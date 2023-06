Diana Ross met The Music Legacy Tour 2023 naar Nederland

Laatst geüpdatet op juni 14, 2023 by Redactie

Op donderdag 12 oktober geeft muziekicoon Diana Ross een concert in Ziggo Dome, Amsterdam dat in het teken staat van The Music Legacy Tour 2023. De kaartverkoop voor dit concert start vrijdag 16 juni om 10.00 uur via Ticketmaster. Diana Ross, wereldwijd een icoon en legendarische entertainer, songwriter, producer en actrice heeft een concert in Nederland toegevoegd aan The Music Legacy Tour 2023. De langverwachte nieuwe en persoonlijke concertreeks bevat een decennia aan geweldige liedjes.



Na het beëindigen van haar recordbrekende wereldtournee vorig jaar, trok Diana Ross’ optreden op Glastonbury, zowel het grootste publiek ooit op het festival zelf als de hoogste kijkcijfers in de geschiedenis van de BBC-uitzending, met haar volledig uitverkochte arenatournee.



The Music Legacy Tour 2023 licht haar iconische nummer 1 hits uit, met hits uit het solorepertoire van Diana Ross en haar hits als leadzangeres van The Supremes. Met haar meeslepende, gevoelige stem en magnetische podium présence weet Diana Ross fans te betoveren en haar publiek te raken. Tijdens The Music Legacy Tour komen haar tijdloze hits voorbij zoals “Ain’t No Mountain High Enough”, “Stop! In the Name of Love”, “Upside Down”, “I’m Coming Out”, “Reach Out and Touch”, “Endless Love” en nog veel meer.



Diana Ross’ gigantische succesvolle carrière heeft de afgelopen vier decennia geleid naar talloze onderscheidingen, belangrijke prijzen en mijlpalen in de internationale muziekgeschiedenis. Ze is een van de prominentste vrouwen uit de populaire muziekgeschiedenis. Diana Ross is door het Guinness Book of Records bekroond met een Lifetime Achievement Award én ontving de Award voor “Most Succesful Female Vocalist of all Time”. Ze begon in de jaren ’60 als leadzanger van de wereldberoemde groep The Supremes. Hiermee bereikte ze de ongekende prestatie van 12 nummer 1 hits in de VS.

In meer dan veertig jaar heeft de zangeres tientallen hits op haar naam gezet en bijna veertig albums uitgebracht. Het muzikale repertoire van de zangeres omvat R & B, soul, pop, disco en jazz. Haar muziek blijft generaties artiesten en fans inspireren. The Music Legacy Tour 2023 is een show dat muziekliefhebbers van alle leeftijden niet mogen missen.

DIANA ROSS | THE MUSIC LEGACY TOUR 2023

Donderdag 12 oktober | Ziggo Dome, Amsterdam



Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €67,20,- (incl. servicekosten)



De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 16 juni om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).