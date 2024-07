Dit drankje is de ultieme summer essential

Laatst geüpdatet op juli 17, 2024 by Redactie

In Nederland is ijsthee, na cola, het meest gedronken alcoholvrije drankje in de zomer. En dat is niet zo gek, want wat is er beter dan een glas koude ijsthee op een zomerse dag? Met de Lipton Ice Tea Peach Zero van SodaStream wordt het nog makkelijker om hem geheel naar eigen smaak te maken. Laat je inspireren door dit veelzijdige zomerse drankje!

Zonnetje in een glas

Een glas bruisende ijsthee is een perfecte dorstlesser tijdens een zomerse dag. Met de Lipton Ice Tea Peach Zero van SodaStream heb je het zelf in de hand; kies zelf hoeveel bubbels je toevoegt aan je water en voeg naar eigen wens de gewenste hoeveelheid siroop toe. Sprankelende bubbels maken het extra verfrissend. Daarnaast zijn er meerdere manieren om je glas een nóg zomerse twist te geven. Voeg citroen- en sinaas-appelschijfjes toe voor een extra dosis zon of ga voor een tropische touch met ananas of mango.

Eindeloze mogelijkheden

Mock- en cocktails met ijsthee zijn een verfrissende keuze voor zomerdagen en gezellige feestjes. IJsthee leent zich perfect voor frisse gemixte drankjes. Bartending was nog nooit zo makkelijk met de Lipton Ice Tea Peach Zero siroop. Ga voor een klassieke Long Island Iced Tea, of kies voor een sangria met witte wijn en fruitlikeur, citroensap en vers fruit. De balans tussen zoetheid en verfrissing maken de drankjes perfect voor ontspannende middagen in de zon, maar zijn ook een feestelijke aanvulling tijdens een gezellige avond met vrienden.

Lekkere verkoeling

Maak voor echte verkoeling jouw eigen ijsthee waterijsjes! Mix een dopje Lipton Ice Tea Peach Zero met een liter water, giet deze in een ijsvorm, leg in de vriezer en na een paar uur heb jij jouw eigengemaakte ijslollies. Maak ze nóg lekkerder met stukjes vers fruit als perzik, bessen of aardbei. Ook handig als ijsthee ijsblokjes voor extra verkoeling in je glas zonder dat deze verdunt wordt door smeltend water.

Zorgeloos verkoelen

Je komt onbezorgd de zomer door met de Lipton Ice Tea Peach Zero smaak van SodaStream. Deze ver-frissende, caloriearme siroop combineert de heerlijke smaak van perzik ijsthee met de verfrissing van bruis-water, zonder toegevoegd suiker. Ideaal voor warme zomerse dagen en als bewuster alternatief voor suiker-houdende frisdranken. Een fles Lipton Ice Tea Peach Zero bevat 440ml en is goed voor 9L frisdrank.



Lipton Ice Tea Peach Zero kost €6,49 en is verkrijgbaar bij Albert Heijn, Hema en via de online webshop van SodaStream.