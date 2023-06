Dit is de nieuwste Housewive in ‘The Real Housewives of Amsterdam’

Laatst geüpdatet op juni 2, 2023 by Redactie

‘The Real Housewives of Amsterdam’ zijn dit najaar terug bij Videoland. Na het succes van het eerste seizoen nemen de ondernemende en succesvolle dames uit de Amsterdamse high society ons weer mee in hun leven, waarin ze niet alleen mét elkaar, maar ook óver elkaar praten – en dat zorgt af en toe voor verhitte discussies.



Cherry-Ann, Djamila, Hella, Kimmylien, Maria en Susanna die we goed hebben leren kennen in seizoen 1 keren terug in een gloednieuw seizoen. De dames maken in dit tweede seizoen kennis met een nieuwe Housewife.



Tamara Elbaz is ondernemer in de health industrie, single mom, auteur en podcast maker en heeft enorm veel zin in dit nieuwe avontuur. Hoe haar nieuwe en spirituele energie in de groep ontvangen zal worden is voor nu nog een vraag, maar dat het voor spanningen gaat zorgen is een ding wat zeker is. De opnames voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang.



‘The Real Housewives of Amsterdam’ wordt in Nederland geproduceerd door Concept Street, is een format van NBCUniversal en is dit najaar exclusief te streamen bij Videoland.



‘The Real Housewives of Amsterdam’ is produced in the Netherlands and is part of The Real Housewives franchise licensed globally by NBCUniversal Formats, which is part of Universal International Studios, a division of Universal Studio Group.



Beeld: Mark Engelen/Rob Jacobs