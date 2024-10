Dit is er binnenkort te zien bij RTL en Videoland

Laatst geüpdatet op oktober 4, 2024 by Redactie

RTL presenteerde onlangs zijn ambities en toekomstplannen tijdens het RTL Content Event. Hier werden samenwerkingen en nieuwe formats aangekondigd. We zetten ze hier op een rij wat er binnenkort te zien bij RTL en Videoland.

Veelbelovende samenwerkingen Videoland

Videoland gaat regelmatig exclusieve samenwerkingen aan en kondigde tijdens het RTL Content Event aan dat StukTV van Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriens, nieuwe formats voor de streamer gaat ontwikkelen. Het eerste programma uit deze samenwerking is een nieuwe versie van ‘Het Jachtseizoen’, genaamd ‘Het Jachtseizoen Most Wanted’ (Videoland), waarin vijftien boeven vijf dagen lang door Nederland vluchten. StukTV, met meer dan 2,5 miljoen abonnees op YouTube, is al twaalf jaar het grootste online-entertainmentkanaal van Nederland. De eerste boef van ‘Het Jachtseizoen Most Wanted’ is Els van ‘B&B Vol Liefde’.



Naast StukTV gaat Videoland een verbinding aan met drie gerenommeerde documentairemakers. Documentaires zijn een belangrijke pijler en daarom tekent het platform Thomas Erdbrink exclusief voor de komende twee jaar. Hij gaat onder andere een serie maken waarbij hij een nieuw perspectief brengt op regimes die de westerse wereld als vijandig beschouwt. Ook Monique Nolte verbindt zich exclusief aan Videoland en maakt een vervolg op de documentaires waarin Kees Momma wordt gevolgd: ‘Kees Vliegt Echt Uit’ (Videoland). Ook Danny Ghosen gaat een aantal documentaires voor Videoland maken. Werelden die voor anderen vaak gesloten blijven, gaan voor hem open. Welke onderwerpen Danny precies gaat onderzoeken, wordt op een later moment bekendgemaakt.

RTL aan de basis van nieuwe formats

‘B&B Vol Liefde’, ‘De Verraders’, ‘Wonen Onder De Zon Voor Minder Dan Een Ton’ en ‘Ik Weet Er Alles Van’ is een aantal succesvolle formats dat zijn oorsprong vindt bij de RTL Creative Unit, die vaak in samenwerking met externe producenten nieuwe formats ontwikkelt. Twee nieuwe formats die in volle ontwikkeling zijn: ‘Pandora’s Box’ en ‘Narcostad’.



‘Pandora’s Box’ (RTL 4) is het nieuwe adventure reality programma van RTL 4, geïnspireerd op de wereldberoemde mythe over De Doos van Pandora. Twaalf bekende Nederlanders gaan een avontuur met elkaar aan op een adembenemende plek aan de Middellandse Zee. Omringd door tempels en ruïnes strijden ze tegen elkaar in een spel vol dilemma’s, verleiding en wraak. Een spel dat draait om een mysterieus object: De Doos van Pandora. Die kunnen de kandidaten maar beter gesloten laten, want, net zoals in de mythe, zorgt het openen ervan voor onheilspellende gevolgen. Een vloek die zijn weerga niet kent.



De nieuwe dramaserie ‘Narcostad’ (Videoland), naar het idee van Videoland talent Nasrdin Dchar, is op dit moment in ontwikkeling. De serie toont de ernstige gevolgen van het groeiende drugsgebruik in Rotterdam, met de focus op de slachtoffers die vaak zelf daders worden. Maar ‘Narcostad’ laat ook zien dat je je weer kunt ontworstelen aan die criminele wereld en dat er uiteindelijk altijd hoop is op een beter leven.

Talenten krijgen een podium

Marieke Elsinga en Jim Bakkum gaan ‘The Headliner’ (RTL 4) presenteren. In de nieuwe talentenjacht gaan twee coachteams de strijd met elkaar aan: Nick Schilder & Typhoon tegen Jacqueline Govaert & Kraantje Pappie. Samen met andere professionals uit de muziekindustrie gaan zij de kijker begeleiden bij het kiezen van dé nieuwe livesensatie van Nederland.

Heerlijk wegzwijmelen

Bij Videoland bloeit en broeit er van alles op love reality gebied. Zo presenteert Valerio Zeno ‘Paradise Hotel’ (Videoland), waar maar één hotelregel geldt: of je deelt een kamer of je checkt uit. Bij het inchecken hebben de deelnemers aangegeven of ze zijn gekomen voor geld of de liefde. Hoe de kandidaten dit spel spelen, onthullen ze pas tijdens de bloedstollende finale. Ook Chantal Janzen stort zich in een nieuw liefdesavontuur. Ze gaat in ‘De Golden Bachelor’ (Videoland) op zoek naar een nieuwe liefde voor de 73-jarige ondernemer Gerard. Zal Gerard de vrouw van zijn dromen ontmoeten en aan een nieuw liefdesavontuur beginnen?

Grenzen verleggen

Avonturiers kunnen uitkijken naar twee nieuwe reality adventure programma’s. In ‘The Summit’ (RTL 4), gepresenteerd door Beau van Erven Dorens, proberen twaalf onbekende Nederlanders binnen 12 dagen de top van een afgelegen berg in Scandinavië te bereiken. Onderweg moeten ze eliminatierondes en uitdagingen van de mysterieuze mountainkeeper doorstaan om uiteindelijk een kwart miljoen euro binnen te slepen. Negen avonturiers gaan in ‘ALONE’ (Videoland) zo lang mogelijk proberen alleen te overleven in de afgelegen wildernis van Noorwegen. Zonder cameracrew en met beperkte overlevingsuitrusting strijden ze tegen de natuur, honger, extreme weersomstandigheden en eenzaamheid.

Hoopvolle perspectieven

Verhalen die uit het leven gegrepen zijn. John Williams volgt in ‘Uit de Schulden’ (RTL 4) vijf huishoudens waar financiële problemen aan de orde van de dag zijn. Samen met zijn team van experts gaan de deelnemers aan de slag om hun leven op alle vlakken vanuit het ‘rood’ weer ‘zwart’ te krijgen.



In ‘Uitstel van Executie: Met Raad en Daad’ (RTL 4) reist Martijn Krabbé samen met het vertrouwde team van Eef, Alex en Duncan door het land om binnen 72 uur zoveel mogelijk woon- en financiële problemen op te lossen.



Ellie Lust gaat in ‘Opgelicht in de Liefde?’ (RTL 5), samen met particulier rechercheur John Warrink en Ayleen Charlotte, (slachtoffer van de Tinder Swindler) slachtoffers van datingfraude helpen. Ze confronteren datingfraudeurs met de schade die zij hebben aangericht.

Boven op de actualiteit

In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen houdt RTL Nieuws de laatste ontwikkelingen bij, zowel bij RTL 4 en RTL Z, als online via de app. Wordt het Kamala Harris of Donald Trump? Verslaggevers Erik Mouthaan en Sophie van der Meer polsen het sentiment in verschillende staten en doen uiteraard ook live verslag op de dag van de verkiezingen.

Alledaagse reality

Naast ‘The Real Housewives of Amsterdam’ komt Videoland met ‘The Real Housewives Van Het Zuiden’, waarin een bijzondere vriendinnengroep van acht vermogende vrouwen uit het Zuiden wordt gevolgd. Ze hebben allemaal heel uiteenlopende achtergronden; van sterrenrestaurant tot bordeel en van bouwbedrijf tot de grootste bruidsmodezaak ter wereld. Ook duiken we in het zuiden van het land in de hechte gemeenschap van één van de markantste dorpen van Noord-Brabant: St. Willebrord, oftewel ‘rolluik-city’. In ‘St. Willebrord Het Mirakel van Brabant’ (RTL 5) wordt een aantal opvallende Willebrorders thuis en op het werk gevolgd: in de kledingzaak, de slagerij en de kapsalon. Er wordt met liefde en humor samengeleefd, en niemand wil ooit nog weg uit hun geliefde dorp.



Gerard Joling geeft in het voorjaar van 2025 een inkijk in zijn leven in de realityserie ‘Only Joling’ (RTL 4) waarin hij en zijn entourage van dichtbij gevolgd worden op weg naar zijn 65e verjaardag en 40-jarig jubileum. Van intieme momenten thuis tot het stilstaan bij het verlies van zijn moeder en zijn naasten. Op weg naar optredens, tijdens zijn werk voor RTL en verschillende feestjes met vrienden, waar Gerard het hoogste woord heeft.

Bijzondere portretten

Regisseur en Gouden Kalf-winnaar Joost van Ginkel duikt voor Videoland opnieuw in de wereld van de Nederlandse royals en maakt de driedelige documentaireserie ‘Beatrix’ (Videoland). Eerder maakte hij voor Videoland al het drieluik ‘Prins Bernhard’. Insiders, intimi en experts vertellen over het indrukkende leven van Prinses Beatrix: de krachtige vrouw, vriendin en moeder achter het ambt. De verhalen komen tot leven dankzij de persoonlijke anekdotes en het exclusief archiefmateriaal van het Nederlands Instituut Beeld en Geluid.



Humberto Tan komt volgend jaar met het nieuwe programma ‘Humberto Tan en Plekken Om Nooit Te Vergeten’ (RTL 4) waar hij elke aflevering met twee bekende reisgenoten afreist naar een bijzondere plek op de wereld. Dit kan een plek zijn die door klimaatverandering binnen een decennium niet meer zal bestaan of waar dieren met uitsterven worden bedreigd. Met eigen ogen zien en ervaren Humberto en zijn gasten met wat voor heftige veranderingen mens, dier en natuur geconfronteerd worden. Hun missie: de mooiste plekken, dieren en mensen vastleggen in een bijzondere serie foto’s…voordat het te laat is.

Kwalitatief Nederlands drama

Videoland blijft investeren in lokaal drama, een van de pijlers van het streaming platform. Een kleine greep uit titels die komende maanden te verwachten zijn.



Allereerst goed nieuws voor de fans van ‘Gooische Vrouwen’ (Videoland/SBS6): de langverwachte trailer van het nieuwe, zesde seizoen is er! Een smakelijk voorproefje van wat er dit seizoen in Het Gooi staat te gebeuren.



In de nieuw aangekondigde serie ‘Onopgelost’(Videoland) kiest professor criminologie Mia van der Linden (Georgina Verbaan) via een pittig eliminatieproces een kleine groep studenten om cold cases op te lossen. Zo verdween een studente na een date, vond een drill-rap moord plaats en werd een baby gevonden in een koffer. De stille Ninthe (Marie-Mae van Zuilen), knappe Jochem (Maksim Stojanac), scherpe Vera (Veerle Dejaeger), nuchtere Charlie (Thorn de Vries) en Melvin (Xavier Molijn) met het fotografisch geheugen worden door Mia uitgedaagd om met oud bewijsmateriaal alsnog de cases op te lossen.



In 2025 is bij Videoland ‘De F*ckulteit’ (Videoland) te streamen, een zenuwslopend en confronterend psychologisch drama over grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik, in een rechtenfaculteit, met in de hoofdrollen onder andere Julia Akkermans, Fedja van Hûet, Stephanie van Eer en Mingus Dagelet.



Voor de hartverwarmende serie ‘Bennie’ (Videoland), geïnspireerd op het levensverhaal van Barry Atsma, is de cast eindelijk onthuld. Wesley van Klink (Bennie), Hadewych Minis (Suus), Fedja van Huêt (Kars), Damaris de Jong (Tess) en Mo Braun (Jonas) spelen in de serie die ons meeneemt in het leven van een bijzondere familie, met als centrale figuur de 18-jarige Bennie, met het syndroom van Down.



Na het succes van het eerste seizoen van ‘Máxima’ (Videoland), verkocht aan meer dan 30 landen, starten binnenkort de opnames van het tweede seizoen. Vier nieuwe acteurs zijn toegevoegd aan de cast. Abbey Hoes kruipt in de huid van Laurentien en Claire Bender vertolkt Mabel. De broers van Koning Willem-Alexander worden gespeeld door Steef de Bot (Constantijn) en Bram Suijker (Friso).



RTL gaat door met verhalen vertellen die ertoe doen. Die je verrijken, aan het denken zetten, verbinden en laten lachen. Verhalen die de stem en het gezicht van Nederland laten zien. RTL is er in goede en slechte tijden, de beste tijden komen nog.



Beeld ‘The Real Housewives Van Het Zuiden’: Tom Cornelissen