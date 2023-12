Deze vijf etenswaren verdwijnen het vaakst in de vuilnisbak tijdens de feestdagen

Laatst geüpdatet op december 7, 2023 by Redactie

December is aangebroken en dat betekent maar één ding. De feestdagen komen eraan! Lekker eten speelt daarin voor veel mensen een grote rol. Of je nu een traditionele gourmetavond of een chique vijfgangendiner organiseert: maar liefst 2 op de 3 Nederlanders halen voor de feestdagen regelmatig meer eten in huis dan nodig. En dus blijf je met een hoop restjes zitten. Herkenbaar? Zowel voor het milieu als je portemonnee is het zonde om die weg te gooien. Je kan ze namelijk gemakkelijk upgraden tot een nieuw gerecht. Too Good To Go, de app tegen voedselverspilling, deed onderzoek naar welke etenswaren het vaakst in de vuilnisbak verdwijnt tijdens de feestdagen en deelt voor elke productgroep een handige tip. Zo kom je december duurzaam door!

Ook voor voedselverspilling geldt: voorkomen is beter dan genezen. Herinner je je dat ene potje kruiden dat je vorig jaar kocht voor een kerstdiner, en daarna nooit meer hebt gebruikt? Als je recepten kiest met ingrediënten die je dagelijks in je eten verwerkt, is de kans kleiner dat dit je overkomt. Bekijk ook goed wat er nog in je voorraadkast ligt, en hou daar rekening mee tijdens het boodschappen doen. Dat kan je een hoop geld besparen. En vraag je gasten eens of ze een bakje voor overschotten meenemen naar het door jou georganiseerde diner. Zo kunnen ook zij nog nagenieten van je kookkunsten. Last Christmas, I gave you my… food 😉



En als je écht voor duurzame feestdagen wilt gaan, denk er dan eens aan om eten te redden via de Too Good To Go-app. Dat kan natuurlijk door een Verrassingspakket op te halen bij je lievelingsrestaurant, winkel of café, maar in de maand december zijn er ook Magic Pakketten beschikbaar met overgebleven kerstproducten die nog goed te eten zijn! Extra handig: het pakket wordt direct naar je huis gestuurd.



Toch nog restjes over? Too Good To Go onderzocht welk voedsel het vaakst weggegooid wordt en deelt handige tips en tricks om geen enkele kruimel meer te verspillen.

Zelfgemaakte sauzen

Heb je nog overgebleven champignonsaus, zelfgemaakte bearnaisesaus of tomatensaus? Verspil geen lepel meer: wat er over is kan je gewoon invriezen, bijvoorbeeld in een bakje of in kleine porties in een ijsblokjesvorm. Het enige wat je hoeft te doen is ze au bain-marie opwarmen of rechtstreeks in de pan ontdooien. Easy peasy!

Gekookte groenten

Te veel sperziebonen, broccoli of wortelen gekookt? Geen probleem – die verwerk je gemakkelijk tot een veggie omelet. Kluts een ei, meng er kruiden naar keuze doorheen, voeg je groenten toe en bak het in de pan. Dat is nog eens een gezonde maaltijd! Kaas over? Maak er een fondue van en dip je groenten erin.

Brood

Snijd je oude brood in stukjes en maal het in een blender om paneermeel te maken. Dat is alles! Je kunt het gebruiken om dumplings, hartige taart of gehaktbrood te maken. Zelfgemaakt paneermeel blijft 2 tot 3 maanden goed als het in het donker wordt bewaard in een droge, luchtdichte container.

Rauwe groenten

Het klinkt misschien vreemd, maar van sla kan je ontzettend lekkere soep maken. Kropsla, romaine en little gem sla zijn allemaal geschikt, zelfs als ze al een paar dagen in de koelkast liggen. Hoe? Bak een uitje in boter, voeg de sla toe en fruit het een paar minuten mee. Een blokje bouillon erbij, even laten pruttelen en daarna mixen met de staafmixer. Breng het op smaak met extra kruiden en voilà!

Bijgerechten: aardappelen, rijst en pasta