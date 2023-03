Dit dekt de woonverzekering die je voor jouw huis afsluit

Laatst geüpdatet op maart 30, 2023 by Redactie

Een woning kopen is ontzettend spannend, er moet veel geregeld worden. Tegelijkertijd wordt het door veel vrouwen als een hele leuke tijd ervaren; je hebt de mogelijkheid het huis helemaal naar jouw smaak in te richten en af te werken. Welke kleuren verwerk je in het interieur? Kies je voor een landelijke, of juist moderne stijl? Je moet er niet aan denken, dat je de nieuwe meubels na een brand of bijvoorbeeld inbraak in huis zelf opnieuw moet bekostigen. Je voorkomt het door bij de aankoop van het huis een woonverzekering af te sluiten. Deze woonverzekeringen bestaan uit drie verschillende elementen, waarvan twee de bezittingen in en rondom je woning dekken. In dit artikel lees je er meer over.



Tip: leg je lopende woonverzekering eens naast het huidige aanbod aan woonverzekeringen van andere verzekeringsmaatschappijen. Is je huidige verzekering de goedkoopste?

Inboedel- en opstalverzekering voor spullen in en rondom je woning

Twee van de drie verzekeringen binnen een woonverzekering zijn de inboedel- en opstalverzekering. De hypotheekverstrekker zal je bij de aankoop van de woning verplicht hebben zo’n opstalverzekering af te sluiten. Het voorkomt dat de bank zonder onderpand komt te zitten in het geval van een brand. Een situatie waaraan je liever niet te lang denkt! Een opstalverzekering dekt alle vaste bezittingen binnen de woning. Het gaat bijvoorbeeld om de deuren, om je wanden, de vloer en de zonnepanelen op het dak van je woning. Ook een eventuele laadpaal wordt door de opstalverzekering gedekt.



Wellicht heb je het al bedacht; de inboedelverzekering dekt alle andere spullen. Het gaat om de bezittingen die los zitten, je neemt ze mee bij een verhuizing naar een volgende woning. Over een verhuizing gesproken, zoek bij een verhuizing uit of je woonverzekering je bezittingen in beide woningen dekt. Dit hoeft niet per definitie het geval te zijn.

Schade aan andermans spullen vergoeden

De derde component van een woonverzekering is de aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt de financiële schade die voortkomt uit de schade, die je aan andermans bezittingen aanricht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een vaas die je per ongeluk omstoot, om het glas drinken wat je kind op het tapijt van anderen laat vallen, enzovoorts. Zelfs de schade aangericht door je huisdieren valt onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering. Een ongeluk zit in een klein hoekje; het maakt het afsluiten van zo’n aansprakelijkheidsverzekering tot een hele verstandige keuze.