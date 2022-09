Diego is Prince Charming

De romantische datingshow ‘Prince Charming’ keert dit najaar terug bij Videoland met een derde seizoen. Dit keer vindt de zoektocht naar liefde plaats op het Griekse eiland Kreta. Ontmoet hier de Prince Charming van dit seizoen.



Diego is 30 jaar en is na een roerige periode een betere versie van zichzelf geworden. Hij is er klaar voor om alles uit het leven te halen en nieuwe deuren te openen. Van beroep is hij acteur, danser en zanger – hij heeft Music Theatre gestudeerd in Londen en speelt momenteel in de musical Disney’s Aladdin – en hij heeft nog vele ambitieuze plannen voor de toekomst. Naast deze zoektocht naar ware liefde heeft hij al één grote liefde in zijn leven: zijn zoontje Sem.



Diego: “De laatste tijd stond mijn leven op z’n kop en leek alles onzeker. Juist daarom heb ik besloten dit avontuur aan te gaan en hoop ik iemand te vinden met wie ik een toekomst kan opbouwen. Ik ben er klaar voor!”



Het derde seizoen van de datingshow is later dit jaar te zien bij Videoland.

Foto credit: Jasper Suyk