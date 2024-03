Deze zes BN-ers zijn te zien in het nieuwe programma ‘Over De Oceaan’

Laatst geüpdatet op maart 19, 2024 by Redactie

In het nieuwe RTL 4-programma ‘Over De Oceaan’ stappen André Dongelmans, Caroline Tensen, Kees Tol, Nicolette Kluijver, Roelof Hemmen en Roxane Knetemann volledig buiten hun comfortzone. Tijdens een reis van ruim 5100 kilometer zijn zij volledig afhankelijk van de zee, de wind, en elkaar. Eénmaal op zee is er geen weg meer terug. ‘Over De Oceaan’ is vanaf donderdag 16 mei om 20:30 uur te zien bij RTL 4.

Onder leiding van een ervaren kapitein en co-kapitein leren de avonturiers met vallen en opstaan zeilen te midden van de Atlantische golven. Startend in Las Palmas en eindigend in het Caribisch gebied, is dit avontuur een ware rollercoaster van fysieke en mentale uitdagingen.



Gedurende deze afzondering van bijna drie weken, zonder contact met het vasteland, zullen ze zichzelf en elkaar op fysiek en mentaal vlak tegenkomen. Contact met het thuisfront is onmogelijk, er is geen volgboot en ze zijn op zee onbereikbaar voor hulpdiensten. In geval van nood zijn ze enkel en alleen op zichzelf en elkaar aangewezen. ‘Over de Oceaan’ brengt euforie, geluk en humor afgewisseld met emotionele momenten.

Dit zijn onze zes avonturiers:

Presentatrice Caroline Tensen

“Ik ga dit doen omdat het ‘one chance in a lifetime’ is! Ik zeil ook samen met mijn man en ik hou ontzettend van het water! Ik ben gek op uitdagingen en dat is dit zeker!”

Radio en televisiepresentator Roelof Hemmen

“De Atlantische Oceaan oversteken op een zeilboot is een grote droom van mij. Ik heb veel gezeild, en dit is de ultieme tocht. Ik verheug me op de nachtelijke sterrenhemel, de continue deining en alle natuurschoon dat de oceaan ons te bieden heeft. En een tijdje de ’no service’-mededeling op mijn telefoon lijkt me ook heerlijk onthaastend.”

Voormalig wielrenster Roxane Knetemann

“De uitnodiging voor deze reis voelt als een kans die maar één keer in je leven voorbijkomt. Er zal onderweg voldoende tijd zijn om lessen en ervaringen te delen en in me op te nemen. Daarnaast heb ik er heel veel zin in om iets totaal nieuws te leren; zeilen! Het worden ongetwijfeld een paar heel pittige weken, maar zodra we weer land in zicht hebben zal het allemaal de moeite waard zijn en een herinnering voor het leven.”

Acteur André Dongelmans

“Ik was overwerkt en daarom was het hoog tijd even een pauze in te lassen, dit programma kwam precies op het juiste moment. Niets beters dan het land uit te gaan en je mobiel uit te zetten. Nu komt deze perfecte kans op me af; De prachtige en woeste oceaan op gaan waar geen mobiel- of internetbereik is, er andere regels gelden en andere disciplines.”

Presentatrice Nicolette Kluijver

“Ik wil alles uit het leven halen, als je dan gevraagd wordt of je de Atlantische Oceaan over wil zeilen is er maar één antwoord: ‘Jaa!’. Het avontuur, de spanning, maar ook de euforie. Nieuwe vriendschappen en een waanzinnige ervaring. Dat is waarom ik dit gelijk wilde doen!”

Acteur en presentator Kees Tol

“Toen ik werd gevraagd om mee te doen aan ‘Over de Oceaan’, zat ik letterlijk op mijn eigen bootje en mijn antwoord was direct ‘JA!’. Dit zijn van die dingen waarover je wel eens nadenkt, maar eigenlijk niet snel zal doen. Op het moment waarop je dit zich aandient denk je dit is ‘once in a life time, nu of nooit’. Ik zie er enorm tegenop, maar ik zie er ook enorm naar uit om te ervaren wat het is om drie weken lang op zee te bivakkeren.”



‘Over de Oceaan’ is gebaseerd op een Fins format en heeft eerder in België al twee succesvolle seizoenen gehad, met een derde seizoen op komst. In acht afleveringen delen de deelnemers hun ervaringen, van tranen tot triomfen en moeten ze leren omgaan met de onvoorspelbaarheid van de natuur en de menselijke veerkracht.

‘Over De Oceaan’ wordt geproduceerd door SimpelZodiak en is vanaf donderdag 16 mei om 20:30 uur te zien bij RTL 4.



© Jasper Suyk en Dracorubio