig te beklimmen. Je kunt namelijk bijna helemaal naar de top rijden en daar je auto parkeren. Vulkaan Poás heeft een van de grootste kraters ter wereld maar je moet wel een beetje geluk met het weer hebben voor zicht op de krater. Heb je dat wel, dan heb je een magisch uitzicht over het witblauwe water van het kratermeer. Irazú is de hoogste vulkaan van Costa Rica en met helder weer kun je vanaf de top zowel de Atlantische als de Pacifische kust zien.

2. Bezoek La Fortuna

Een andere vulkaan die hét boegbeeld is van Costa Rica, Arenal, vind je naast het dorpje La Fortuna in het midden van de jungle. Deze actieve vulkaan mag je helaas niet beklimmen maar vanaf La Fortuna heb je er een mooi uitzicht over. Ook zijn er door deze vulkaan rondom het dorp veel natuurlijke hot springs waar je een duik kunt nemen en kun je in het Arenal National Park meerdere hikes doen met uitzicht over Arenal. De hangbruggen van Mistico zijn bijvoorbeeld een must-see. Deze bruggen verbinden stukken jungle met elkaar waardoor je als het ware door de toppen van het tropisch regenwoud loopt. Apen, tropische vogels en gekleurde kikkers zijn hier zo gespot. Ben je met de kids op pad? Dan kun je in La Fortuna ook activiteiten zoals raften en canyoning doen, avontuurlijk, maar niet te extreem.

3. Ga naar de hoogste waterval van Costa Rica

Op twee uur rijden van San José vind je de Catarata del Toro. Met zo’n 90 meter is dit de hoogste waterval van Costa Rica. Wat deze plek zo bijzonder maakt, is dat de waterval zich midden in de jungle bevindt, omringd door metershoge varens. De waterval stort naar beneden in een oude krater van een vulkaan en de wanden van de krater zijn bedekt met mos. De klim naar de krater van de waterval is al even indrukwekkend. Deze hike naar beneden duurt ongeveer 45 minuten en is erg gemakkelijk. Onderweg word je vergezeld door kleurrijke kolibries en kom je de meest mooie en spectaculaire bloemen tegen.

4. Ontdek de sprookjesachtige nevelwouden

Wist je dat van alle bossen ter wereld slechts een procent uit nevelwouden bestaat? En deze nevelwouden vind je in Nationaal Park Monteverde. Nevelwouden zijn een bijzonder fenomeen en komen alleen voor in tropische en subtropische gebieden die op een hoogte van 1.500 meter of hoger liggen. In Monteverde vind je vrijwel altijd die bijzondere nevel die tussen de bomen hangt, wat deze plek net een sprookjesbos plek maakt. Inclusief de mooiste vlinders, toekans en luiaarden. In Monteverde kun je bijna 500 soorten vlinders, 400 verschillende vogelsoorten en meer dan 100 soorten reptielen en amfibieën vinden.

5. Eilandhoppen naar Tortuga Island

Omdat Costa Rica zowel aan de Atlantische oceaan als de Pacifische oceaan ligt, hebben ze hier het ‘pura vida’ strandleven uitgevonden. Elk strand heeft weer een eigen karakter waarbij je aan de Caribische kust een typische Caribbean vibe hebt met reggaemuziek en rasta’s. De stranden aan de andere kant, de Pacifische kust, zijn ideaal voor watersporters. Je vindt er ‘s werelds beste surfspots en je kunt langs de hele kust goed snorkelen en duiken. Het mooiste strand van Costa Rica vind je op Isla de Tortuga en dit eiland is niet voor niets bekroond met een Bandera Azul Ecologica Award. Verwacht een echt bounty eiland met witte zandstranden en kraakhelder water. Vanaf het vasteland ben je er binnen 30 minuten met een boot. Rondom het eiland kun je dolfijnen, pijlstaartroggen, octopussen en zelfs walvissen spotten.