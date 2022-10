Dit is er nieuw bij RTL in november

Benieuwd welke programma’s er volgende maand bij RTL te zien zijn? Graag blikken we vooruit op de nieuwe RTL-programma’s in de maand november.

Highlights RTL 4

‘The Masked Singer’

‘The Masked Singer’ is terug! Vanaf vrijdag 4 november is het vierde seizoen van de kijkcijferhit te zien bij RTL 4. In de nieuwe reeks staat opnieuw de vraag centraal: wie zitten er achter de maskers? Trouwe panelleden Gerard Joling & Buddy Vedder en Carlo Boszhard & Loretta Schrijver zullen, onder leiding van presentator Ruben Nicolai, weer hun uiterste best doen om de identiteit van de karakters te achterhalen en met hun speculaties punten te verdienen.



‘The Masked Singer’ is vanaf 4 november elke vrijdag om 20.00 uur te zien bij RTL 4.



‘Isola Di Beau’

Vanaf zondag 20 november ontvangt Beau van Erven Dorens iedere week twee bijzondere gasten op het prachtige Sardinië. In het RTL 4- programma ‘Isola di Beau’ neemt hij zijn gasten mee op pad, met diepblauw water, pittoreske dorpjes, rotspartijen en onbewoonde eilandjes als decor. De ideale setting voor boeiende gesprekken en leuke activiteiten.



‘Isola Di Beau’ is vanaf 20 november elke zondag om 20.00 uur te zien bij RTL 4.



‘Beau’

Dagelijkse talkshow waarin Beau van Erven Dorens, op geheel eigen wijze, de dag doorneemt met kijkers en actuele gasten. Hij bespreekt het laatste nieuws en duikt in onderwerpen die hem zelf opvallen, persoonlijk raken of dichtbij hem liggen.



‘Beau’ is vanaf 21 november elke werkdag rond de klok van 22.00 uur te zien bij RTL 4.

Highlights RTL 5 in november

‘Zeeman confronteert’

In het RTL5-programma ‘Zeeman Confronteert’ zetten Thijs Zeeman en zijn team alles op alles om Nederlanders die een groot probleem hebben te helpen. Of het nu door meesteroplichters, manipulators of louche beunhazen is waardoor zij emotioneel of financieel volledig geruïneerd raken, Zeeman gaat de confrontatie met de daders aan, om te zorgen dat hun slachtoffers hun leven weer terugkrijgen.



‘Zeeman confronteert’ is vanaf dinsdag 22 november wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

Highlights RTL 7 in november

‘RTL 7 Films: Testosteronweken’

In november zijn er weer volop actiefilms te zien bij RTL 7. Liefhebbers van het genre halen hun hart op met een groot aantal klassiekers als ‘Rambo’ en ‘The Expendables’.



Deze actiefilms zijn vanaf 5 november elke werkdag om 20.30 en 22.30 en op zaterdag en zondag om 20.00 en 22.00 uur te zien bij RTL 7.



‘UEFA Champions League’

In november zie je bij RTL 7 de laatste wedstrijden uit de poulefase.



‘UEFA Champions League’ is op dinsdag 1 november en woensdag 2 november om 20.30 uur te zien bij RTL 7.