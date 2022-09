Dingen die je moet weten voordat je de iPhone 14 serie koopt

Of je nu een tech-nerd bent die elk jaar de nieuwste iPhone wilt aanschaffen of een informele gebruiker die gewoon wil weten of de nieuwste technologie de investering waard is, er is geen twijfel dat er een scala aan meningen over de nieuwe iPhone 14 serie van Apple is. De iPhone 14 serie is vorige week geïntroduceerd en deze serie heeft vier modellen. De modellen omvatten de iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Sinds de release van deze nieuwe serie is er veel enthousiasme van Apple fans.

iPhone 14 serie

Sommige gebruikers hebben al besloten om een van de modellen uit de iPhone 14 serie te kopen. Ze moeten echter nog een beslissing nemen over welk model het waard is om te kopen – de standaardversie of de Pro-versie. Allereerst heeft de iPhone 14 serie deze keer veel baanbrekende upgrades ondergaan. Maar de zogenaamde “doorbraak” kan eigenlijk goed of slecht zijn en bepaalt zelfs of het het geld van de gebruiker waard is.

Upgraden of niet upgraden?

Het is bekend dat Apple elk jaar nieuwe functies brengt, de prestaties verbetert en de hardware van de iPhone een upgrade geeft. Hoe aanlokkelijk of aantrekkelijk een upgrade of verbetering van de nieuwe iPhone ook is, het is in principe niet nodig om elk jaar een geheel nieuwe iPhone te kopen. De keuze is echter aan jou!

iPhone 14 of iPhone 14 Plus: de betere?

Voor het eerste jaar ooit zijn zowel de standaard iPhone 14 als de iPhone 14 Plus verkrijgbaar in dezelfde schermformaten. Welke je ook kiest, je hebt de keuze tussen een 6,1-inch en een nieuw, groter 6,7-inch formaat.



De meest opvallende veranderingen komen in een vorm van camera’s – zowel de hoofdcamera als de camera aan de voorkant (TrueDepth), de ultragroothoekcamera voor unieke beelden en Photonic Engine, een verbeterde pipeline voor afbeeldingen. Er is ook een nieuwe A15 Bionic-chip en een batterij waarvan wordt beweerd dat hij nog langer dan ooit meegaat.



Misschien wel de meest opvallende kenmerken zijn echter de veiligheidsvoorzieningen die Apple in iPhone 14 heeft geïntroduceerd, zoals Crash Detection en Emergency SOS via satelliet. Deze zorgen ervoor dat je de hulpdiensten belt in het geval van een auto-ongeluk, terwijl de laatste een functie is voor situaties waarin je contact moet opnemen met iemand zonder bereikbare mobiele dekking. iPhone 14 en iPhone 14 Plus zijn verkrijgbaar in de kleuren middernacht, blauw, sterrenlicht, paars en rood. Er is al een iPhone 14 voor € 1019 en een iPhone 14 Plus voor € 1169.

Go Pro: Niets dan het allerbeste?

Velen van jullie vragen zich misschien af ​​over de Pro-versie van iPhone 14 die Apple heeft geïntroduceerd naast de iPhone 14 en iPhone 14 Plus. Naast de functies die de iPhone 14 en iPhone 14 Plus hebben, zijn iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max, de meest geavanceerde serie Pro-modellen ooit. Ze zijn onder meer uitgerust met een het always-on display en met Dynamic Island, een nieuwe intuïtieve manier om iPhone te ervaren. Dynamic Island bevindt zich in de rechterbovenhoek van het scherm en kan geanimeerde waarschuwingen weergeven door slim van vorm te veranderen, afhankelijk van de melding (zoals een inkomende e-mail) of applicatie (zoals het tonen van illustraties uit albums voor muziek) of zelfs acties (zoals het aansluiten van AirPods). Bovendien is het interactief. Houd het ingedrukt en tik om extra opties weer te geven of een snelle tik start de app waarmee deze is verbonden.

Mensen die gepassioneerd zijn door film en fotografie zullen zeker blij zijn met de 48-megapixel camera aan de achterzijde, die voor het eerst beschikbaar is op een iPhone met een gloednieuwe quad-pixel sensor. Het laat meer licht binnen en de Photonic Engine die werkt om de kwaliteit van foto’s te verbeteren door afbeeldingen te verwerken.



Apple heeft iPhone Pro beschikbaar gemaakt in vier nieuwe kleuren: diep paars, zilver, goud en spacezwart. Er is al een iPhone 14 Pro voor € 1329, en een iPhone 14 Pro Max voor € 1479.

Het komt neer op …….

Iedereen die van plan is een iPhone te kopen, zou moeten overwegen om zijn huidige model in te ruilen om de kosten te verlagen, tenzij je van plan bent de telefoon aan een dierbare te geven. iPhone 14 en iPhone 14 Pro lijken op hun voorgangers. Ze hebben echter wel “Crash Detection” en de “Emergency Service via satelliet” die voor enkelen levensreddend kunnen zijn. Met zijn grote camera-upgrades samen met zijn innovatieve Dynamic Island functie, evenals het Always-On-display, zijn de iPhone 14 Pro apparaten een merkbare verbetering ten opzichte van de iPhone 13 van vorig jaar. Als je de nieuwe iPhone wilt aanschaffen, kun je nu een pre-order doen.