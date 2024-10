Deze zestien avonturiers geven zich over aan ‘Het Onbekende’

Laatst geüpdatet op oktober 21, 2024 by Redactie

Kies je voor het bekende of het onbekende? Dit dilemma vormt de rode draad in het nieuwste seizoen van ‘Het Onbekende’, dat zich afspeelt in het betoverende Bulgarije. Dit keer ondernemen zestien onbekende Nederlanders een avontuurlijke reis die als metafoor dient voor het leven. Houden ze vast aan zekerheid of durven ze de controle regelmatig uit handen te geven en het lot te tarten? Dit is vanaf donderdag 31 oktober wekelijks om 20.30 uur te zien in ‘Het Onbekende’ bij RTL 4.



Aan Renze Klamer de taak om de kandidaten continu uit te dagen en te testen. Elke aflevering worden er deelnemers geëlimineerd of vallen af. De twee spelers die uiteindelijk alle dilemma’s, plottwists en eliminaties weten te overleven, staan in de finale tegenover elkaar waar ze door Renze het ultieme dilemma voorgeschoteld krijgen. Eén van hen wint uiteindelijk een groot geldbedrag.

Dit zijn de zestien mensen die het avontuur aangaan:

Greetje (54) is een sterke, uitgesproken vrouw die sociaal en zorgzaam is door haar werk als verpleegkundige en bij Het Rode Kruis. Ze is sportinstructrice en mentaal en fysiek krachtig. Greetje is moeder, getrouwd en motiveert graag anderen. Haar motto? Niet lullen maar poetsen!



Will (58) uit Zwolle is een positieve man en een echte verbinder. Als behandelaar in de GGZ is hij zorgzaam en hij wil zijn psychologische inzichten benutten in het programma. Keuzes maken vindt hij soms lastig. Will is een echte levensgenieter en vader van twee zonen.



Cheima (30) werkt als marketing- en contentspecialist en komt uit Utrecht. Ze is een oprechte vrouw met een groot verantwoordelijkheidsgevoel als oudste van zes kinderen. Ze hecht veel waarde aan loyaliteit, kan fanatiek en strategisch zijn maar moet haar emotionele kant soms beheersen.



Noud (35) is een grote, stoere man met een zacht, zorgzaam karakter. Hij woont in Oosterhout en werkt al twaalf jaar als verzorgende IG. Normaal kiest Noud voor veiligheid, maar nu wil hij uit zijn comfortzone stappen. Zijn sterke fysieke conditie en gunfactor kunnen hem goed van pas komen in het spel.



Birrighinde (32) is een slimme vrouw die goed nadenkt voordat ze iets doet, soms iets te veel. Ze woont samen met haar eenjarige dochtertje en partner in Den Haag en is werkzaam als senior recruiter. Birrighinde houdt ervan de touwtjes in handen te hebben maar wil juist leren de controle los te laten.



Samary (24) runt samen met zijn broer een succesvol burgerbedrijf en woont in Tilburg. Hij is een hardwerkende en ondernemende man met veel charme en een positieve instelling. Samary is een echte leider met een sterke winnaarsmentaliteit.



Zineb (27) is content marketingspecialist en woont in Amsterdam. Ze ziet haar deelname als een kans om uit haar comfortzone te stappen en haar grenzen te verleggen. De sociale Zineb wordt snel als ‘het lieve meisje’ gezien. Maar ze kan ook pittig zijn wanneer de situatie daarom vraagt.



Daniël (50) uit Wijk en Aalburg is een humoristische en sociale man die zorgt voor een goede sfeer in de groep. Hij is ex-militair en tegenwoordig personeelsplanner, heeft doorzettingsvermogen en is gestructureerd. Ondanks zijn zorgzame en grappige aard, wil hij strategisch en vastberaden spelen.



Soraya (32) werkt als kantinemedewerker en komt uit Gendt. Deze doorpakker is op jonge leeftijd moeder geworden en heeft haar leven volledig ingericht rond de zorg voor haar gezin. Ze is direct, niet bang voor confrontaties en gedreven. Voor het eerst wil ze niet de veilige weg kiezen, maar voor avontuur gaan.



Sjaqiel (26) uit Lelystad werkt als Client Advisor. De altijd vrolijke man is competitief, sportief en houdt niet van verliezen. Hoewel hij loyaliteit en eerlijkheid uitstraalt, verwacht hij in het spel ook manipulatief te kunnen zijn.



Marloes (46) is een nuchtere en zorgzame vrouw uit Borne die leeft voor haar gezin en anderen. Als creatief coach en coördinator vrijwilligerswerk zet ze mensen in hun kracht maar nu wil ze het avontuur opzoeken en trots op zichzelf kunnen zijn. Marloes is rustig, observatief en een verbinder en kan assertief zijn wanneer nodig.



Gerben (56) uit Beuningen is een slimme en sympathieke financieel adviseur. Hij is strategisch en kan mensen manipuleren voor eigen gewin. Hij is erg sportief en houdt van uitdagingen. Zijn dominante aard kan hem in het spel parten gaan spelen.



Isa (24) is opgegroeid in De Hoeve, werkt als privéchauffeur en leerkracht en klust bij als model. Ze heeft een sterke band met haar ouders en geniet van de rust in Friesland. Isa verwacht dat haar tactische aanpak en enthousiasme haar ver kunnen brengen, ondanks mogelijke onderschatting vanwege haar jonge leeftijd.



Mitch (30) is een gezellige Brabander en echte sfeermaker, die graag onder de mensen is en werkzaam is als recruiter. De Tilburger is sociaal en denkt veel mensenkennis te hebben. Hij kan niet tegen betweters en neemt graag de leiding, maar doet dit op een open en eerlijke manier.



Nadine (30) heeft als arts onderzoeker een stabiel leven in Eindhoven opgebouwd. Nu is ze op zoek naar wat reuring! Ze stelt hoge eisen aan zichzelf en anderen en heeft oog voor ieders kracht. Nadine is direct en houdt niet van onrecht of luiheid. Ze maakt op het eerste gezicht een lieve indruk, maar toont ook haar sterke en uitgesproken kant.



Robin (45) is een vrolijke, rustige man uit Zuid-Afrika maar tegenwoordig woonachtig in Almelo met zijn vrouw en dochter. Hij werkt fulltime als model, na eerder personal trainer te zijn geweest. De sociale en fysiek sterke Robin blijft van nature liever op de achtergrond maar laat zeker niet over zich heen lopen.

Het adventure-reality programma is vanaf donderdag 31 oktober om 20.30 uur te zien bij RTL 4. ‘Het Onbekende’ wordt geproduceerd door IDTV, de maker van onder andere ‘De Verraders‘.



Beeld: Jasper Suyk