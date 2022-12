Dit is er allemaal te zien in de feestmaand bij Film1

Laatst geüpdatet op december 13, 2022 by Redactie

Bij velen is het een vaste kersttraditie: Home Alone op de tv, met dit jaar zelfs een concerteditie voor de fans. Voor wie echter al moedeloos wordt van het idee om weer het blije gezicht van Macaulay Culkin voorbij te zien komen, biedt Film1 een beter alternatief. Vlak voor en tijdens de feestdagen zijn er zes films te zien, die je ofwel met de hele familie of beter met een stel vrienden kunt kijken. Hilarische komedies op het Film1-programma zijn Fatman met Mel Gibson als losgeslagen kerstman, Office Christmas Party met feestbeest Jennifer Anniston en The ComeBack Trail met veteranen Tommy Lee Jones, Robert de Niro en Morgan Freeman. Aanraders voor het hele gezin zijn A Christmas Gift From Bob, My Dad’s Christmas Date en de Nederlandse film All You Need Is Love. Laatstgenoemde behaalde in de bioscoop de status van Gouden Film en het verhaal gaat over het gelijknamige tv-programma, met acteur Fedja van Huêt in de rol van presentator.

Uitzinnige komedies met Hollywood-sterren

In de feeststemming komen kan vanaf 23 december met Office Christmas Party, waarin kerstmannen rappen en rendieren uit de wc drinken. Een creatie van de schrijvers van de hit The Hangover met Jennifer Aniston, Jason Bateman, Kate McKinnon en T.J. Miller. Op kantoor vieren ze een episch kerstfeest dat totaal uit de hand loopt door te veel alcohol. Op 24 december speelt Mel Gibson in de komische actiefilm Fatman een losgeslagen Kerstman, die zijn populariteit ziet dalen en gevaar loopt omdat een teleurgesteld jongetje een huurmoordenaar op hem afstuurt.

Oudjaarsavond sluit af met de actiekomedie The Comeback Trail, waarin filmlegendes Robert De Niro, Morgan Freeman en Tommy Lee Jones de hoofdrol spelen. Een filmproducent die diep in de schulden zit, cast een acteur in een wes tern vol dodelijke stunts in de hoop een flinke verzekeringspremie op te strijken.

Kerstfilms die ontroeren

De kerstmaand is natuurlijk niet compleet zonder hartverwarmende en romantische films om samen met het hele gezin te kijken. Op 22 december A Christmas Gift From Bob, een waargebeurd kerstverhaal over de bijzondere hechte band tussen straatmuzikant James Bowen en zijn kat Bob. Met Kerst staat Film1 in het teken van romantiek. Op Eerste Kerstdag gaat de zestienjarige Jules in My Dad’s Christmas Date op zoek naar een nieuwe liefde voor haar vader (Jeremy Piven) en op Tweede Kerstdag zorgt de plotselinge verdwijning van de presentator in de film All You Need Is Love voor de nodige stress. Fedja van Huêt kruipt in de huid van het op Robert ten Brink gebaseerde personage en andere rollen zijn voor bekende acteurs als Bracha van Doesburgh, Waldemar Torenstra en Anniek Pheifer.