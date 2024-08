Diabetes mellitus: Wanneer de kat te veel suiker in het bloed heeft

Laatst geüpdatet op augustus 13, 2024 by Redactie

Diabetes beschrijft de overmatige concentratie suiker (glucose) in het bloed en de urine. Vooral katten met overgewicht worden getroffen. Het goede nieuws: diabetes bij de kat is behandelbaar en met tijdige behandeling kan de kat vele jaren leven.

Lees ook: Hoe kies je het beste dieetvoer voor je kat: Tips en advies

Een tekort aan insuline leidt tot hoge glucosewaarden in het bloed

De technische term voor ‘diabetes’ is diabetes mellitus. Bij de ziekte raakt de suikerbalans in de war. De lichaamscellen hebben glucose nodig als energiebron. Maar om als energie te kunnen worden gebruikt, moet de glucose in de cellen terechtkomen. Hiervoor heeft ze het hormoon insuline nodig, dat in de alvleesklier wordt aangemaakt. Insuline bindt zich aan de cel en opent deze als een ‘deuropener’ voor glucose. Als er niet voldoende insuline wordt aangemaakt of de cellen er niet meer voor ontvankelijk zijn, hoopt de glucose zich op in het bloed in plaats van in de cellen. Dit wordt dan een insulinetekort of insulineresistentie genoemd. Er ontstaat diabetes mellitus.

Dorst en vaker plassen zijn typische symptomen

Het hoge suikergehalte in het bloed en de urine leidt tot verhoogd waterverlies via de nieren. Om dit vochtverlies te compenseren, drinkt de kat aanzienlijk meer dan normaal. Dit beschrijft de klassieke, gemakkelijk herkenbare symptomen van de ziekte. Naast een verhoogde vochtinname en urine-uitscheiding verandert vaak ook het eetgedrag. Omdat de cellen geen glucose als energiebron hebben, eten getroffen katten soms veel, maar verliezen ze toch gewicht. Door het resulterende gebrek aan energie lijken de dieren lusteloos.

Type 2-diabetes komt het meest voor bij katten

Diabetes mellitus is onderverdeeld in typen 1, 2 en andere specifieke typen diabetes, waarvan de classificatie is gebaseerd op de classificatie van menselijke diabetestypen. Diabetes type 2 is de meest voorkomende vorm van diabetes bij katten. Het ontstaat wanneer het lichaam niet meer adequaat reageert op de lichaamseigen insuline, er is dus sprake van insulineresistentie. Risicofactoren zijn onder meer overgewicht, gebrek aan lichaamsbeweging, leeftijd, minder vaak castratie (vooral bij katers), hormonale ziekten, chronische ontstekingen of bepaalde medicijnen zoals cortisone.

Overgewicht verhoogt het risico op diabetes

Zwaarlijvige katten hebben een 3,9 maal groter risico op het ontwikkelen van diabetes dan katten met een normaal gewicht. Afvallen is daarom een ​​must. Koolhydraatarme en eiwitrijke diëten worden over het algemeen aanbevolen voor diabetici. Regelmatige gewichtscontroles geven informatie over het succes van gewichtsverlies.

Lees ook: Zo voorkom je overgewicht bij huisdieren

Behandeling beschermt tegen latere schade

Diabetes kan niet worden overwonnen zonder medicijnen. Hiervoor zijn medicijnen met verschillende werkingsmechanismen en doseringsvormen beschikbaar. Alle therapeutische maatregelen zijn erop gericht de bloedsuikerspiegel te reguleren. Een speciaal aangepast dieet en meer lichaamsbeweging ondersteunen de therapie. Hoe eerder diabetes mellitus wordt herkend en behandeld, hoe gemakkelijker het is om vervolgschade te voorkomen. Als de ziekte in een zeer vroeg stadium wordt ontdekt, kunnen bij sommige katten de ziektesymptomen zelfs zodanig worden verminderd dat ze geen medicijnen meer nodig hebben. De dieren blijven echter gevaar lopen, dus het dieet en de regelmatige controles van de bloedsuikerspiegel moeten zeker worden voortgezet.