Dit betekent een scheiding voor je belastingaangifte

Laatst geüpdatet op maart 18, 2025 by Redactie

Als je gaat scheiden of uit elkaar gaat, denk je niet als eerste aan je belastingzaken. Toch is het slim om je bij de belastingaangifte over 2024 bewust te zijn van je nieuwe situatie. Want een scheiding heeft gevolgen voor je belastingaangifte. We zetten vijf belangrijke aandachtspunten voor je op een rij.

Overleg zoveel mogelijk met je ex-partner

Een scheiding kan emotioneel zwaar zijn. Soms kunnen boosheid, verdriet of het gevoel van financiële onduidelijkheid overschaduwen, terwijl de intentie er wel is bij beide ex-partners om financiële zaken goed te regelen. Op belastingdienst.nl/scheiden vind je een handige scheiden-checklist om inzicht te geven in wat je moet regelen of weten op het gebied van je aangifte als je bent gescheiden. Vul hem in en bespreek dit eventueel met je partner als de situatie het toelaat.



Een fiscaal partnerschap eindigt op het moment dat het scheidingsverzoek, of het verzoek om het geregistreerd partnerschap te ontbinden, is ingediend én jullie allebei op een ander adres ingeschreven staan. Woonden jullie samen, maar waren jullie niet getrouwd? Dan eindigt het fiscaal partnerschap zodra jij en je ex niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Samen aangifte doen voorkomt fouten én kan voordeliger zijn

Ben je vorig jaar uit elkaar gegaan? Dan kun je ervoor kiezen om nog één keer over dat hele jaar als fiscaal partners beschouwd te worden. Zo kan je de inkomsten en aftrekposten nog één keer gunstig verdelen in de belastingaangifte. Elke verdeling mag, zolang het totaal uitkomt op 100%.



Aangifte doen als fiscaal partners over het jaar van de scheiding kan ook apart van elkaar, maar het meest handig is om dit samen digitaal te doen. Zo verklein je de kans op fouten. Je hebt namelijk gegevens van elkaar nodig. Zoals inkomensgegevens of gegevens over de koopwoning, de hypotheek en spaartegoeden. Houd bij de keuze wel rekening met de mogelijke gevolgen voor toeslagen, heffingskortingen en eventuele drempelbedragen, zoals voor zorgkosten.

Controleer wie de hypotheekrente mag aftrekken

Wie van jullie de hypotheekrente mag aftrekken, hangt onder andere af van wie het huis is en hoelang het geleden is dat één van jullie het huis verliet. Ook als je niet in het huis blijft wonen, mag je in sommige situaties nog 2 jaar hypotheekrente aftrekken. Op de website van de Belastingdienst lees je meer over de mogelijkheden en verschillende situaties.

Geef je ontvangen of betaalde partneralimentatie aan

Misschien kreeg je na de scheiding te maken met partneralimentatie.

– Ontving je partneralimentatie in 2024? Dan geef je dit in je belastingaangifte aan als inkomen.

– Betaalde je partneralimentatie in 2024? Dan mag je het bedrag dat je betaalt, aftrekken in je belastingaangifte.



Let op: kinderalimentatie geef je niet aan in de belastingaangifte en kun je ook niet aftrekken.

Leg gemaakte afspraken vast

Het is goed om afspraken vast te leggen over belastingen en toeslagen. Wijken jullie uiteindelijk af van de gemaakte afspraken bij de echtscheiding? Kijk dan goed welke (financiële) gevolgen dat heeft voor je belasting en toeslagen.