Dingen die elke vrouw zou moeten weten over korsetten

Of je nu een fan bent van korsetten of een complete beginner, er zijn veel dingen die je moet weten over korsetten. Dit omvat de geschiedenis van het korset, de oorsprong van het korset en de beroemde korsetmomenten.

Oorsprong

Door de eeuwen heen zijn korsetten gebruikt om vrouwenlichamen te vormen en samen te drukken. Ze werden gedragen als ondergoed en bovenkleding en vormden het lichaam in een zandlopervorm. Korsetten werden ook gebruikt als modestatements.



De vroegst bekende afbeelding van een korset is afkomstig van een figuur van de Minoïsche slangengodin. Op de foto is een lange gelaagde rok te zien. De afbeelding suggereert dat de drager van het korset op de borst ontbloot is. Korsetten waren gemaakt van balein of andere sterke materialen, strak geregen en als bovenkleding gedragen. Ze waren ook gemaakt van strak geweven stoffen. Sommige korsetten zijn gemaakt met ijzeren of stalen moessons.



Korsetten werden populair tijdens de Renaissance toen het verlangen naar een slanker figuur werd geuit. De vroegste korsetten waren gemaakt van balein of hoorn. Deze korsetten werden gebruikt door elitevrouwen in de westerse samenleving.

Vrouwenrechtenactivisten wijzen ze af

Duizenden vrouwen in Zuid-Korea werpen hun korsetten af ​​en het is een nationale sport geworden. De beweging wordt ook wel de ontsnapping uit de korsetcampagne genoemd en wordt geleid door vrouwen van eind tiener en begin twintig. Het omvat ook het vernietigen van make-upcollecties en korte kapsels. Sommige vrouwen werden ontslagen, anderen werden aangevallen.



In het begin van de 19e eeuw waren korsetten het standaarduniform bij uitstek voor de meeste vrouwen. Naarmate de mode veranderde, veranderden ook de korsetten zelf. Meerdere lagen rokken voegden volume toe aan de taille en korsetten werden over het algemeen te strak gedragen.



Het korset was een revolutionaire uitvinding en had zijn tegenstanders. Veel vrouwen, waaronder Jane Austen, hebben negatieve ervaringen met korsetten. Jean-Jacques Rousseau schreef zelfs een essay waarin hij pleitte tegen het dragen van korsetten.

Moderne korsetten in steampunk-mode versus Victoriaanse korsetten

In vergelijking met Victoriaanse korsetten zijn moderne steampunk-modekorsetten niet zo schokkend. Het dragen van een korset kan echter voor veel problemen zorgen bij de drager. Ze kunnen zelfs de hartslag en huidskleur beïnvloeden. Het dragen van een korset kan ook het ademen bemoeilijken.



In het Victoriaanse tijdperk werden korsetten gemaakt van paardenhaar, stalen hoepels en andere materialen. De korsetten werden gebruikt om de taille en heupen te accentueren. Ze creëerden ook een zandloperfiguur.



In de vroege jaren 1860 kregen rokhoepels een taps toelopende vorm en eindigden ze bij de taille. Lijfjes waren ook gebruikelijk in de periode.



Moderne korsetten worden gevonden met bandjes over de schouders en kousenbanden aan de onderkant. Korsetten worden ook vaak versierd met kettingen, studs of kralen.



Het belangrijkste doel van een korset is om het bovenlichaam in de gewenste vorm te houden. Ze worden gedragen bij formele gelegenheden zoals proms en rode lopers. Ze verlichten ook rugpijn. Korsetten zijn echter bekritiseerd omdat ze verschillende gezondheidsproblemen veroorzaken.

Strakke annihilatie veroorzaakt atrofie van de rug- en borstspieren

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat strakke annihilatie atrofie van de rug- en borstspieren veroorzaakt, en dit kan een probleem zijn. De borstspier kan korter worden voor het lichaam, wat leidt tot de ontwikkeling van triggerpoints en pijn in de bovenrug. Thoracale kyfose kan ook bijdragen aan dit probleem omdat de banden in een end-of-range positie zijn geplaatst. Het is ook bekend dat strakke lichtheid de longen belast, omdat het de longen uitzet wanneer de drager lucht gebruikt. Een strak vervormd korset kan ook schouderpijn veroorzaken, omdat het de zachte weefsels in de bovenrug belast.



In de huidige studie was de meest nauwkeurige maatstaf voor het effect van strakke speling op de borst- en borstspieren de verandering in dikte over een periode van vijf dagen. Het meest indrukwekkende effect werd waargenomen in het diafragma, met een meetbare verandering van -0,02 mm. Dit was statistisch significant met een p-waarde van 0,912. De borstspier vertoonde geen opmerkelijke verandering, hoewel een kleine afname in dikte werd waargenomen.

Beroemde korsetmomenten

Ondanks het feit dat korsetten al eeuwenlang worden gedragen, wordt er nog steeds gedebatteerd over de geschiedenis van dit kledingstuk. Veel vrouwen hebben hun ervaringen met korsetjurken gedeeld en de mode-industrie heeft de korsettrend al enkele jaren omarmd. Korsetten zijn zelfs gedragen door verschillende beroemdheden, waaronder Bella Hadid en Cara Delavigne. Bovendien zijn veel gevestigde westerse merken korsetten aan hun collecties gaan toevoegen.

Het Victoriaanse tijdperk wordt beschouwd als de gouden eeuw van korsetten. In die tijd debatteerde de mode-industrie over de voor- en nadelen van korsetten en begonnen vrouwen in publicaties te schrijven. Vrouwen zoals Coco Chanel adopteerden ook korsetten. Sommige historici suggereren dat dit tijdperk de enige keer in de geschiedenis is dat korsetten op grote schaal werden gedragen door gewone vrouwen in plaats van door de hogere klasse.