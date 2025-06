Dit is er te zien bij Pathé in juni!

Laatst geüpdatet op juni 2, 2025 by Redactie

Of de zon nu uitbundig schijnt of de regen met bakken uit de lucht valt, in juni zit je altijd goed bij Pathé. Deze maand staat het bioscoopaanbod bol van de filmbeleving voor iedereen. Fans van spectaculaire gevechten kunnen genieten van Ballerina, een actiethriller die zich in dezelfde wereld afspeelt als John Wick. Ook F1, de nieuwste film met Brad Pitt, doet met indrukwekkende races de adrenaline flink stijgen in de bioscoopzalen. Meer zin in bloedstollende schrikmomenten? Dan kunnen horrorliefhebbers genieten van de langverwachte zombiefilm 28 Years Later, en ook het moordende robotmeisje M3GAN 2.0 is terug van weggeweest. Doe je het liever wat rustiger aan, laat je dan vliegend meevoeren op de wind in de live action remake van How to Train Your Dragon of verlies jezelf in de dromerige ogen van Pedro Pascal en Chris Evans in de romcom Materialists. Het grote doek biedt dus ook in juni weer een wereld vol verhalen waar je in kunt duiken, ongeacht de weersvoorspelling.



Families kunnen bij Pathé terecht voor de nieuwste Disney/Pixar film genaamd Elio, over een dromerig jongetje met een levendige fantasie en liefde voor buitenaards leven, die wordt ontvoerd naar een intergalactische gemeenschap waar een episch avontuur begint. Liefhebbers van filmmuziek kunnen zich onderdompelen in iconische klanken bij de Sound Sessions van Pitchblack Playback: Hans Zimmer ‘Live’. En met de nieuwe, exclusief bij Albert Heijn te verkrijgen Pathé popcorn is ook thuis op de bank met actiefilm The Amateur de ultieme filmbeleving te vinden.

Pathé Nieuws

Rooftop Pathé Utrecht Leidsche Rijn deze zomer vanuit iconische bioscoopstoel te beleven

Pathé Utrecht Leidsche Rijn trapt het buitenseizoen af met een bijzonder filmuitje: films kijken in de open lucht, vanaf het dakterras. Dit jaar met een opvallende twist: voor het eerst nemen bezoekers plaats in de iconische rode bioscoopstoelen, bekend uit de reguliere zalen. Een heerlijke manier om van warme zomeravonden te genieten.

Iconische Pathé popcorn voor het eerst exclusief te koop bij Albert Heijn

Een primeur voor iedereen die graag snackt tijdens het filmkijken. Voor het eerst is de echte Pathé popcorn verkrijgbaar in de Nederlandse supermarkt. De popcorn, in smaken zoet en zout, ligt exclusief in de schappen van maar liefst 660 Albert Heijn winkels. Vanaf nu kan er dus ook thuis van de iconische snack genoten worden tijdens het filmkijken.

Nieuwe specials bij Pathé

Pitchblack Playback: Hans Zimmer ‘Live’ – 26 juni

Pathé Sound Sessions en Pitchblack Playback presenteren Pitchblack Playback: Hans Zimmer ‘Live’. Waarbij je het indrukwekkende oeuvre van een van de bekendste filmcomponisten ooit niet luistert, maar beleeft. Sluit je ogen, ontdek nieuwe details en laat je volledig onderdompelen in de muziek.

Nieuwe topfilms bij Pathé

Lekker met de Meiden – 5 juni

In Lekker met de Meiden proberen vijf oude vriendinnen hun verwaterde band te herstellen tijdens een episch vrijgezellenfeest. Wat begint als een weekend vol lol in Lelystad, ontaardt al snel in complete chaos en confrontaties. Leugens, frustraties en een ramkraak zetten hun vriendschap op scherp. Toch brengt juist de waanzin hen weer dichter bij elkaar. Met o.a. Roos Dickmann, Thijs Boermans, Roxanne Kwant, Stefanie van Leersum en Lisa Loeb.

Ballerina – 5 juni (Dolby Cinema, Dolby Atmos, 4DX)

Ana de Armas speelt de dodelijke huurmoordenaar Eve Macarro in Ballerina, een actiethriller binnen de wereld van John Wick. Getraind door de Ruska Roma heeft ze één doel: wraak nemen op de moordenaars van haar familie. Haar genadeloze jacht dreigt echter een oorlog te ontketenen, tenzij John Wick (Keanu Reeves) haar weet te stoppen. Ook Ian McShane en Anjelica Huston keren terug in hun vertrouwde rollen.

How to Train Your Dragon – 12 juni (IMAX, Dolby Cinema, Dolby Atmos, ScreenX, 4DX)

Op het eiland Berk zijn Vikingen en draken al eeuwenlang vijanden, maar de jonge buitenstaander Hiccup (Mason Thames) verbreekt die traditie door bevriend te raken met de gevreesde draak Toothless. Samen met de dappere Astrid (Nico Parker) en smid Gobber (Nick Frost) probeert hij de waarheid over draken te onthullen. Als een oude dreiging opduikt, moeten Vikingen en draken samenwerken om te overleven.

Materialists – 12 juni

In deze romcom (van regisseur Celine Song, Past Lives) moet een jonge, ambitieuze matchmaker uit New York (Dakota Johnson) kiezen tussen de perfecte match (Pedro Pascal) en haar imperfecte ex (Chris Evans). De film is ook te zien tijdens de Ladiesnight op 11 juni.

28 Years Later – 19 juni

Oscar-winnende regisseur Danny Boyle en de Oscar genomineerde schrijver Alex Garland komen weer samen voor 28 Years Later, een huiveringwekkend nieuw verhaal dat zich afspeelt in de wereld die is neergezet in de horrorklassieker 28 Days Later. Het is bijna dertig jaar nadat het ‘woede’-virus is gelekt en de wereld leeft nog steeds in een streng gehandhaafde quarantaine. Wanneer één persoon de quarantaine verlaat, ontdekt hij geheimen en wonderbaarlijke dingen, maar ook verschrikkingen die niet alleen de geïnfecteerden beïnvloed hebben, maar ook andere overlevenden.

F1 The Movie – 26 juni (IMAX, Dolby Cinema, Dolby Atmos, ScreenX, 4DX)

In F1 speelt Brad Pitt de gevallen raceheld Sonny Hayes, die na jaren afwezigheid wordt overgehaald om terug te keren op het circuit. Zijn oude teamgenoot, gespeeld door Javier Bardem, runt een noodlijdend team en ziet in Sonny de laatste hoop. Samen met talentvolle rookie Joshua Pearce (Damson Idris) gaat hij de strijd aan. Maar in een wereld waar teamgenoten rivalen zijn, blijkt comeback maken allesbehalve eenvoudig.

M3GAN 2.0 – 26 juni

Na haar succes in 2023 keert de moorddadige pop terug. En dit keer is ze niet alleen. Het creatieve team achter dit fenomeen – onder leiding van horrorgiganten James Wan (The Conjuring) en Jason Blum (productiehuis Blumhouse) – zorgt met M3GAN 2.0 voor een nieuw, wild avontuur vol AI-chaos.

KIDS films bij Pathé

Elio – 21 mei (Dolby Cinema, 4DX)

In Disney en Pixar’s nieuwe film Elio wordt een dromerige jongen per ongeluk aangezien voor de leider van de Aarde. Hij belandt in de ‘Communiverse’, een intergalactische organisatie vol buitenaardse wezens. Terwijl hij zich staande probeert te houden in dit bizarre universum, ontdekt hij wie hij écht is. Een fantasierijk avontuur vol humor, verwarring en zelfinzicht!



Releasedata onder voorbehoud.

Nieuwe films bij Pathé Thuis

The Amateur – vanaf 10 juni premium beschikbaar

Charlie (Rami Malek) is een code-expert bij de CIA. Wanneer zijn vrouw omkomt bij een terroristische aanslag en zijn leidinggevenden weigeren actie te ondernemen, neemt hij het heft in eigen handen.