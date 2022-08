Dierenbeten bij kinderen: wat ouders moeten weten

Wanneer kinderen worden gebeten door honden of katten, is dat gevaarlijk. Dierenbeten horen altijd thuis in een medische behandeling – zelfs als de beet slechts oppervlakkig is. Hier alles wat je moet weten over dierenbeten bij kinderen.

Kattenspeeksel bijzonder besmettelijk

Wanneer honden bijten, zijn de verwondingen vaak ernstig. Honden bijten en schudden dan hun slachtoffer. Bovendien bevinden de hoofden en snuiten van kinderen zich op dezelfde hoogte en is het risico op verwondingen aan nek en gezicht groot voor baby’s en peuters. Katten bijten meestal in de hand. Hun scherpe tanden dringen heel diep door in het weefsel en kunnen pezen, spieren en botten beschadigen. Hun speeksel is ook bijzonder besmettelijk.



Na een beet moet de wond eerst worden behandeld. Als de wond heviger bloedt, moet je een drukverband aanbrengen. Kleine wonden worden schoongemaakt onder stromend water en met een beetje zeep. Daarna desinfecteren en afdekken met een steriel verband of pleister. Bij ernstig letsel bel je het alarmnummer 112, bij minder ernstig letsel bel je de huisarts.



Ook bij kleine wondjes is een doktersbezoek sterk aan te raden. Ongeacht de ernst van de beet, bestaat het risico dat de wond geïnfecteerd raakt. Indien onbehandeld, raakt ongeveer elke tweede kattenbeet geïnfecteerd, bij hondenbeten variëren de aantallen tussen de vijf en 25 procent.

Let op de juiste omgang met dieren

De kans op besmetting is zo groot omdat er ziektekiemen in de bek van het dier zitten. Deze komen dan via het speeksel in de wond. In het ergste geval is er zelfs een risico op bloedvergiftiging. Daarom schrijven artsen meestal een antibioticum voor na een dierenbeet. Ouders moeten letten op de volgende waarschuwingssignalen die duiden op een infectie: roodheid, warmte, pijn en zwelling, maar ook koorts en vermoeidheid. Als het kind deze symptomen heeft, moet onmiddellijk medische hulp worden inroepen.



Ouders moeten voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun kinderen dieren goed behandelen. Hieronder valt onder andere het nooit aaien van vreemde honden zonder toestemming van de eigenaar. De kleintjes moeten ook leren alarmsignalen te herkennen en op te merken. Het gegrom van een hond of het kwispelen van de staart van een kat betekent dat de dieren zich ongemakkelijk voelen en dat er iets mis is. Nog een basisregel: stoor het dier niet tijdens het eten.