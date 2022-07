DFD Festival | Een blik op Düsseldorf, een stad vol mode, kunst en cultuur

Tussen de luxe winkelstraat, waarschijnlijk “langste bar ter wereld”, en de mediahaven gaat er nog veel meer schuil in de hoofdstad van Noordrijn-Westfalen. Ontdek de veelzijdige rijkdom en dynamiek van Düsseldorf, een stad vol kunst, cultuur, mode en lifestyle.



De metropool aan de Rijn is een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor verschillende culturen en heeft een mondiale elegantie en Rijnlandse vrolijkheid. In het dorp – of eigenlijk grote stad – is alles dichtbij. Waar anders kun je een curryworstje met bladgoud krijgen voor bij de champagne op een glamoureuze avond in de opera, of de klassieke cultwinkel op de hoek ernaast? Niet ver daarvandaan ligt Little Tokyo – direct naast de Shadowstraße, die rechtstreeks naar de beroemde Kö leidt. Hier beleef je de flair van de authentieke Japanse levensstijl. De laan met paardenkastanjes grenst aan de Carlsplatz, na een dagje winkelen dé hotspot voor fijnproevers en wijnkenners.



Maar wat zou een blik op Düsseldorf zijn zonder mode? In de Kaiserswerther Straße zijn tal van bekende merken te vinden. Twee keer per jaar – traditioneel in januari en juli – komen inkopers van kleine boetieks tot beroemde warenhuizen naar de Düsseldorf Fashion Days, kortweg DFD. In Düsseldorf bestellen zij voor een heel seizoen. De bestellingen worden geplaatst in de meer dan 600 showrooms van de stad, in ruim opgezette modecentra en op modebeurzen. Dus wat er in de winkels te zien is, is hoogstwaarschijnlijk in Düsseldorf besloten. Düsseldorf positioneert zich daarmee als de modehoofdstad van Duitsland – met geschiedenis, knowhow en een enorme verscheidenheid aan merken.

Met de Düsseldorf Fashion Days wil het Office of Economic Development Düsseldorf de geschiedenis en de status van Düsseldorf als modestad met al zijn dynamische en innovatieve modecompetenties versterken. Düsseldorf is een belangrijke plaats voor de detailhandel en een motor van de omzet. Ruim een vijfde van de NRW-omzet in de mode-industrie wordt gerealiseerd in het economische gebied Düsseldorf.



De Düsseldorf Fashion Days zijn een belangrijk signaal voor de gehele modesector en onderstrepen de relevantie van de locatie. Afgelopen zomer werden de modewereld en nieuwe cross-industry formats perfect gecombineerd op het DFD Festival. Het idee om de bestelweek een festivalkarakter te geven en open te stellen voor detailhandelaars en modebewuste bezoekers, wordt dit jaar voortgezet om iedereen bijzondere winkelervaring te bieden.



Ter gelegenheid van het tweede DFD Festival presenteren verschillende retailers de nieuwste seizoenstrends voor het eerst spectaculair op een catwalk. Midden in de winkelstraten Königsallee, Breite Straße en Heinrich-Heine-Allee lopen de modellen op zaterdag 23 juli 2022 over de catwalk en presenteren de highlights van verschillende topmodemerken. Ook de omliggende winkeliers verleiden de bezoekers met live DJ-sets, kortingsacties en diverse activiteiten in de winkel. Zet daarom op 23 juli 2022 samen met ons de mode in de schijnwerpers en beleef de modemetropool Düsseldorf van dichtbij. We kijken ernaar uit je te zien!



Het programma en alle deelnemende detailhandelaren en restauranthouders zijn hier te vinden: https://www.dfd-festival.de/