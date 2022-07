Dit is er nieuw bij RTL in augustus

Hoewel het nog volop zomer is, blikken wij alvast vooruit op de nieuwe RTL-programma’s in de maand augustus! Hieronder een overzicht van de hoogtepunten die in augustus starten bij de RTL zenders. Er valt genoeg te genieten.

Highlights RTL 4 in augustus

RENZE

Renze Klamer maakt zijn talkshowdebuut bij RTL! Vanaf maandag 4 juli sluit hij de zomeravonden op geheel eigen wijze af, verrassend en met humor. Hij voert het gesprek van de dag, behandelt de actualiteit en er is uiteraard ruimte voor muziek. ‘RENZE’ is de maand juli elke doordeweekse dag rond de klok van 21.45 uur te zien bij RTL 4.

‘RENZE’ is vanaf 4 juli elke werkdag om 21.45 uur te zien bij RTL 4.

Lego Masters

Acht nieuwe teams uit Nederland en België gaan een bijna onmogelijke uitdaging aan: het bouwen van nog mooiere, creatievere, grotere en indrukwekkendere bouwwerken dan de vorige seizoenen. Wie bouwt spectaculairder dan de rest, wie heeft het beste technisch inzicht, wie heeft stalen zenuwen en welk duo wint de titel LEGO Master 2022?

‘Lego Masters’ is vanaf zaterdag 27 augustus wekelijks om 20:00 uur te zien bij RTL 4.

De 1% Quiz

De 1% Quiz is een quizprogramma onder leiding van Tijl Beckand, waarbij het niet gaat over boekenkennis, maar om logisch en creatief nadenken. Honderd kandidaten moeten tegelijkertijd raadsels en puzzels oplossen, die steeds moeilijker worden. Bij een fout antwoord valt de speler af en degene die het tot de finalevraag weet te halen, wint ‘De 1% Quiz’ en gaat naar huis met een bedrag dat kan oplopen tot 50.000 euro.

‘De 1% Quiz’ is vanaf zaterdag 27 augustus wekelijks om 21:30 uur te zien bij RTL 4.

Humberto

De talkshows van RTL worden vanaf dit najaar doorgetrokken in het weekend. Zaterdag 27 augustus trapt Humberto Tan het eerste weekend af. Deze weekendshows krijgen een geheel eigen karakter en uitstraling vanuit een nieuwe studio, met meer nadruk op muziek en entertainment, al zal uiteraard ook het gesprek van de dag gevoerd worden.

‘Humberto’ is vanaf zaterdag 27 augustus wekelijks om 22:30 uur en elke zondag om 21:30 uur te zien bij RTL 4.

Expeditie Robinson

Het komende seizoen van ‘Expeditie Robinson’ heeft een gloednieuw presentatieduo! Vanaf zondag 28 augustus presenteren Nicolette Kluijver en Rick Brandsteder wekelijks de ultieme survivalstrijd bij RTL 4. Wie wordt de winnaar van het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson?

‘Expeditie Robinson’ is vanaf zondag 28 augustus wekelijks om 20:00 uur te zien bij RTL 4.

De Moeite Waard

Nieuw programma van de makers van ‘Kopen Zonder Kijken,’ waarin koppels worden gevolgd die hun langgekoesterde wens om een huis te flippen gaan waarmaken. Dit betekent een woning aankopen en verbouwen om het vervolgens ook weer te verkopen in de hoop een beetje winst te maken. Maar is het allemaal wel zo makkelijk als van tevoren gedacht? Presentator Tijl Beckand en bouwdeskundige Bob Sikkes volgen het proces op de voet.

‘De Moeite Waard’ is vanaf maandag 29 augustus wekelijks om 20:30 uur te zien bij RTL 4.

Jinek

Jinek is terug! Dé dagelijkse talkshow waarin Eva Jinek met de hoofdrolspelers uit de actualiteit het gesprek van de dag voert. Journalistiek, scherp, onderhoudend en over onderwerpen uit de media, cultuur, sport en maatschappij.

‘Jinek’ is vanaf maandag 29 augustus elke werkdag om 22:00 uur te zien bij RTL 4.

Opvoeden Doe Je Zo

Vanaf 30 augustus start er een nieuw opvoedprogramma met een spraakmakend experiment waarin acht ouderparen met elk een eigen opvoedstijl onderling bepalen wie de beste opvoeders zijn en dus het meest effectief.

‘Opvoeden Doe Je Zo’ is vanaf dinsdag 30 augustus wekelijks om 20:30 uur te zien bij RTL 4.

I Can See Your Voice

Muzikale spelshow waarin zes kandidaten alles uit de kast halen om het panel te laten geloven dat ze een goede zanger zijn. Maar niet alles is wat het lijkt, want er zitten tussen de kandidaten ook een aantal valse stemmen. In verschillende rondes vallen de kandidaten een voor een af. De laatst overgebleven kandidaat mag aan het eind van de show een duet zingen met de bekende Nederlandse gastartiest.

‘I Can Nee Your Voice’ is vanaf woensdag 31 augustus wekelijks om 20:30 uur te zien bij RTL 4.

Highlights RTL 4 in september

Fout Maar Goud

Het gloednieuwe RTL 4-programma ‘Fout Maar Goud’ staat volledig in het teken van quilty pleasures. We durven er niet altijd voor uit te komen, maar íedereen heeft ze. Met een bak popcorn in de hand kijken naar de Kardashians, té veel chocolade eten, kerstmuziek luisteren in het voorjaar en losgaan op ABBA als niemand kijkt. Teamcaptains Marieke Elsinga en Gerard Joling leiden hun teams door diverse spellen, met als missie de mystery guest van het andere team te ontmaskeren. Deze nieuwe RTL-show wordt gepresenteerd door Chantal Janzen.

‘Fout Maar Goud’ is vanaf donderdag 1 september wekelijks om 20:30 uur te zien bij RTL 4.

Holland’s Got Talent

Dé talentenshow waar iedereen met een talent kan schitteren op het allergrootste open podium van Nederland. De terugkeer van het populaire programma gaat gepaard met een aantal verrassende elementen. Naast Chantal Janzen, en Dan Karaty, als vertrouwde vaste juryleden, voegen nu ook Edson de Graça en Marc-Marie Huijbregts zich aan het jurypanel.

‘Holland’s Got Talent’ is vanaf vrijdag 2 september wekelijks om 20:00 uur te zien bij RTL 4.

Highlights RTL 5

Mijn Huid Ziet Er Niet Uit!

In Mijn Huid Ziet Er Niet Uit! volgen we drie top dermatologen en hun patiënten. We zien verschillende heftige huidaandoeningen en horen persoonlijke, vaak schrijnende verhalen achter de symptomen. Tijdens de consulten en de behandelingen leren we de dermatologen ook beter kennen. Wat maakt het vak dermatologie zo bijzonder en hoe kunnen ze hun patiënten het beste helpen?

‘Mijn Huid Ziet Er Niet Uit!’ is vanaf maandag 29 augustus wekelijks om 20:30 uur te zien bij RTL 5.

Ewout:

De zesdelige reportageserie waarin Ewout Genemans meekijkt in bijzondere werelden en een kijkje neemt achter deuren die normaal gesloten blijven. In dit seizoen mag Ewout – bij hoge uitzondering – meelopen met het BOT; het Bijzondere Ondersteuningsteam van Justitie dat de zwaarste criminelen en verdachten in geruchtmakende strafzaken transporteert. Ook reist hij af naar Mexico, waar steeds meer toeristen het slachtoffer worden van schietpartijen tussen drugsbendes. En hij onderzoekt waarom steeds meer mensen ervoor kiezen om van ‘de dood’ hun beroep te maken.

‘Ewout:’ is vanaf dinsdag 30 augustus wekelijks om 20:30 uur te zien bij RTL 5.

Five Days Inside

Documentaireserie waarin de presentatoren van dit seizoen – Eddy Zoëy en Geraldine Kemper – inside gaan bij instellingen en locaties waar je normaal gesproken niet zomaar binnenkomt. Eddy gaat onder andere inside bij een centrum waar jongeren en volwassenen verblijven die na ernstig hersenletsel in coma zijn geraakt en nu een intensief neurorevalidatie programma volgen. Geraldine verblijft onder andere in een opvanghuis voor slachtoffers van huiselijk geweld, en de grootste vrouwengevangenis van Nederland.

‘Five Days Inside’ is vanaf woensdag 31 augustus wekelijks om 20:30 uur te zien bij RTL 5.

Highlights RTL 7

RTL 7 Films: Nicolas Cage

Bij RTL 7 staat deze maand een reeks Nicolas Cage-films (waaronder de tv-première van ‘Primal’) op het menu. Van ‘Trapped’ tot ‘Running With The Devil’, RTL 7 trakteert jou vijf avonden lang op de beste films van één van de grootste acteurs: Nicolas Cage.

‘RTL 7 Films: Nicolas Cage’ is vanaf 25 augustus donderdag om 20:30 uur & 22:30 uur, vrijdag en maandag om 22:30 uur en zaterdag en zondag om 20:00 uur en 22:00 uur te zien bij RTL 7.



Champions League

In augustus begint de Champions League weer! De deelnemende clubs zullen later bekend gemaakt worden. Vanaf 16/8 worden de spannende play-offs gespeeld.

‘Champions League’ is op dinsdag 16 en 23 augustus en op woensdag 17 en 24 augustus om 20:30 uur te zien bij RTL 7.

Highlights RTL 8

The (Second) Best Exotic Marigold Hotel

Bij RTL 8 kunnen we in augustus genieten van een mix van drama en komedie, met films als ‘The Best Exotic Marigold Hotel’ en het vervolg ‘The Second Best Exotic Marigold Hotel’.

‘The (Second) Best Exotic Marigold Hotel’ is op maandag 29 en dinsdag 30 augustus om 20:30 uur te zien bij RTL 8.