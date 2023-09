Dingen die je moet weten voordat je met iemand date die biseksueel is

Laatst geüpdatet op september 4, 2023 by Redactie

Of je nu net bent begonnen met iemand te daten die biseksueel is of niet zeker weet welke vragen geschikt zijn om ze te stellen, er zijn een paar dingen die je in gedachten moet houden om een stabiele en gezonde relatie te hebben. Hier zijn een paar tips die je kunnen helpen:

Ja, biseksualiteit is echt

Voordat je een besluit neemt om biseksuele dating te verkennen, moet je begrijpen dat biseksualiteit een legitieme seksuele geaardheid is. Als je nog steeds de indruk hebt dat biseksuelen slechts een tijdelijke fase doormaken, dan heb je het helemaal mis.

Biseksualiteit is geen fase

Je moet weten dat biseksualiteit geen fase is, ze zullen niet plotseling uit hun seksualiteit groeien. Je kunt ze niet hetero of gay maken: Hun relaties bepalen hun identiteit niet, een biseksuele vrouw die met een vrouw date, maakt haar nog geen lesbienne. Een biseksuele man die met een man date, maakt hem niet gay. Aan de andere kant, als ze ervoor kiest om met een man te daten, zou ze niet als hetero worden geclassificeerd. Het komt allemaal neer op hun persoonlijke voorkeuren en met wie ze goed kunnen opschieten. Dus stop met proberen ze iets te maken wat ze niet zijn.

Ze bedriegen niet

Je kunt haar net zo goed vertrouwen als alle andere vrouwen. Alleen omdat je vriendin biseksueel blijkt te zijn, wil nog niet zeggen dat ze je ineens gaat bedriegen met elke man die ze ziet. Veel mensen voelen zich om deze reden onzeker en verpesten uiteindelijk hun relatie. In feite is een relatie een relatie, ongeacht of een koppel hetero, biseksueel, homo of lesbisch is. De date regels veranderen niet.

Biseksuelen willen waarschijnlijk geen trio

Nou, het is jammer dat biseksuelen altijd geassocieerd worden met stomende trio’s. Biseksualiteit gaat niet altijd samen met niet-monogaam. Trio’s zijn geen kenmerk van de biseksuele levensstijl, ze zijn slechts een optie, net als voor elk ander seksueel wezen.