Dit is de duurste stamppot ter wereld

In het restaurant Slagerij de Beurs is voor één avond de duurste stamppot ter wereld te verkrijgen. Het nuchtere, soms wat bescheiden gerecht werd door chefs Timo de Beurs en Samuel Levie, die speciaal hiervoor samenwerkten, in een internationaal en extravagant jasje gestoken. Met exclusieve ingrediënten als truffel en kreeft wordt de oerhollandse pot tot een heel nieuw niveau getild. Voor het bedrag van €1200,- voor vier tot vijf personen staat de stamppot in pie-vorm op 30 november op de kaart.

Een jasje van deeg

De klassieke boerenkoolstamp krijgt een upgrade van truffel. Veel truffel. De prijs van het gerecht wordt dan ook voornamelijk bepaald door dit ingrediënt: vanwege de warmte is de truffelprijs het afgelopen jaar sterk gestegen. Het geheel zit als pie chique verpakt in een knapperig jasje van deeg. De volledige pie is voor vier tot vijf personen, en kost in zijn geheel €1200,-. Het restaurant bouwt voort op de traditie van een eeuwenoude Amsterdamse slagerij, en dus kan een bijzondere worst niet ontbreken. De pie wordt geserveerd met een voor dit gerecht gecreëerde rookworst van Chaams hoen, kreeft en buikspek. Een kippenjus met truffel maakt het smakelijke geheel compleet.

Helft Nederlanders experimenteert met stamppot

Uit het grote Pieperonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Aardappel Organisatie, blijkt dat Nederlanders een ongewone stamppot niet schuwen: 48% zegt te experimenteren met bijzondere soorten stamppot. 9% eet stamppot vegetarisch, 57% met vlees, 34% wisselt af. Ook bleek uit het onderzoek dat 17% wel eens luncht met stamppot.



Samuel Levie: “Het mooie aan stamppot is dat er voor iedere smaak een variant te bedenken is. Juist het contrast van de doe-maar-normaal Hollandse pot en exclusieve ingrediënten vind ik interessant: met deze extravagante versie laten we zien dat deze klassieke Hollandse pot ook tot iets exclusiefs kan worden omgetoverd. Je kan een stamppot precies zo maken als je zelf wil. Of je nou met de aardappelbasis varieert, met de bladgroenten of met de toppings. We hopen mensen te inspireren zelf de keuken in te duiken en een bijzondere twist te geven aan deze Hollandse klassieker.”



Timo de Beurs: “Ik ben een enorme fan van de pieper, want aardappel is een hele goede drager voor allerlei smaken. Aardappel en truffel gaan ook fantastisch met elkaar samen. Ik werk in mijn gerechten ook vaker met de combinatie boerenkool en truffel, dus voor mij was dit een één-tweetje!”

Stamppotavond 30 november

Op 30 november organiseert Slagerij de Beurs een eenmalige dedicated avond waarop de duurste stamppot exclusief te verkrijgen is. Wie interesse heeft dient dit wel op voorhand aan te geven: reserveren is noodzakelijk. Stamppotliefhebbers kunnen deze avond hun hart ook op een andere manier ophalen: voor €49,50- kunnen gasten ook genieten van een volledig viergangenmenu van de hand van Timo de Beurs en Samuel Levie, met gerechten geïnspireerd op stamppot. Onderdeel van dit menu is ook een kleine proefportie van de duurste stamppot, optioneel met truffel. Reserveren kan via: https://www.slagerijdebeurs.nl/

Thuiskoks kunnen aan de slag

Voor de enthousiaste thuiskoks is de receptuur van de duurste stamppot te vinden via www.aardappels.nl. Daarbij zijn er ook een drietal recepten van budgetvarianten van de stamppot te vinden: met slimme hacks en ingrediënten die gemakkelijk te verkrijgen zijn laten de chefs zien dat je een normale stamppot in een handomdraai kunt upgraden naar een versie voor echte fijnproevers.

Fotocredits: Rinze Vegelien.