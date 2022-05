Dit is de werkplek van de toekomst volgens Millennials en Gen Z’s

Millennials en Gen Z’s in Nederland geven aan wat zij zoeken in de perfecte baan na de pandemie. Flexibele werktijden, mogelijkheden om te reizen, betekenisvol werk en diversiteit op de werkvloer zijn volgens hen de belangrijkste factoren. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek onder Millennials (26-41 jaar) en Gen Z’s (18-25 jaar), in opdracht van Hilton.

Uit het onderzoek blijkt dat de perfecte baan de mogelijkheid moet bieden om nieuwe mensen te ontmoeten, verschillende rollen te kunnen uitproberen en er moet een goede werk-privé balans zijn. Daarnaast blijkt dat 76% van de respondenten zich aangetrokken voelt tot organisaties met duidelijk beleid op het gebied van milieu en sociale kwesties.

De resultaten laten verder zien dat een diverse en inclusieve werkplek belangrijk is volgens 77% van de Millennials en Gen Z’s. 86% van de respondenten vindt dat sociale contacten belangrijker zijn geworden na de pandemie. Ook geeft 83% aan dat ze het belangrijk vinden dat hun werkgever een sterk welzijnsbeleid uitvoert. 16% van deze groep geeft aan dat ze in het afgelopen jaar hebben overwogen om van baan te wisselen, omdat ze zich zorgen maakten over hun mentale gezondheid en welzijn.

Andere factoren bij de zoektocht naar de perfecte baan waren onder andere uitgebreide mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling (82%), flexibel werken (80%), ondersteuning voor persoonlijke ontwikkeling (76%) en erkenning van prestaties (80%). De resultaten lieten daarnaast zien dat 18-41 jarigen meer belang hechten aan de mogelijkheid om hun carrière binnen één organisatie op te bouwen (85%) dan een carrière op te bouwen door steeds van werkgever te veranderen (8%).

40% van de Millennials en Gen Z’s heeft de afgelopen 12 maanden een carrière in de horeca overwogen. Deze sector heeft volgens respondenten aantrekkelijke voordelen, zoals het ontmoeten van nieuwe mensen (30%), afwisseling in het dagelijkse werk (28%), flexibele werktijden (23%) en de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te leren (25%).

De resultaten laten tot slot zien dat traditionele banen, zoals in de techniek (8%) of bouw (5%), niet langer in trek zijn als je ze vergelijkt met een baan als sociale media-influencer (16%).

David Kelly, Senior Vice President, Continental Europe, Hilton: “Uit ons onderzoek blijkt dat de pandemie ertoe heeft geleid dat wij anders over onze baan denken. Ik ben er trots op dat Hilton zich is blijven ontwikkelen om gehoor te geven aan de steeds veranderende behoeften van haar werknemers in Nederland. Wij lopen voorop met cultuur en zetten ons met hart en ziel in om een echt diverse en betekenisvolle werkomgeving te creëren, waarin individuen de middelen krijgen om hun volledige potentieel te ontplooien.

Het onderzoek onder 1.000 deelnemers tussen de 18 en 41 jaar toont voorkeur werkzoekenden.