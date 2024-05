Dit is er te streamen op SkyShowtime in juni 2024

Laatst geüpdatet op mei 27, 2024 by Redactie

Bij SkyShowtime komt het beste entertainment van ‘s werelds meest iconische studio’s en verhalenvertellers ter wereld samen. SkyShowtime is een nieuwe Europese streamingdienst voor eersteklas entertainment, met films en originele series van Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios, Peacock en SkyShowtime Originals. Bekijk hier wat er te streamen is op SkyShowtime vanaf juni 2024.

Seizoenen in première

SEIZOEN: 3 AFLEVERINGEN: 10 Mayor of Kingstown

Mayor of Kingstown volgt de machtige makelaarsfamilie McLusky in Kingstown, Michigan, waar het opsluiten van mensen de enige bloeiende industrie is. Met thema’s als systematisch racisme, corruptie en ongelijkheid werpt de serie een grimmige blik op de pogingen van de McLusky- familie om orde te handhaven en gerechtigheid te brengen in een stad waar beide ver te zoeken zijn.

NIEUWE AFLEVERINGEN ZIJN VANAF 6 JUNI EXCLUSIEF TE STREAMEN OP SKYSHOWTIME.

SEIZOEN: 1 AFLEVERINGEN: 6 The Tattooist of Auschwitz

De zesdelige serie, gebaseerd op de internationale bestsellerroman The Tattooist of Auschwitz van Heather Morris, is geïnspireerd op het waargebeurde verhaal van Lali en Gita Sokolov, die elkaar leerden kennen tijdens de Holocaust toen ze beiden gevangen zaten in het concentratiekamp Auschwitz. Kort na zijn aankomst werd Lali benoemd tot een van de Tätowierer (tatoeëerders), met als taak om de identificatienummers op de armen van medegevangenen te tatoeëren. Eén van die medegevangenen is Gita (Anna Próchniak). Ze worden op slag verliefd op elkaar en zo begint een moedig, menselijk en onvergetelijk verhaal.

ALLE AFLEVERINGEN ZIJN VANAF 7 JUNI EXCLUSIEF TE STREAMEN OP SKYSHOWTIME.

SEIZOEN: 10B AFLEVERINGEN: 5 PAW Patrol

PAW Patrol is een avontuurlijke actie-animatieserie voor kinderen over een team van zes heldhaftige puppy’s. Hun leider is Ryder, een 10-jarige jongen met technisch talent. PAW Patrol gebruikt een mix van creatieve oplossingen, coole voertuigen en fysieke humor om de gemeenschap van Avonturenbaai te beschermen. Van Marshall, de brandweerhond, tot Chase, de politiepup, en Skye in haar helikopter: elke pup heeft een unieke persoonlijkheid en speciale vaardigheden. Samen laten ze zien hoe belangrijk het is om samen te werken en een goede burger te zijn. Ze hebben allemaal speciale PupPacks op hun rug, zodat ze alles aankunnen: van kittens uit een boom helpen tot een trein redden van een rotsverschuiving! Hoe groot het avontuur ook is, de PAW Patrol is altijd in voor een spelletje, een lach en een aai van Ryder.

NIEUWE AFLEVERINGEN ZIJN VANAF 14 JUNI EXCLUSIEF TE STREAMEN OP SKYSHOWTIME.

Doorlopende series

SEIZOEN: 1 AFLEVERINGEN: 6 Concordia

Concordia is de gemeente van de toekomst, gebouwd op een fundering van surveillance en datacollectie. Niet voor snode, egoïstische doeleinden, maar voor het welzijn van de inwoners. Het doel van het bestuur is om een vrijere, eerlijkere en menselijkere samenleving te creëren. Na twintig jaar bestaan is Concordia een onbetwistbaar succes, tot er rampen toeslaan die de fundering en de mogelijkheid tot uitbreiding in gevaar brengen: de allereerste moord en een hack van de ondoordringbare AI van de stad. Het onderzoek wordt al snel een race tegen de klok om de hack te herstellen, de moord op

te lossen en de uitbreiding te voltooien, maar het team bevindt zich al snel oog in oog met een diep verontrustend geheim dat alles wat de makers hebben bereikt dreigt te vernietigen… Met Ruth Bradley (Ted Lasso), Nanna Blondell (Black Widow) en Hugo Becker (Leonardo) in de hoofdrol. Geregisseerd door Barbara Eder (Barbarians) en met Frank Doelger (Game of Thrones) als showrunner.

NIEUWE AFLEVERINGEN ZIJN WEKELIJKS EXCLUSIEF TE STREAMEN OP SKYSHOWTIME. OP 6 JUNI GAAT DE LAATSTE AFLEVERING IN PREMIÈRE.

FILM

Mean Girls (2024)

Uit het komische brein van Tina Fey komt een nieuwe twist aan de moderne klassieker Mean Girls. Cady Heron (Angourie Rice) is nieuw op school en wordt omarmd door de zogeheten ‘Plastics’, een elitegroep van populaire meisjes die aan de top van de sociale voedselketen staan. ‘Queen bee’ Regina George (Renée Rapp) heeft het voor het zeggen, met haar trouwe volgelingen Gretchen (Bebe Wood) en Karen (Avantika) achter zich. Maar wanneer Cady de grote fout maakt om voor Regina’s ex Aaron Samuels (Christopher Briney) te vallen, heeft Regina het op haar gemunt. Terwijl Cady met de hulp van haar vrienden Janis (Auli’i Cravalho) en Damian (Jaquel Spivey), twee buitenbeentjes, het ultieme monster uitschakelt, moet ze trouw blijven aan zichzelf midden in de meest meedogenloze jungle: de middelbare school.

VANAF 25 JUNI EXCLUSIEF TE STREAMEN OP SKYSHOWTIME.

DOCUMENTAIRE Milli Vanilli

In deze fascinerende documentaire wordt het nooit eerder vertelde verhaal achter het beruchte popduo en hun lipsync-schandaal uit de jaren 90 verteld. Van hun razendsnelle opkomst tot hun publieke ondergang, alles komt aan bod in de nieuwe documentaire.

VANAF 1 JUNI EXCLUSIEF TE STREAMEN OP SKYSHOWTIME.