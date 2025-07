Digitale liefde: wanneer rode vlaggen over het hoofd worden gezien

Laatst geüpdatet op juli 22, 2025 by Redactie

Liefde is altijd niet alleen een mooi, maar helaas vaak ook een pijnlijk avontuur geweest. Cupido had echter nooit kunnen bedenken welke verkeerde paden ze zou kunnen bewandelen nu het internet en andere dingen daar onderdeel van zijn geworden. De moderne datingwereld trekt niet alleen oprechte partners aan, maar is ook een toegangspoort voor oplichters, narcisten, stalkers en andere problematische persoonlijkheden. We laten zien welke waarschuwingssignalen je serieus moet nemen en hoe je je kunt beschermen tegen emotioneel en digitaal misbruik.

Liefdesfraude: wanneer gevoelens een valkuil worden

Achter charmante woorden en romantische berichtjes kunnen oplichters schuilgaan: de zogenaamde liefdesoplichters. Ze doen alsof ze serieus geïnteresseerd zijn, bouwen weken- en maandenlang een vertrouwensrelatie op en vragen dan om geld. Soms voor een zogenaamd spoedticket, soms voor een gezamenlijke investering in de toekomst. Vaak zitten er georganiseerde bendes achter, die systematisch opereren op datingplatforms of via sociale netwerken. Tip: zodra er financiële eisen worden gesteld, moeten er alarmbellen rinkelen. Een opvallend perfecte profielfoto of professioneel succes kunnen ook waarschuwingssignalen zijn. Als je het niet zeker weet, kun je de profielfoto controleren met een omgekeerde afbeeldingzoekopdracht. Het verschijnt vaak in meerdere identiteiten.

Sextortion: Chantage met naaktfoto’s

Een bijzonder verraderlijke vorm van onlinefraude is de zogenaamde sextortion, een samentrekking van sex en extortion. De daders bouwen ogenschijnlijk intieme relaties op, eisen erotische afbeeldingen of video’s en gebruiken deze vervolgens om te chanteren. Dreigementen om de opnames naar familie, vrienden of werkgevers te sturen, zetten de slachtoffers onder enorme druk. Deel daarom nooit gevoelige afbeeldingen of informatie met onbekende personen – ook niet als de digitale tegenhanger na enige tijd betrouwbaar lijkt. Het is beter om de webcam uit te schakelen of te bedekken in onbekende chats. Vooral jongeren lopen extra risico omdat ze de risico’s vaak niet goed inschatten. Onderwijs is hierbij cruciaal!

Ghosting & Catfishing: Digitale contactstoringen

Niet alle fraude is van financiële aard. Ook emotionele schade laat zijn sporen na. Ghosting, het plotseling en volledig verdwijnen van een kennis zonder uitleg, komt veel voor in het dagelijkse digitale daten. Hetzelfde geldt voor catfishing. Dit houdt in dat je een valse identiteit veinst door middel van emotionele manipulatie, maar zonder financiële bedoelingen. Zulke ervaringen kunnen een enorme impact hebben op het zelfvertrouwen. Getroffenen moeten niet aarzelen om met vrienden of hulpverleners over hun ervaringen te praten.

Dating Burnout: Wanneer swipen een last wordt

Eindeloos swipen, weinig echte matches en voortdurend nieuwe gesprekken die nergens toe leiden: voor zogenaamde ‘intensieve gebruikers’ van digitale datingapps kan dit leiden tot een staat van emotionele uitputting: de zogenaamde datingburn-out. De voortdurende vergelijking, het gevoel van inwisselbaarheid en het ontbreken van duurzame relaties leiden tot frustratie en twijfel aan jezelf. We adviseren daarom om pauzes te nemen in de zoektocht naar digitale partners. Een bewuste retraite kan je helpen meer duidelijkheid te krijgen over je eigen verlangens. Sociale activiteiten in het echte leven, een nieuwe hobby of betrokkenheid bij de gemeenschap kunnen niet alleen nuttig zijn, maar kunnen ook leiden tot nieuwe ontmoetingen.